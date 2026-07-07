„Pokud jste schopni kontrolovat Gotland, jste schopni kontrolovat i Baltské moře,“ prohlásil velitel švédské jednotky na Gotlandu Andreas Gustafsson. „Takže musíme udržet kontrolu nad Gotlandem. Kvůli Švédsku, ale také pro NATO,“ dodal.
Gotland, kde žije asi 60 tisíc obyvatel, je oblíbenou dovolenkovou destinací Švédů. Leží necelých 100 kilometrů východně od švédské pevniny a přibližně 250 kilometrů severozápadně od Kaliningradské oblasti - ruského regionu vklíněného mezi Polsko a Litvu.
Je považován za ideální místo, kde by mohl chtít ruský prezident Vladimir Putin svůj opěrný bod v Baltském moři, píše server.
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Ve švédských obranných plánech na období 2025 až 2030 je podle něj překvapivý útok na Gotland, ať už ze vzduchu nebo z moře, označen jako jedna ze sedmi potenciálních situací, které vyžadují prioritní plánování. Podle švédské armády je z Gotlandu možné řídit námořní a vzdušné operace v Baltském moři a kontrolovat vstup posil do pobaltských států.
Na vrcholu studené války měl Gotland čtyři pluky a při plné mobilizaci ho mohlo chránit 25 tisíc vojáků, píše server s tím, že v roce 2005 byl poslední z pluků - uskupení P18 - zrušen a zbyl tam jen zredukovaný prapor. To se však v posledních letech začalo kvůli obavám z Ruska měnit. Armáda pluk P18 v roce 2018 na Gotlandu obnovila a ten roste nebývalou rychlostí, kterou zintenzivnila ruská invaze na Ukrajinu.
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Neutrální Švédsko se po ruském vpádu do sousední země v roce 2022 rozhodlo společně s Finskem vstoupit do NATO a na Gotlandu se začala konat vojenská cvičení Severoatlantické aliance.
Stockholm také navyšuje obranné výdaje, letos plánuje investovat do obrany 2,8 procenta HDP a v příštích letech chce obranný rozpočet dále zvyšovat. Byť přitom podle Gustafssona čelí obtížím, protože výdaje na obranu zvyšují i další evropské země, a také shání vojenské vybavení, které není hned k dispozici.
Ostrov je připraveno bránit 4500 vojáků
Prozatím podle Gustafssona neexistuje bezprostřední hrozba konvenčního útoku na Gotland, byť ji nelze vyloučit. Švédsko avizovalo, že v případě ruského útoku je připraveno se bránit. „Riziko, že se Rusko stane zoufalým, je vždycky. Čím větší je tlak na Rusko, tím zoufalejší může být i ono,“ konstatoval Gustafsson.
Po mobilizaci činí bojová skupina určená pro obranu ostrova přibližně 4500 vojáků, píše list The Guardian, podle něhož Švédové doufají, že militarizace místa zafunguje jako dostatečný odstrašující prostředek.
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Gotland funguje jako testovací platforma pro obranu celého Švédska, zejména ohledně zapojení civilistů, píše dále server. Například devětačtyřicetiletá Eva Rinbladová založila skupinu pro připravenost na mimořádné události a ta na radu gotlandského programu Stark socken (Silná obec) začala provádět inventuru zásob v regionu, včetně vody.
Rinbladová také plánuje zřídit bezpečnostní centrum pro případ nouze, na které by se lidé ze sousedství mohli obrátit pro aktuální informace, teplo, nabití telefonu, možnost vaření nebo i přespání.
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Podle ředitele švédské agentury pro civilní obranu a odolnost (MSB) Mikaela Frisella je zapotřebí k obraně Gotlandu nejen vojenská přítomnost, ale i silná, robustní a odolná civilní obrana. Případný útok by mohl narušit dodávky na ostrov.
„Pracujeme na tom, aby byl Gotland co nejvíce soběstačný,“ uvedl. Úřady posilují mimo jiné i záchranné složky na ostrově a využívají přitom zkušenosti Ukrajinců, včetně toho, jak prohledávat poničené budovy, nakládat s nevybuchlou municí nebo jak zvládat hromadná neštěstí.