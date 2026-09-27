Zdravotnická záchranná služba konstatovala smrt všech sedmnácti obětí, z nichž bylo třináct mužů a čtyři ženy. Všichni zemřeli na místě. Dalších patnáct lidí se střelnými zraněními bylo převezeno do nemocnic.
Policie rovněž uvedla, že podezřelí byli podle dostupných informací vyzbrojeni útočnými puškami AK-47 a pistolemi. Motiv střelby není znám. Podezřelí si podnik zřejmě vybrali za cíl a zahájili palbu na hosty popíjející venku, načež vnikli dovnitř a ve střelbě pokračovali, uvedla policie.
„Zdá se, že některé hosty prohledali a vzali jim mobilní telefony, než ve dvou neidentifikovaných vozech uprchli,“ dodala policie. Útok se odehrál v sobotu kolem 21:30. Zatím nebyl nikdo zatčen.
Wedela v provincii Gauteng leží jihozápadně od největšího jihoafrického města Johannesburgu.