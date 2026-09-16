Když se Elizabeth Moselakgomová 9. září nevrátila z běhání domů, její osmiletá dcera upozornila příbuzné a ti kontaktovali policii. Tělo osmatřicetileté ženy bylo nalezeno v sobotu a v pondělí ho příbuzní identifikovali. Zpráva o ženině zmizení se rychle rozšířila na internetu.
„V této zemi jsme kořistí,“ napsala Sakane Mokoenaová na Instagramu poté, co byla potvrzena smrt její přítelkyně a kolegyně běžkyně Moselakgomové. Policie v sobotním prohlášení uvedla, že od úterý byla v Kempton Parku, který leží naproti dálnici u mezinárodního letiště, nalezena těla čtyř žen. Všechny byly polonahé a měly viditelné modřiny.
Jihoafrická republika má jednu z nejvyšších mír femicid na světě. Podle nejnovějších policejních údajů bylo v období do 31. března 2024 zavražděno více než 27 600 lidí, z toho 5 578 žen.
|
Ilegální dělníci znásilnili v JAR osm modelek. Dav se mstil mačetami a kladivy
Ženy už roky vyzývají jihoafrickou vládu, aby brala násilí na základě pohlaví vážně. Jihoafrický prezident Cyril Ramaphosa označil situaci za národní krizi poté, co stovky žen protestovaly v listopadu minulého roku v předvečer summitu G20 v Johannesburgu.
Nedostatek konkrétního plánu či opatření však aktivisty frustruje a ženy jsou i nadále zabíjeny, podotýká list The Guardian. „Ženy v Kempton Parku a jeho okolí by neměly chodit ani běhat samy, zejména v odlehlých oblastech. Měly by se vyhýbat opuštěným místům, zůstat ostražité a pokud možno se pohybovat nebo cvičit ve skupinách,“ reagovali tamní policisté vyšetřující nejnovější úmrtí žen.
|
Rozsekaná, ušlapaná, uškrcená. Brutálně zabitých žen rok od roku přibývá
Myšlenka, že by ženy měly nést odpovědnost za svou vlastní bezpečnost, mnohé rozhořčila. „Jsme unavené z toho, jak nám říkají, abychom byly ostražité, když ženy už dělají vše, co je v jejich silách, aby zůstaly naživu,“ uvedla aktivistická skupina Women For Change. Řada běžkyň podle The Guardian poznamenala, že už nyní přijímají řadu opatření, například mezi sebou sdílejí běžeckou trasu.
Běžecké kluby po celé Jihoafrické republice uspořádaly akce na památku Moselakgomové. Její přítelkyně Mokoenaová vyjádřila naději, že by to mohlo pomoci přimět vládu a policii, aby podnikly více kroků na ochranu žen v zemi.