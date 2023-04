Parkur i galerie umění. Prigožinova rodina si užívá luxusu sankcím navzdory

Na rozdíl od mnoha ruských oligarchů, které Kreml podporuje a jejichž příbuzní žijí právě z jejich majetku, jsou Prigožinovi příbuzní mnohem aktivnější v rodinném byznysu. A to ať už se jedná o Prigožinovy děti nebo rodiče. Se zjištěním přišel list The Financial Times (FT).

Média si vzala na paškál nejprve Prigožinovu matku Violettu. Ta se v roce 2017 přihlásila na hodiny malování. Někteří ji tehdy označovaly za činorodou petrohradskou babičku, která si i navzdory vyššímu věku užívá svých oblíbených koníčků. O rok později si Violetta Prigožinová otevřela vlastní galerii, která díky pompézním večírkům začala ihned přitahovat pozornost celostátních médií.

Jedna z televizních reportáží státního Prvního kanálu se podivovala nad tím, jak se tato žena přes noc stala senzací ve světě umění. Málo lidí už však vědělo, že tato žena je matkou slavného Putinova kuchaře.

Dceřiny závody ve Španělsku

V hledáčku se dále objevila také mladší Prigožinova dcera Veronika. Ta se čtyři dny před začátkem invaze na Ukrajinu zúčastnila amatérských závodů ve středomořském letovisku Oliva nedaleko španělské Valencie. Závodila v parkuru na šedém valachovi jménem Dithara, a za konečné čtvrté místo obdržela finanční odměnu.

Byl to přitom právě Prigožin, který v tomto roce na svém Telegramu kritizoval děti západních funkcionářů a evropských aristokratů, kteří si oblíbili tento drahý sport.

Záznamy, jež zveřejnila Mezinárodní federace jezdeckého sportu (FEI), ukazují, že Veronika i její starší sestra Polina takto startovaly na stovkách soutěží mimo Ruskou federaci. Žádný z koní, na nichž Prigožinovy dcery v těchto soutěžích jezdily, však nebyl u FEI registrován pod jménem Prigožin.

Ke konci roku 2019, kdy byly na Prigožinův osobní majetek uvaleny sankce, došlo náhle k přeregistrování koní do Ruska na jména neznámých lidí. FEI však na dotaz FT odpověděla, že „nemá pravomoc ani jurisdikci určovat zákonné vlastnictví koně“.

Důmyslná struktura

Jak ale FT podotýká, kromě těchto zábavních aktivit jsou někteří členové Prigožinovy rodiny činní i v rodinném byznysu. Zejména starší dcera, syn Pavel a Prigožinova manželka. Prigožinovy děti vlastnily podíly ve společnostech svého otce, přičemž si tyto podíly mezi sebou často vyměňovaly.

V tomto smyslu sankce selhaly. Jejich uvalení na Prigožinův byznys je ovšem poměrně komplikované. Wagnerova skupina, jíž Jevgenij Prigožin šéfuje, totiž neexistuje jako jediný registrovaný subjekt. Jedná se spíš o rozvětvenou síť vzájemně se ovlivňujících společností napojenou na holding Concord.

V březnu navíc Prigožinova matka nečekaně zvítězila u Soudního dvora Evropské unie. Omezení vůči ní byla zrušena a Radě EU bylo nařízeno uhradit její právní náklady. Podle verdiktu totiž neměla „žádné ekonomické vazby na svého syna ani na Concord“.

Rozhodnutí soudu EU ve prospěch Prigožinovy matky nemusí být posledním slovem. Sám Prigožin se nadále vymezuje proti pokusům Západu ho sankcionovat. V reakci na nedávný článek FT o jeho obchodních aktivitách a vyhýbání se sankcím napsal na telegramovém účtu, že „plive a budu plivat na jakékoli sankce“.