Na Bajkalu se propadl led pod čínskými turisty, osm mrtvých

  16:49
Dodávka s čínskými turisty se v pátek potopila v jezeře Bajkal na východě Sibiře poté, co propadla ledovou trhlinou. Jde o druhou podobnou smrtelnou nehodu čínských návštěvníků v tomto roce. Úřady případ vyšetřují.

Ve voze byl ruský řidič a osm Číňanů. Jednomu z turistů se podařilo zachránit, ostatní zahynuli. K incidentu došlo poblíž severního cípu ostrova Olchon, známého jako mys Mys Choboj.

„Hloubka v místě nehody je 18 metrů,“ uvedly úřady. Gubernátor Irkutské oblasti Igor Kobzev sdělil, že o tragédii informovali čínský konzulát v Irkutsku.

Ruský vyšetřovací výbor zahájil trestní řízení kvůli podezření z nedbalosti a porušení bezpečnostních předpisů. Neověřené zprávy naznačují, že ruský řidič provozoval zájezdy na jezero bez licence, uvedl portál The Moscow Times.

Nespletlo si století? Rusko se pochlubilo ryze vlastní leteckou technologií

Jde o druhou tragédii čínských turistů během dvou měsíců. V lednu jeden z nich zemřel, když se dodávka převrátila na ledu. Další čtyři Číňané byli zraněni. Úřady řidiče zadržely a obvinily z porušení bezpečnostních předpisů. Čínský konzulát vyzval cestovatele, aby se vyhýbali přejezdu zamrzlého jezera těžkými vozidly a místo toho využívali vznášedla.

Jezero Bajkal je nejhlubším jezerem na světě. Je zapsáno na seznamu světového dědictví UNESCO a během hlavní sezony v únoru a březnu, kdy se na něm vytváří dostatečně silný led, láká množství turistů.

