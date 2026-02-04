Exmanžel Bidenové čelí obvinění z vraždy. Jeho současnou choť našli mrtvou

Autor: ,
  10:27
Velká porota ve Spojených státech obvinila bývalého manžela někdejší americké první dámy Jill Bidenové z vraždy své současné ženy. Policie 77letého Williama Stevensona zatkla v pondělí. Muž svou manželku, 64letou Lindu Stevensonovou, podle obvinění připravil o život na konci prosince.
William Stevenson, bývalý manžel někdejší první dámy Jill Bidenové, čelí...

William Stevenson, bývalý manžel někdejší první dámy Jill Bidenové, čelí obvinění z vraždy své současné ženy. (3. února 2026) | foto: Reuters

Vyjádření podpory rodině zesnulé Lindě Stevensonové, manželky Williama...
Dům manželů Stevensonových v dělnické čtvrti Oak Hill ve Wilmingtonu. (3. února...
Prezident Joe Biden a první dáma Jill Bidenová vycházejí přivítat...
Joe Biden s manželkou Jill na Hagerstown Regional Airport (29. června 2024)
9 fotografií

Bidenová, která je vdaná za bývalého prezidenta Joea Bidena, byla se Stevensonem v manželském svazku od roku 1970 do jejich rozvodu v roce 1975. Píší o tom média s odvoláním na policii v okrese New Castle v Delaware.

Stevenson je ve vazbě ve Wilmingtonu v Delaware, jelikož nesložil kauci ve výši 500 tisíc dolarů, uvedla policie.

Policisté se loni 28. prosince dostavili do domu Stevensonových v reakci na hlášení o sporu v domácnosti. V obývacím pokoji nalezli Lindu Stevensonovou bez známek života a neúspěšně se ji pokusili oživit. Policie neuvedla podrobnosti o příčině smrti, píše deník The New York Times (NYT).

Klíčem k dlouhému manželství je dobrý sex, řekl Biden podle nové knihy

Před domem manželského páru v dělnické čtvrti Oak Hill ve Wilmingtonu v úterý odpoledne místního času parkovalo několik automobilů televizních štábů a hlídkoval zde neoznačený policejní vůz, píše list.

Tehdy třiadvacetiletý Stevenson se seznámil s 18letou Jill Bidenovou na pláži v roce 1969, když studovala v prvním ročníku na univerzitě v Delaware. Vzali se o šest měsíců později. „Opravdu jsem věřila, že jsme si souzeni. Když se na to dívám zpětně, možná se to zdá jako chyba mládí,“ napsala podle NYT Bidenová o vztahu se Stevensonem ve svých pamětech.

Bidenova choť Jill: učitelka, jež si ho nejdříve brát nechtěla

Bidenová navázala vztah s Joem Bidenem, tehdy mladým senátorem za stát Delaware a známým Stevensona, v roce 1975, krátce předtím, než byl její rozvod s prvním manželem dokončen.

Po Stevensonové zůstaly dcera, vnučka a sestra, stojí podle stanice BBC v jejím úmrtním oznámení. „Linda byla velmi rodinně založená a cenila si společně stráveného času a vytváření vzpomínek, zejména během rodinných dovolených se svou dcerou a vnučkou,“ píše se v oznámení.

Vstoupit do diskuse (2 příspěvky)

Putinova ekonomika krvácí. Ukrajina je na tom lépe než Rusko, říká Ivan Mikloš

Nejčtenější

Nejslavnější místa z Dědictví nepoznáte. Kde Bohuš potkal Gotta a školil vrchního

Filmový štáb Dědictví aneb Kurvahošigutntág na dvorku domu v Olšanech, kde...

Hektolitry slivovice, hlášky, které zlidověly, a syrová atmosféra raného kapitalismu. Film Věry Chytilové Dědictví aneb Kurvahošigutntág je i po více než třiceti letech od premiéry kultem a nyní se...

