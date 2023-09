„Celé bývalé území SSSR je nestabilní. Všude se válčilo. Ukrajina, to není první takový příběh. To byl Tádžikistán, Podněstří, Gruzie a mnoho dalších. To znamená, že porušení zákona v roce 1991 vedlo k permanentním konfliktům. A pokud chceme, aby skončily, musíme vrátit k tomu hlavnímu – k pozici zákona,“ prohlásil poslanec Jednotného Ruska v rozhovoru pro kanál Putin v Telegram.

Porušení zákona před více než třemi dekádami podle Fjodorova spočívalo v tom, že Sovětský svaz se rozpadl v rozporu s ustanovením své ústavy. Pokud se postsovětské republiky vrátí pod vládu Moskvy diplomatickou cestou, pak není válka nevyhnutelná. Fjodorov tomu ale moc nevěří.

„Všechny bývalé republiky se dříve nebo později dostanou do konfliktu s Ruskem nebo s ním budou válčit. Je to jen otázka času. Některé z nich nyní ne, třeba Bělorusko. Gruzie s námi už válčila, Ukrajina také. Plně se to týká také Arménie,“ poukázal Fjodorov na opatrný obrat Jerevanu na Západ.

Šedesátiletý rodák z Leningradu patří mezi největší jestřáby ve Státní dumě. Proslavil se například návrhem provést jaderný úder na Nevadu nebo neúspěšnou předpovědí, že v Moskvě se v roce 2014 chystá puč sponzorovaný USA a Evropskou unií. Jeho cíl? Zničení Ruské federace, zavedení LGBT agendy, rozkradení nerostného bohatství a sterilizace ruských dětí.

V červnu minulého roku přišel s návrhem, aby Litva přišla o status suverénní země. Nelíbilo se mu, že Litevci vyhlásili nezávislost sami na vlastní pěst rok a půl před oficiálním rozpadem Sovětského svazu. Podle Fjodorova byla litevská deklarace nezávislosti z března 1990 nelegální, Vilniusu mohlo nezávislost udělit jen Rusko jako nástupnický stát SSSR.

Otázka legálnosti dohody o rozpadu SSSR na schůzce v Bělověžském pralese je v Rusku dodnes oblíbenou hříčkou mezinárodního práva. Podle některých ruských odborníků je komunistická říše z právního hlediska stále naživu, protože o vystoupení jednotlivých svazových republik mohla podle zákona z dubna 1990 rozhodnout jen republiková referenda.

Připomínají také, že v celosvazovém referendu v březnu 1991 se bezmála osmdesát procent voličů vyslovilo pro zachování SSSR. Pobaltské státy, Moldavsko, Gruzie a Arménie se však tehdy už hlasování neúčastnily. Ukrajinci hlasovali pro zachování SSSR, v prosinci 1991 si ovšem v referendu jasnou většinou odhlasovali nezávislost.