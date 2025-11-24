Najímala muže do války na Ukrajině, obviňují dceru bývalého prezidenta JAR

Nkosazana Zumaová-Mncubeová viní svojí sestru Duduzile Zumaovou-Sambudlaovou a další dva lidi z toho, že najali 17 jihoafrických mužů do ruských žoldnéřských uskupení.
Tvrdili jim přitom, že se v Rusku zúčastní bezpečnostního cvičení, aby pak mohli pracovat jako bodyguardi pro stranu Jacoba Zumy uMkhonto we Sizwe (MK), uvedla mluvčí jihoafrické policie.Podrobnosti o dvou dalších obžalovaných ale podle AP nejsou zatím k dispozici.
Jihoafrická vláda v minulosti sdělila, že obdržela telefonáty od 17 občanů, kteří bojují jako žoldnéři v ruských uskupeních na Ukrajině. Věkové rozmezí mužů je podle serveru BBC mezi 20 až 39 let. Podle policie bojují v předních liniích na Donbasu, regionu na východě Ukrajiny.
JAR se potýká s 30procentní nezaměstnaností, zejména mladí lidé mají problém získat práci. Právě proto jsou snadnou kořistí podobných podvodů, píše BBC.
Zumaová-Mncubeová uvedla, že měla „morální povinnost“ podat stížnost na svojí mladší sestru. O podobných obvinění proti Zumaové-Sambudlaové informovala také agentura Bloomberg. Podle některých z nich měla dcera bývalého prezidenta najímat mladé muže i ze sousední Botswany.
Rusko bylo několikrát od začátku války na Ukrajině obviňováno z toho, že pod záminkou pracovních nabídek láká do země muže ze zahraničí, aby bojovali v jeho řadách. Podobně najímalo i ženy z JAR a dalších afrických států, které pak byly nuceny pracovat v ruských továrnách na drony, píše AP.
Zumaová-Sambudlaová je členkou parlamentu a reprezentuje v něm stranu svého otce. V současné době se jihoafrické soudy zabývají podle AP také obviněním, které bylo proti ní vzneseno v případu násilných nepokojů v roce 2021. Zumaová-Sambudlaová je prý podněcovala svými příspěvky na sociálních sítích.