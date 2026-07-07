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Jestli budou Rusové zoufalí, zaútočí. Švédský Gotland se připravuje na invazi

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  9:10
Britští a švédští operátoři dronů sledují obraz z průzkumného bezpilotního...

Britští a švédští operátoři dronů sledují obraz z průzkumného bezpilotního letounu během cvičení Aurora 26 na švédském ostrově Gotland. (2026) | foto: Sebastian Goll / Alamy / ProfimediaProfimedia.cz

Náčelník obrany švédských ozbrojených sil Michael Claesson (7. února 2025)
Švédská stíhačka letí nad ostrovem Gotland v Baltském moři. (11. května 2022)
Švédský ostrov Gotland
Ostré střelby z obrněnců CV90 na švédském ostrově Gotland
35 fotografií
Švédský ostrov Gotland se připravuje na možnost vojenské invaze. Svoji přítomnost na strategicky důležitém místě v Baltském moři posiluje nejen švédská armáda, ale objevily se i civilní iniciativy, které mají podpořit odolnost ostrova, pokud by se Rusko rozhodlo otestovat odhodlání NATO.

„Pokud jste schopni kontrolovat Gotland, jste schopni kontrolovat i Baltské moře,“ prohlásil velitel švédské jednotky na Gotlandu Andreas Gustafsson. „Takže musíme udržet kontrolu nad Gotlandem. Kvůli Švédsku, ale také pro NATO,“ dodal.

Britští a švédští operátoři dronů sledují obraz z průzkumného bezpilotního letounu během cvičení Aurora 26 na švédském ostrově Gotland. (2026)
Náčelník obrany švédských ozbrojených sil Michael Claesson (7. února 2025)
Švédská stíhačka letí nad ostrovem Gotland v Baltském moři. (11. května 2022)
Švédský ostrov Gotland
35 fotografií

Gotland, kde žije asi 60 tisíc obyvatel, je oblíbenou dovolenkovou destinací Švédů. Leží necelých 100 kilometrů východně od švédské pevniny a přibližně 250 kilometrů severozápadně od Kaliningradské oblasti - ruského regionu vklíněného mezi Polsko a Litvu.

Je považován za ideální místo, kde by mohl chtít ruský prezident Vladimir Putin svůj opěrný bod v Baltském moři, píše server.

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Ve švédských obranných plánech na období 2025 až 2030 je podle něj překvapivý útok na Gotland, ať už ze vzduchu nebo z moře, označen jako jedna ze sedmi potenciálních situací, které vyžadují prioritní plánování. Podle švédské armády je z Gotlandu možné řídit námořní a vzdušné operace v Baltském moři a kontrolovat vstup posil do pobaltských států.

Na vrcholu studené války měl Gotland čtyři pluky a při plné mobilizaci ho mohlo chránit 25 tisíc vojáků, píše server s tím, že v roce 2005 byl poslední z pluků - uskupení P18 - zrušen a zbyl tam jen zredukovaný prapor. To se však v posledních letech začalo kvůli obavám z Ruska měnit. Armáda pluk P18 v roce 2018 na Gotlandu obnovila a ten roste nebývalou rychlostí, kterou zintenzivnila ruská invaze na Ukrajinu.

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Neutrální Švédsko se po ruském vpádu do sousední země v roce 2022 rozhodlo společně s Finskem vstoupit do NATO a na Gotlandu se začala konat vojenská cvičení Severoatlantické aliance.

Stockholm také navyšuje obranné výdaje, letos plánuje investovat do obrany 2,8 procenta HDP a v příštích letech chce obranný rozpočet dále zvyšovat. Byť přitom podle Gustafssona čelí obtížím, protože výdaje na obranu zvyšují i další evropské země, a také shání vojenské vybavení, které není hned k dispozici.

Ostrov je připraveno bránit 4500 vojáků

Prozatím podle Gustafssona neexistuje bezprostřední hrozba konvenčního útoku na Gotland, byť ji nelze vyloučit. Švédsko avizovalo, že v případě ruského útoku je připraveno se bránit. „Riziko, že se Rusko stane zoufalým, je vždycky. Čím větší je tlak na Rusko, tím zoufalejší může být i ono,“ konstatoval Gustafsson.

Po mobilizaci činí bojová skupina určená pro obranu ostrova přibližně 4500 vojáků, píše list The Guardian, podle něhož Švédové doufají, že militarizace místa zafunguje jako dostatečný odstrašující prostředek.

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Gotland funguje jako testovací platforma pro obranu celého Švédska, zejména ohledně zapojení civilistů, píše dále server. Například devětačtyřicetiletá Eva Rinbladová založila skupinu pro připravenost na mimořádné události a ta na radu gotlandského programu Stark socken (Silná obec) začala provádět inventuru zásob v regionu, včetně vody.

Rinbladová také plánuje zřídit bezpečnostní centrum pro případ nouze, na které by se lidé ze sousedství mohli obrátit pro aktuální informace, teplo, nabití telefonu, možnost vaření nebo i přespání.

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Podle ředitele švédské agentury pro civilní obranu a odolnost (MSB) Mikaela Frisella je zapotřebí k obraně Gotlandu nejen vojenská přítomnost, ale i silná, robustní a odolná civilní obrana. Případný útok by mohl narušit dodávky na ostrov.

„Pracujeme na tom, aby byl Gotland co nejvíce soběstačný,“ uvedl. Úřady posilují mimo jiné i záchranné složky na ostrově a využívají přitom zkušenosti Ukrajinců, včetně toho, jak prohledávat poničené budovy, nakládat s nevybuchlou municí nebo jak zvládat hromadná neštěstí.

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