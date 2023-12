Nemá na to, aby velel! Wagnerovci tvrdí, že Prigožin 2.0 je jen nastrčená figurka

Celý článek jen pro členy Chcete číst prémiové texty bez omezení? Předplatit se slevou 45 %

Trochu to připomíná předávání královské koruny prvorozenému potomkovi. Jediný syn zesnulého Jevgenije Prigožina, bývalého šéfa Wagnerovy skupiny, 25letý Pavel, se podle Institutu pro studium války a britského ministerstva obrany stal jeho nástupcem v této funkci. Stejně jako v případě králů se však Prigožin starší, který Pavlovi odkázal také veškerý svůj majetek v hodnotě necelých pěti miliard korun, neohlížel na to, zda se jeho potomek k vedení ozbrojené skupiny vlastně hodí a jestli o to má skutečně zájem.