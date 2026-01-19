Na místě zahynulo 11 dětí, další dvě podlehly zraněním v nemocnici, uvedlo ministerstvo školství provincie Gauteng. Ve vozidle cestovali žáci základních škol i středoškoláci.
Podle údajů zveřejněných minulý týden zahynulo loni při dopravních nehodách v Jihoafrické republice 11 418 osob, což je o šest procent méně než v roce 2024.
Mezi hlavní příčiny nehodovosti v zemi patří podle ministerstva dopravy bezohledná jízda, překračování povolené rychlosti a řízení pod vlivem alkoholu.
Populace Jihoafrické republice je přibližně 65 milionů obyvatel. Na českých silnicích loni zemřelo 421 lidí.