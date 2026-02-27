Jihoafrické pobřeží zaplavil rudý příliv, přemnožené řasy zabíjí ryby a korýše

Přemnožené mikroskopické mořské řasy zaplavily vody u západního pobřeží Jihoafrické republiky. Jev známý jako rudý příliv způsobuje hromadný úhyn korýšů a dalších mořských živočichů, informovala agentura AP.
foto: Profimedia.cz

Jihoafrické ministerstvo životního prostředí varovalo obyvatele, aby v postižené oblasti nesbírali a nejedli korýše, neboť by mohli být jedovatí. Na některých plážích nechaly úřady rozmístit policii.

Rudý příliv nastává, když se kolonie řas v oceánu začnou prudce množit. Řasy dodávají mořské vodě výrazně červený odstín a produkují toxiny, které zabíjejí ryby a korýše. V jihoafrických pobřežních oblastech k němu dochází poměrně často, ale tento týden je tento jev mimořádně silný.

Rudý příliv způsobil hromadnou migraci langust druhu Jasus lalandii z oblasti Elands Bay, která se nachází asi 220 kilometrů severně od Kapského města. Langusty se snažily uniknout před toxiny z řas, ale mnoho jich zůstalo mrtvých nebo umírajících na plážích, stejně jako řada rybích druhů.

Langusty jsou v Jihoafrické republice ceněným pokrmem a policie musela z jedné z pláží vyvést více než 20 lidí, kteří se snažili tyto korýše posbírat, uvedlo ministerstvo životního prostředí.

