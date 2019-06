Začal vycházet muslimský časopis, který brojí proti islámskému radikalismu

„Jménem Dawly spouštíme nový anglicky psaný časopis, abychom nahradili Dabiq a Rumiyah,“ napsali tvůrci nového protiextremistického magazínu na Facebooku. Použili přitom arabský název Islámského státu, který užívali samotní islamisté a jejich příznivci. Kromě původního Dabiqu pak zmiňují i nástupnický časopis, který v překladu znamená Řím.

I samotný magazín Ahul-Taqwa, v překladu Lidé vědomí, vypadá téměř stejně jako profesionálně graficky zpracovaný Dabiq, plný barevných fotografií a lákavých titulků. Je to však jeho pravý opak (Celý časopis Ahul-Taqwa najdete zde).

Bojuje totiž přesně proti tomu, co se celá léta snažil propagandistický plátek Islámského státu mladým muslimům vtlouct do hlavy. „Předčítají korán a věří, že v něm jsou důkazy správnosti jejich myšlenek, ale ty jsou naopak proti nim,“ píší autoři v prvním vydání, které vyšlo v úterý. Tedy na den přesně pět let poté, co radikálové z IS vyhlásili vznik svého chalífátu.

V novém čtvrtletníku chtějí autoři vytrvale zpochybňovat legitimitu islamistické ideologie i samozvaného ráje na zemi pro všechny muslimy. Hlavním tématem prvního čísla se stal samozvaný chalífát, který měl přetrvat věčně.

„Dnes ovšem, o pár let později, byla důstojnost nahrazena hanbou a potupou. Je po experimentu. Výsledky jsou tu a jsou strašné. Území, které chalífát ovládal, je zdecimované. Bašár Asad zůstává u moci a skupina (IS) nakonec zabila víc sunnitských muslimů než svých nepřátel,“ píše se v článku.

Text nazvaný Dialog civilizací zase pojednává o „opravdovém Islámském státě“ – středověkém Španělsku. Časopis však nezachází jen do minulosti, připomíná i nedávné teroristické útoky na kostely na Srí Lance a vysvětluje, proč něco takového nemůže nikdo považovat za čin spáchaný ve jménu islámu.



Autoři také vyzývají každého, kdo právě „prochází nenávistí“ nebo někoho takového zná, aby se ozval na zřízenou telefonní linku, která je v provozu 24 hodin denně. Pravidelnou součástí časopisu mají být i rozhovory s bývalými islamisty, kteří mohou čtenáře lépe než kdo jiný přesvědčit, že to, co si myslí, je lež. Že jejich vidění světa je pokřivené.

Jako prvního magazín představuje „prvního osamělého vlka“ Carlose Bledsoea, který v roce 2009 zabil dva lidi a dostal doživotí. Ve vězení se Alláha nezřekl, naopak říká, že je mu nablízku. A že to, co si dříve myslel, je špatně, pochopil díky brutálním činům Islámského státu. „Znásilňování, vraždy, zabíjení ostatních džihádistů, bombardování mešit, upalování vězňů, popravy dětí...spadlo to na mě jako hromada cihel. Toto se nedá ospravedlnit islámem,“ říká muž.

Kromě toho se také šestičlenná skupina, která na projektu pracuje, podle deníku The Washington Post snaží infiltrovat do islamistických skupin na sociálních sítích, šířit časopis i tam a v soukromých konverzacích „nalomit“ místní fanatiky.

Bývalý džihádista a expolicista spojili síly

Při tvorbě čtvrtletníku se přitom spojili dva muži, kteří svého času stáli na opačné straně boje za spravedlivý svět. Čtyřicetiletý Američan Jesse Morton, v té době si říkal Yunus Abdullah Muhammad, býval islámský radikál. Stal se jím ve vězení a na svobodě pak úplně opustil svůj dosavadní styl života.

Přestal pít i kouřit a místo toho se pětkrát denně modlil. Začal obdivovat Usámu bin Ládina a na sociálních sítích založil skupinu Revoluční muslim, ve které obhajoval myšlenky Islámského státu. Napojil se také na al-Kajdu a tvůrce jejího anglicky psaného časopisu Inspire a začal s ním spolupracovat. Nabyté zkušenosti se mu pak hodily při tvorbě Ahul-Taqwy.

Proti němu tehdy stál Mitch Silber. Ředitel sekce zpravodajských analýz v newyorské policii po lidech, jako byl Morton, tvrdě šel. Vyšetřoval i skupinu Revoluční muslim a svého nynějšího kolegu považoval za předního propagandistu al-Káidy ve Spojených státech.

„Jesse byl velmi chytrý. Věděl, kde končí svoboda slova, a tuto hranici nikdy nepřekročil,“ říká Silber. Tedy až do chvíle, kdy džihádista své souvěrce vyzval k vraždě tvůrců animovaného seriálu South Park, protože prý urazili proroka Mohameda. A i když kvůli tomu utekl do Maroka, policie ho znovu dostala a Morton skončil ve vězení podruhé. A právě tam jeho dráha fanatika také skončila.

První číslo časopisu vypadá záměrně téměř stejně jako první vydání islamistického časopisu Dabiq:



Zviklal ho jeho německý spoluvězeň Mohamed Fizazi, který měl během svých kázání v Hamburku ovlivnit muže, kteří pak stáli za útoky z 11. září. Ve vězení totiž změnil svůj náhled na život a přiměl tím Mortona, aby změnil ten svůj. Z vězení se Morton nakonec dostal předčasně a na svobodě začal spolupracovat s americkou rozvědkou jako informátor.

Silber zase opustil svou práci u policie a v roce 2017 se tak mohla zrodit nezisková organizace Parallel Networks, kterou expolicista založil spolu s Mortonem. Společně chtějí členy extremistických skupin nejen pomocí online časopisu navést na cestu deradikalizace a propuštěným vězňům zase pomoci reintegrovat se do společnosti.

Se Silberem se přitom nezaměřují jen na islámské radikály, jejich dalším cílem je i boj proti krajně pravicovému a levicovému extremismu. „Mým cílem je vzít si zpět metody propagandy, které jsem se svými džihádistickými souvěrci vyvinul, a použít je k tomu, aby jejich myšlenky a ideály přestaly rezonovat,“ napsal Morton pro list The Wall Street Journal.