Prezident Pavel zveřejnil fotky z dovolené. Vyvrací lži o luxusu

Prezident Petr Pavel zveřejnil fotografie ze soukromé dovolené v jižní Evropě a...

Prezident Petr Pavel se rozhodl zveřejnit fotografie ze své soukromé dovolené ve Španělsku. Vyvrátil tak lži, které se šíří na sociálních sítích, zejména v diskusích na některých proruských účtech,...

Macinka se mě pokouší vydírat, oznámil prezident. Zprávy od něj zveřejnil

Tisková konference prezidenta Petra Pavla ke komunikaci od místopředsedy vlády...

Na politické scéně vybuchla bomba. Prezident Petr Pavel na mimořádné tiskové konferenci oznámil, že ho ministr zahraničí a předseda Motoristů sobě Petr Macinka vydíral kvůli tomu, že nechce jmenovat...

Sesuv půdy polyká sicilské město, domy a auta se řítily do obrovské trhliny

Letecký snímek pořízený dronem zachycuje místo sesuvu půdy v Niscemi v...

Záběry, ze kterých mrazí. Rozsáhlý sesuv půdy v sicilském městě Niscemi si v pondělí vyžádal evakuaci přibližně tisíce obyvatel. Sesuv, jejž vyvolaly vydatné deště, začal v neděli odpoledne, kvůli...

Milion podpisů a pak Letná. Centrum Prahy zaplnili příznivci Pavla „vojnou s Turkem“

Demonstrace v centru Prahy na podporu prezidenta Pavla (1. února 2026)

Staroměstské a Václavské náměstí zaplnili v neděli odpoledne účastníci demonstrace, kterou pořádal Milion chvilek na podporu prezidenta Petra Pavla. Účast se odhaduje na 80 až 90 tisíc lidí. Pokud...

Exmanžel Bidenové čelí obvinění z vraždy. Jeho současnou choť našli mrtvou

William Stevenson, bývalý manžel někdejší první dámy Jill Bidenové, čelí...

Velká porota ve Spojených státech obvinila bývalého manžela někdejší americké první dámy Jill Bidenové z vraždy své současné ženy. Policie 77letého Williama Stevensona zatkla v pondělí. Muž svou...

4. února 2026  10:27

Poslanci jednají o nedůvěře vládě. Má dorazit i Macinka, je omluven do oběda

Přímý přenos
Mimořádná schůze Poslanecké sněmovny k vyslovení nedůvěry vládě. Na snímku...

Hlasování o nedůvěře vládě Andreje Babiše čeká poslance pouze dvacet dnů poté, kdy kabinet ANO, SPD a Motoristů dostal důvěru většiny Sněmovny. Opozice hlasování vyvolala poté, co prezident Petr...

4. února 2026  5:55,  aktualizováno  10:25

Na Bořislavce skočil člověk pod soupravu metra a zemřel, část linky A nejezdila

Zásah IZS v tunelu pražského metra A

Linka pražského metra A se kolem osmé hodiny ranní zastavila v úseku mezi stanicemi Dejvická a Petřiny. Na stanici Bořislavka spadl člověk do kolejiště, jak sdělila redakci iDNES.cz mluvčí Dopravního...

4. února 2026  8:34,  aktualizováno  10:19

Z parku si udělali závodní dráhu, auto na sněhu tahalo snowboardistu

Ve Varnsdorfu Fabia tahala snowboardistu, řádění překazila policie.

Kousky z extrémních sportů X Games připomněli strážníkům ve Varnsdorfu na Děčínsku dva výtečníci, kteří si v úterý udělali z městského parku skiareál. Jeden seděl za volantem stříbrné fabie a na laně...

4. února 2026  10:11

New York bude sledovat agenty ICE, nasadí pozorovatele ve fialových vestách

Lidé v New Yorku protestují proti imigrační a celní správě (ICE) poté, co její...

