Jun v dokumentu tvrdí, že mimořádný stav na začátku prosince 2024 vyhlásil „výhradně v zájmu národa a (korejského) lidu“. Vyjádřil také soucit s rodinami vojáků, policistů a úředníků, kteří kvůli jeho „nedostatkům“ čelí vyšetřování nebo obvinění, a uvedl, že se cítí zodpovědný za jejich utrpení. Zároveň ale své příznivce ujistil, že jejich „boj ještě neskončil“.
„V situaci, kdy nelze zaručit nezávislost soudnictví a je obtížné očekávat verdikt založený na právu a svědomí, mám hluboké pochybnosti o tom, zda má smysl pokračovat v právním boji prostřednictvím odvolání,“ uvedl také 65letý exprezident.
Jeden z Junových právníků nicméně řekl, že jeho klient pouze vyjádřil své aktuální pocity a zatím se nevzdal práva na odvolání, na což má sedm dní. Odvolání už podal exministr obrany Kim Jong-hjon, který za podíl na vzpouře dostal 30leté vězení. Odvolat se může i prokuratura, která pro Juna původně navrhovala trest smrti.
|
Jihokorejský exprezident dostal doživotí. Vyhlášení stanného práva bylo vzpourou
Okresní soud v Soulu Juna ve čtvrtek shledal vinným z vedení vzpoury tím, že nechal nasadit armádu a policii ve snaze obsadit parlament, zatknout politické oponenty včetně tehdejšího lídra opozice I Če-mjonga, který je dnes prezidentem, a na neurčito zavést neomezenou vládu. Exprezident to popsal jako kroky nutné k boji proti opozici, která tehdy parlament ovládala.
Jun Sok-jol vyhlásil stanné právo 3. prosince 2024 kvůli údajným sympatiím opozice vůči Severní Koreji a protistátní činnosti opozičních představitelů. Jen několik hodin po ohlášení stanného práva se však proti prezidentovu kroku postavil parlament a výjimečný režim nakonec zrušila vláda. Poslanci Juna zbavili v polovině prosince pravomocí a ústavní soud jej z funkce odvolal loni 4. dubna. Od července byl v samovazbě.