Jihokorejská prokuratura chce deset let vězení pro exprezidenta, bránil se zadržení

Autor: ,
  7:06
Jihokorejská prokuratura požaduje desetiletý trest pro exprezidenta Jun Sok-jola za to, že se snažil zabránit svému zadržení. Je to první konkrétní požadavek výše trestu pro bývalou hlavu státu, která čelí řadě dalších obvinění, napsala dnes agentura Reuters.
Bývalý jihokorejský prezident Jun Sok-jol přichází k soudu v Soulu. (9....

Bývalý jihokorejský prezident Jun Sok-jol přichází k soudu v Soulu. (9. července 2025) | foto: KIM HONG-JI / POOL / AFP / ProfimediaProfimedia.cz

Příznivci odvolaného jihokorejského prezidenta Jun Sok-jola na demonstraci...
Příznivci odvolaného jihokorejského prezidenta Jun Sok-jola na demonstraci...
Příznivci odvolaného jihokorejského prezidenta Jun Sok-jola na demonstraci...
Příznivci odvolaného jihokorejského prezidenta Jun Sok-jola na demonstraci...
28 fotografií

Zvláštní prokurátoři se Junovým případem zabývají od jeho loňského prosincového pokusu vyhlásit stanné právo. Aktuální požadavek prokuratury se týká jeho lednové snahy zabránit svému zadržení. Jun tehdy přikázal prezidentské bezpečnostní službě, aby zablokovala pokusy policie zadržet ho na základě vydaného zatykače.

Proč jihokorejští prezidenti tak často končí za mřížemi. Jun Sok-jol není první souzený

Závažnější obžaloba se týká přímo vzpoury a zneužití pravomoci, za což mu hrozí i doživotí či trest smrti. Jun podle prokurátorů porušil práva členů kabinetu tím, že před vyhlášením stanného práva povolal jen vybrané ministry, vytvořil falešný dokument o vyhlášení stanného práva, aby své rozhodnutí ospravedlnil, a svému mluvčímu pro zahraniční média nařídil, aby jim lhal ohledně snahy porušit ústavu.

Jun a jeho vojenští velitelé čelí rovněž obvinění, že nařídili tajnou operaci s bezpilotními letouny na území Severní Koreje s cílem vyhrotit napětí mezi oběma sousedy jako záminku k vyhlášení stanného práva.

Také jeho bývalí ministři a další činitelé čelí různým obviněním vyplývajícím z neúspěšného pokusu o zavedení stanného práva.

Soul chce vlastní jaderné ponorky, Trump to posvětil. Ví, že USA potřebují ulevit

Jun veškerá obvinění odmítá. Tvrdí, že k vyhlášení stanného práva měl pravomoci a že tak učinil, aby upozornil na zneužívání parlamentní většiny opozičními stranami, které podle něj ochromovalo fungování vlády. Jeho dekret o stanném právu podle něj zemi nezpůsobil žádnou újmu.

Vstoupit do diskuse

Znám stvořitele bitcoinu. Je to Brit, říká autor knihy Zmizení Satoshi Nakamota

Nejčtenější

Decroix oznámila rozchod s manželem, restauratérem a cukrářem z Francie

Oblíbené Bistrot de Papa se přestěhovalo do Horních Dubenek, do domu, v němž...

Bývalá ministryně spravedlnosti Eva Decroix z ODS oznámila, že se po 25 letech rozchází s manželem Rémim. Přátelské vztahy budou podle ní udržovat i nadále. „Zůstaneme rodinou, která drží pohromadě,...

Skočil do prázdna a oklamal celou Paříž. Fotografický trik léta halila přísaha mlčení

Yves Klein: Skok do prázdna (říjen 1960)

Na první pohled vypadá skutečně. Francouzský umělec letí vzduchem a vůbec se nebojí tvrdého dopadu. Ten snímek je ovšem trik, kterým Yves Klein před pětašedesáti lety ošálil celou Paříž. Příběh jeho...

Terminátorka z Ústí. Osmnáctiletá Nela se po ztrátě ruky učí ovládat robotickou paži

Osmnáctiletá Nela se po ztrátě ruky učí ovládat robotickou paži, na kterou se...

Ve dveřích mě vítá štíhlá tmavovlasá dívka. Podává mi pravou ruku. Následuje stisk, za který by se nemusel stydět ani legendární silák Gustav Frištenský. Ruka drtí moji dlaň a dřív, než uslyším...

Dlouho patřil k nejdražším v Česku. Nyní se dům zakladatele AAA Auto prodal za 189 milionů

Svažitý a hodně členitý pozemek stojí za vyšším počtem podlaží, které majitel...

Luxusní rezidence v pražské Troji, která byla dlouhé roky považována za nejdražší dům v Česku, má po osmi letech na trhu konečně nového vlastníka. Vila podnikatele Anthonyho Dennyho se podle...

Vémola a kolotočář. Jak se bojovník MMA stal právoplatným členem podsvětí

Premium
Vemoland, domov Karlose Vémoly.

Už několik týdnů se pražským podsvětím nesla zpráva, že policie v posledních měsících udělala obrovský kus práce a spousta lidí z polosvěta promluvila. A že přijdou akce, které zasáhnou vlivné...