Americký stát New York nasadí týmy pozorovatelů, které budou monitorovat činnost agentů imigračních úřadů. Ti v ulicích dělají zátahy proti přistěhovalcům. Zaměstnanci newyorské prokuratury budou ve...

4. února 2026  10:07

Za pád neudržované vyhlídky soudí šest lidí a spolek. Zranilo se osm dětí a praktikant

Z rozhledny Triangl u Markvartic se zřítilo několik dětí. Zasahují vrtulníky,...

Okresní soud v Děčíně se dnes začne zabývat pádem dětí z vyhlídkové plošiny v Markvarticích. Událost se stala v létě 2023. Do nemocnic po nešťastné události záchranáři se zraněním převezli osm dětí a...

4. února 2026

Lídrem opozice buď jste, nebo ne. Grolich vysvětluje, proč chce být šéfem lidovců

Premium
Hejtman Jihomoravského kraje Jan Grolich. (2. února 2026)

Hejtman Jihomoravského kraje Jan Grolich o tom, proč se přece jen rozhodl stát se šéfem lidovců. „Podle mě na opoziční scéně neexistuje žádná hlavní síla. A my chceme být tou stranou, která bude mít...

4. února 2026

Přátelství, nebo autorita? Expertka popisuje největší úskalí začínajících učitelů

Vysíláme
Hostem pořadu Rozstřel je Markéta Vodičková, odbornice na učební autonomii,...

Šikana na školách není jen „pošťuchování“. Podle pedagožky a odbornice na učební autonomii Markéty Vodičkové má charakteristické rysy. Je záměrná, opakovaná a mezi agresorem a obětí panuje...

4. února 2026

Ministr Macinka odložil pracovní návštěvu USA, z Frankfurtu zamířil zpět do Prahy

Ve Strakově akademii se sešla vláda. Ta mimo jiné projedná návrh zákona o...

Ministr zahraničí Petr Macinka kvůli zrušenému letu z Frankfurtu z důvodu nepříznivého počasí odložil návštěvu USA a vrací se zpět do Prahy, sdělilo ministerstvo.

4. února 2026  9:23,  aktualizováno  9:51

Pavel se po schůzce s Babišem účastní jednání Bezpečnostní rady státu

Přímý přenos
Prezident Petr Pavel při návštěvě Prostějova.

Prezident Petr Pavel se ve středu opět účastní jednání Bezpečnostní rady státu, na které dorazil ihned po schůzce s premiérem Andrejem Babišem na Pražském hradě. Oba aktéři zatím setkání...

4. února 2026  6:30,  aktualizováno  9:50

Advantage Consulting, s.r.o.
TECHNOLOG VÝROBY VHODNÉ I PRO ABSOLVENTY S NÁSTUPNÍM BONUSEM 40-50.000KČ

Advantage Consulting, s.r.o.
Středočeský kraj, Ústecký kraj
nabízený plat: 40 000 - 50 000 Kč

Dalších 29 886 volných pozic

Mlékárně Madeta se dařilo, meziročně ztrojnásobila zisk na 241 milionů

Sýr s modrou plísní Niva.

Největší česká mlékárna Madeta v roce 2024 zvýšila meziročně zisk po zdanění více než trojnásobně, a to na 241,3 milionu korun. Firma prodává nejvíce svých výrobků v Česku. Tuzemské tržby tak...

4. února 2026  9:36

Tři sládci ze skupiny Prazdroje uvařili speciály, lidé je ochutnají při Noci pivovarů

Speciální pivo budou moci zájemci poprvé ochutnat 24. dubna. (3. února 2026)

Tři pivní speciály od sládků pivovarů ze skupiny Plzeňského Prazdroje dostanou ochutnat návštěvníci Noci pivovarů plánované na 24. dubna. Třicetihektolitrové várky těchto speciálů založili v úterý v...

4. února 2026  9:34

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.