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Po fiasku kolem Trumpovy renovace jezírka ve Washingtonu začal hon na údajné viníky

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  18:48
Renovace jezírka u Lincolnova památníku ve Washingtonu pomalu postupuje. (14....

Renovace jezírka u Lincolnova památníku ve Washingtonu pomalu postupuje. (14. května 2026) | foto: Profimedia.cz

Renovace jezírka u Lincolnova památníku ve Washingtonu pomalu postupuje. (14....
Prezident Donald Trump nastupuje do speciálu Air Force One na letišti v...
Renovace jezírka u Lincolnova památníku ve Washingtonu pomalu postupuje. (14....
Renovace jezírka u Lincolnova památníku ve Washingtonu pomalu postupuje. (14....
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Nejméně pět lidí už bylo zatčeno kvůli podezření z poškození zrcadlového jezírka u Lincolnova památníku ve Washingtonu, napsal v pondělí s odkazem na nejmenovaného zástupce administrativy prezidenta Donalda Trumpa zpravodajský server NBC News. Trump mezitím pohrozil, že poškození památek může vést až k desetiletému odnětí svobody, a nadále tvrdí, že jezírko poškodili vandalové.

Zrcadlové jezírko Lincolnova památníku nedávno nechal Trump natřít bazénovou modrou barvou. Po napuštění ale rychle zezelenalo kvůli řasám, správa parku kvůli tomu do vody nalila peroxid vodíku, poté se však barva začala odlupovat.

Trump ovšem tvrdí, že jezírko poničili vandalové noži a agresivními chemikáliemi. Také uvedl, že vodní plocha po dokončení jím nařízené rekonstrukce svou krásou předčila i podobu z roku 1922.

K pěti zatčením a předvoláním dalších pěti osob došlo poté, co Trump v sobotu prohlásil, zatím bez jakýchkoli důkazů, že vandalové v jezírku, jehož oprava byla velmi náročná, udělali 76 metrů dlouhou trhlinu.

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Mezi zatčenými byl i bývalý americký olympijský kanoista David Hearn, který dříve NBC News řekl, že byl v pátek na pět hodin zadržen poté, co se dotkl kousku odlepeného nátěru jezírka.

O víkendu po schůzce s dodavateli Trump uvedl, že jezírko bude pravděpodobně nutné znovu vypustit. V neděli byl nad touto oblastí spatřen prezidentský vrtulník a Trump prohlásil, že si jezírko prohlédl.

Dnes ráno Trump zopakoval svá tvrzení, že jezírko se stalo terčem útoků těsně před 250. výročím založení Spojených států, které připadá na 4. července. V příspěvku na své síti Truth Social prezident napsal, že v jezírku je obrovská trhlina, protože do vody byly nelegálně vypuštěny chemikálie.

„Pamatujte prosím, že za zničení nebo dokonce pokus o zničení takových věcí hrozí trest odnětí svobody na deset let – a tento trest bude plně vymáhán,“ zdůraznil šéf Bílého domu.

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Trumpovi příznivci už krátce po natření jezírka spekulovali na sociálních sítích o možné sabotáži, za kterou stojí demokraté. Zdůvodňovali tak rychlé zezelenání vody. Média nicméně poznamenávala, že řasy jsou dlouhodobým problémem této mělké vodní plochy.

Modrá barva použitá k natření dna vyvolala kritiku části veřejnosti i některých památkářů. Trump výhrady odmítl a použitou barvu připodobnil k modři na americké vlajce.

S kritikou se také setkalo rozhodnutí ministerstva vnitra zadat zakázku bez výběrového řízení firmě Atlantic Industrial Coatings ze státu Virginie, která prováděla opravy bazénů v Trumpově golfovém klubu v tomto státě, uvedl server The Hill.

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