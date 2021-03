Počet případů koronaviru v JAR výrazně poklesl, vědci netuší proč

Vše nasvědčovalo tomu, že JAR v lednu čeká chaos. V zemi se objevila obzvláště nakažlivá varianta, která vykazuje jistou odolnost vůči vakcínám. Čísla nakažených v jednu chvíli vyrostla na skoro 22 tisíc za den.

Už tak přeplněné nemocnice se chystaly na nejhorší, jak se po vánočních svátcích Jihoafričané vraceli domů hromadnou dopravou. Katastrofa se zdála být za dveřmi.

Avšak po vrcholu druhé vlny v půlce ledna začala počty případů nákazy klesat. Vyčerpaní zdravotníci slavili. „Ulevilo se nám, protože počet (infekcí) je nízký a pacienti již nejsou tak nemocní,“ řekla agentuře AFP zdravotní sestra Constance Mathibelaová z nemocnice ve městě Thembisa.

Nyní JAR zaznamenává jen něco málo přes tisíc případů za den. A to i bez toho, aniž by vláda zavedla nová přísná karanténní omezení nebo probíhala rozsáhlá vakcinační kampaň.

Příznivý vývoj umožnil vládě na konci února přejít z úrovně výstrahy tři na úroveň výstrahy jedna. „Za uplynulý týden země zaznamenala necelých 10 tisíc nových infekcí. Před měsícem, v posledním lednovém týdnu, to bylo přes 40 tisíc nových případů. A měsíc předtím téměř 90 tisíc nových případů,“ uvedl jihoafrický prezident Cyril Ramaphosa.

Bezradní vědci

Vědci si podle listu The Wall Street Journal nejsou jisti, co způsobilo pokles. „Kdokoliv, kdo s jistotou pronáší (proč došlo k poklesu), lže,“ kategoricky říká Harry Moultrie, vrchní epidemiolog z Jihoafrického národního institutu pro přenosné nemoci (NICD).

I v jiných státech vědci zaznamenali náhlé a nezvyklé utišení stoupajících infekčních vln, například v Indii. Výzkumníci spekulovali, zda se alespoň části populace nepodařilo dosáhnout kolektivní imunity.

Vědci se k teorii kolektivní imunity uchýlili už v listopadu, kdy se zemi vyhýbala druhá vlna nákazy pustošící Evropu. Někteří se domnívají, že jejím prostřednictvím lze vysvětlit i současnou situaci.

Pouze asi 1,5 milionu Jihoafričanů, přibližně 2,5 % populace, mělo pozitivní test na covid.

Vzhledem k omezenému testování ale většina odborníků předpokládá, že úroveň infekce bude mnohem větší. Od loňského května v zemi došlo k 145 tisícům nadměrným úmrtím (počet ztracených lidských životů nad úrovní očekávaných podle historických dat, pozn. red.), jejichž příčinou v 85 až 95 procentech případů byl podle Jihoafrického centra pro lékařský výzkum právě covid.

Výzkumníci na základě testů dárců krve s protilátkami zjistili, že ve dvou nejhůře zasažených provinciích více než polovina lidí ve věku 15 až 69 let měla koronavirus. Vědci však podotýkají, že dárci krve nereprezentují celkovou populaci. Je nepravděpodobné, že by úroveň imunity byla i v dalších oblastech země podobně vysoká.

Moultrie se kloní k jiné teorii. Podle něj svou roli v poklesu počtu infekcí mohli hrát jedinci s mnoha sociálními či pracovními kontakty. Nejprve jsou nakaženi velmi společenští lidé a virus se pohybuje skrze tyto sítě,“ vysvětluje Moultrie. Když dost lidí v těchto sítích získá imunitu, dojde k přerušení přenosu infekce.

Podle prezidenta Ramaphosy mohla vláda uvolnit omezení, protože lidé sami dodržují základní hygienická opatření. „Když míra (infekcí) jde nahoru, lidé tomu přizpůsobí své chování,“ podotýká Saad Omer, ředitel Institutu globálního zdraví Yaleovy univerzity. „Malé změny mohou mít masivní následky,“ dodává.

Dosavadní klid před bouří ale nemusí trvat dlouho. Lékaři se obávají třetí vlny, která by do země mohla dorazit po velikonocích. „Bude to stejné jako s první nebo druhou vlnou, nebo to bude horší?“ děsí se Phuti Kobo, vedoucí oddělení pacientů s covidem-19 v nemocnici v Thembise.

„Dobrá věc však je, že rozumíme (viru) víc. Takže, až přijde třetí vlna, budeme moudřejší.“