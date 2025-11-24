Najímala muže do války na Ukrajině, obviňují dceru bývalého prezidenta JAR

Dcera bývalého prezidenta Jihoafrické republiky Jacoba Zumy čelí obvinění ze strany své sestry, že najala jihoafrické muže, aby nedobrovolně bojovali ve válce na Ukrajině. Případem se nyní zabývá podle policie.
Duduzile Zumaová-Sambudlaová, dcera bývalého jihoafrického prezidenta Jacoba Zumy, se dostavila k soudu v Durbanu, kde čelí obvinění z terorismu. Na začátku procesu se k obvinění z terorismu nepřiznala. Je obviněna za komentáře, které před čtyřmi lety zveřejnila na sociálních sítích během smrtících protestů po zatčení svého otce. (11. listopadu 2025) | foto: Profimedia.cz

Nkosazana Zumaová-Mncubeová viní svojí sestru Duduzile Zumaovou-Sambudlaovou a další dva lidi z toho, že najali 17 jihoafrických mužů do ruských žoldnéřských uskupení.

Tvrdili jim přitom, že se v Rusku zúčastní bezpečnostního cvičení, aby pak mohli pracovat jako bodyguardi pro stranu Jacoba Zumy uMkhonto we Sizwe (MK), uvedla mluvčí jihoafrické policie.Podrobnosti o dvou dalších obžalovaných ale podle AP nejsou zatím k dispozici.

Jihoafrická vláda v minulosti sdělila, že obdržela telefonáty od 17 občanů, kteří bojují jako žoldnéři v ruských uskupeních na Ukrajině. Věkové rozmezí mužů je podle serveru BBC mezi 20 až 39 let. Podle policie bojují v předních liniích na Donbasu, regionu na východě Ukrajiny.

JAR se potýká s 30procentní nezaměstnaností, zejména mladí lidé mají problém získat práci. Právě proto jsou snadnou kořistí podobných podvodů, píše BBC.

Zumaová-Mncubeová uvedla, že měla „morální povinnost“ podat stížnost na svojí mladší sestru. O podobných obvinění proti Zumaové-Sambudlaové informovala také agentura Bloomberg. Podle některých z nich měla dcera bývalého prezidenta najímat mladé muže i ze sousední Botswany.

Rusko bylo několikrát od začátku války na Ukrajině obviňováno z toho, že pod záminkou pracovních nabídek láká do země muže ze zahraničí, aby bojovali v jeho řadách. Podobně najímalo i ženy z JAR a dalších afrických států, které pak byly nuceny pracovat v ruských továrnách na drony, píše AP.

Zumaová-Sambudlaová je členkou parlamentu a reprezentuje v něm stranu svého otce. V současné době se jihoafrické soudy zabývají podle AP také obviněním, které bylo proti ní vzneseno v případu násilných nepokojů v roce 2021. Zumaová-Sambudlaová je prý podněcovala svými příspěvky na sociálních sítích.