Polské stíhačky vzlétly k ruskému letadlu. Provokace jsou pod kontrolou, říká ministr

Stíhačka Rafale

Do Polska v noci na čtvrtek pronikly desítky objektů z Běloruska. Ráno pak vyslalo stíhací letouny k ruskému průzkumnému letadlu, které letělo v blízkosti jeho vzdušného prostoru nad Baltským mořem....

26. prosince 2025  7:14

Jihokorejská prokuratura chce deset let vězení pro exprezidenta, bránil se zadržení

Bývalý jihokorejský prezident Jun Sok-jol přichází k soudu v Soulu. (9....

Jihokorejská prokuratura požaduje desetiletý trest pro exprezidenta Jun Sok-jola za to, že se snažil zabránit svému zadržení. Je to první konkrétní požadavek výše trestu pro bývalou hlavu státu,...

26. prosince 2025  7:06

Odveta za křesťany. USA podnikly útok na teroristy v Nigérii, oznámil Trump

Propuštěné unesené děti z katolické školy v Nigérii (22. prosince 2025)

Spojené státy podnikly na severozápadě Nigérie četné údery proti teroristům z organizace Islámský stát (IS). Oznámil to americký prezident Donald Trump, podle něhož Američané útočili v odvetě za...

26. prosince 2025,  aktualizováno  7:03

Kuchtí, rodí, jsou sexy a volí Trumpa. Antifeministky budují novou Ameriku

Premium
Donald Trump a Erika Kirková během vystoupení na pietě za Charlieho Kirka (21....

Začalo to jako instagramový trend a přerostlo v symbol konzervativní kontrarevoluce. Trumpovskou Ameriku uhranul fenomén tradwife čili žen, které se dobrovolně vzdají kariéry a veškerou energii...

26. prosince 2025

Na třídění bude čím dál větší tlak. Kdo nechce, za pohodlí si připlatí, říká expert

Premium
„Když třídit nechcete, jde o vaši pohodlnost, a pak dává smysl, když si za to...

Blíží se doba, kdy vám budou úředníci prohledávat popelnice a kontrolovat, jestli správně třídíte odpad, podobně jako je to například v Japonsku? Nejsou evropské směrnice, jež například zakázaly...

26. prosince 2025

Falešný orgasmus i Federer bez rakety. Reklamy roku, které ohromí vtipem i nápadem

Orgasmus z majonézy. V reklamě ožila scéna z filmu Když Harry potkal Sally

Rok 2025 přinesl na poli reklamní tvorby mnoho zajímavých okamžiků. Čeští autoři pobavili Česko svou antireklamou na Českou poštu. Američtí tvůrci si vyhráli s komediálním kouskem, ve kterém Meg...

26. prosince 2025

RECENZE: Čaroděj třetí kategorie? Pohádka Největší zázrak si s hrdinou neporadila

50 % Premium
Jan Budař v pohádce Největší zázrak

Slovenská koprodukční pohádka Největší zázrak, kterou ČT uvedla na Boží hod, přidala k tradiční love story princezny a plebejce jednu slibnou postavu, čaroděje nešiku. Ale bohužel ji využila pramálo,...

25. prosince 2025  21:50

Vraždil na Štědrý den ve Vratimově, šestapadesátiletému muži hrozí až 18 let

ilustrační snímek

Šestapadesátiletého muže, kterého na Štědrý den policie zadržela v souvislostí s násilnou smrtí muže ve Vratimově na Ostravsku, ve čtvrtek vyšetřovatel obvinil z vraždy. Obviněný muž svou oběť znal,...

25. prosince 2025  21:47

Veselé Vánoce, radikální levicová lůzo, přál Trump. Děti varoval před zlým Santou

Americký prezident Donald Trump se svou ženou Melanií odpovídá na dotazy dětí,...

Americký prezident Donald Trump ve svém vánočním přání zkritizoval „radikální levicovou lůzu“ a obvinil ji, že se snaží zničit USA. Při odpovídání na telefony dětí uvedl, že udělá vše proto, aby...

25. prosince 2025  20:57

Lijáky a povodně. Suchem trýzněná Kalifornie má nyní vody až moc

Kalifornii zasáhly bouřky a silné deště, které v některých regionech tohoto...

Kalifornii zasáhly bouřky a silné deště, které v některých regionech tohoto západoamerického pobřežního státu způsobily záplavy. Kalifornský guvernér Gavin Newsom vyhlásil stav nouze v šesti okresech...

25. prosince 2025  15:01,  aktualizováno  20:56

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

„Dožít se 150 je realistické.“ Čína usilovně hledá pro své vůdce pilulku nesmrtelnosti

Premium
Znovu v módě. Fu, Lu a Šou, čínští bohové štěstí, prosperity a dlouhověkosti.

Přechytračit smrt a získat více času, přejí si dnešní diktátoři. O to stejné se snažili i jejich předchůdci. Způsoby, jak toho dosáhnout, byly a jsou často bizarní. V Číně se nyní snaží prodloužit...

25. prosince 2025

Odsouzený brazilský exprezident Bolsonaro se podrobil operaci tříselné kýly

Bývalý brazilský prezident Jair Bolsonaro opouští nemocnici. (14. září 2025)

Brazilský exprezident Jair Bolsonaro, který si odpykává trest 27 let vězení za pokus o převrat, se ve čtvrtek podrobil operaci tříselné kýly. Agentura AFP s odvoláním na jeho manželku Michelle...

25. prosince 2025  19:38

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.