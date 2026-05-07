Jihokorejský expremiér dostal kvůli stannému právu 15 let, soud mu snížil trest

Odvolací soud většinu původních usvědčení ponechal v platnosti, ale trest zmírnil poté, co zohlednil jeho více než 50 let trvající působení ve státní správě, napsala AFP.
Podle Reuters potvrdil zjištění soudu nižší instance, že Han svými kroky napomohl Junovi vyhlásit stanné právo, neodradil ho od toho a selhal ve svých povinnostech. Zároveň však uvedl, že není prokázán Hanův aktivnější podíl na Junově plánu. Expremiér původně dostal trest 23 let vězení, ač prokuratura tehdy požadovala 15 let.
Jihokorejský exprezident dostal doživotí. Vyhlášení stanného práva bylo vzpourou
Stanné právo vyhlásil v Jižní Koreji tehdejší prezident Jun Sok-jol začátkem prosince 2024 a obvinil přitom opozici ze sympatií vůči Severní Koreji a z protistátní činnosti, která podle něj paralyzovala vládu.
Jen několik hodin po vyhlášení stanného práva, zatímco tehdy do ulic vyšly desítky tisíc lidí, se proti prezidentovi postavil parlament a výjimečný režim nakonec zrušila vláda. Poslanci Juna 14. prosince zbavili pravomocí a ústavní soud ho loni 4. dubna odvolal z funkce.
V únoru soud odsoudil Juna k doživotnímu vězení, když ho shledal vinným z povstání. Proti tomuto rozsudku se odvolal jak Jun, tak státní zástupci, kteří pro něj požadovali trest smrti. Podle Reuters Jun čelí osmi různým procesům.
19. února 2026