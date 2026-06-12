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Jihokorejský soud poslal exprezidenta Juna na 30 let za drony nad Pchjongjangem

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  4:41aktualizováno  5:02
Jihokorejský soud dnes odsoudil bývalého prezidenta Jun Sok-jola k 30 letům vězení za nařízení dronové operace nad Pchjongjangem, která měla podle obžaloby vyvolat napětí s KLDR a posloužit jako záminka k vyhlášení stanného práva v prosinci 2024.

Ilustrační snímek | foto: redakce s využitím AI, Midjourney

Tento proces je jedním z několika, kterým Jun čelí. Loni byl v souvislosti s krátkým vyhlášením stanného práva zbaven prezidentského úřadu. Letos v únoru ho soud odsoudil k doživotnímu vězení poté, co jej shledal vinným ze vzpoury.

Severní Korea, která je s Jižní Koreou formálně ve válečném stavu, obvinila Soul, že v říjnu 2024 drony nad Pchjongjangem třikrát shazovaly propagandistické letáky.

Jihokorejská prokuratura tvrdila, že Junova snaha vytvořit podmínky války s pomocí dronů zvýšila napětí se Severní Koreou a narušila státní bezpečnost, neboť zřícení dronů nad KLDR mohlo vést k úniku utajovaných informací, uvedla agentura AFP.

Junovi právníci obvinění v dronové kauze odmítli s tím, že Jun nevydal ani neschválil žádný příkaz k dronové operaci. Podle nich šlo o reakci na akce Severní Koreje, která nad Jižní Koreu tehdy vysílala balóny s odpadky.

Jun Sok-jol vyhlásil stanné právo 3. prosince 2024 kvůli údajným sympatiím opozice vůči Severní Koreji a protistátní činnosti opozičních představitelů. Jen několik hodin po jeho vyhlášení se proti prezidentovu kroku postavil parlament a výjimečný režim nakonec zrušila vláda.

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