V JAR se minibus při předjíždění srazil s náklaďákem, zemřelo 13 dětí

  19:53
Nejméně 13 školáků v pondělí zahynulo při srážce minibusu s nákladním vozem v jihoafrickém městě Vanderbijlpark, uvedly místní úřady. Řidič minibusu podle policie ztratil kontrolu nad vozem při snaze předjet jiné vozidlo. Za rok 2025 v zemi při nehodě zemřelo bezmála 12 tisíc osob.

Na místě zahynulo 11 dětí, další dvě podlehly zraněním v nemocnici, uvedlo ministerstvo školství provincie Gauteng. Ve vozidle cestovali žáci základních škol i středoškoláci.

Podle údajů zveřejněných minulý týden zahynulo loni při dopravních nehodách v Jihoafrické republice 11 418 osob, což je o šest procent méně než v roce 2024.

Při střelbě u nočního podniku v JAR zemřelo devět lidí, další jsou zranění

Mezi hlavní příčiny nehodovosti v zemi patří podle ministerstva dopravy bezohledná jízda, překračování povolené rychlosti a řízení pod vlivem alkoholu.

Populace Jihoafrické republice je přibližně 65 milionů obyvatel. Na českých silnicích loni zemřelo 421 lidí.

