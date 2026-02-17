Zemřel pastor a bojovník za lidská práva Jesse Jackson, ucházel se i o Bílý dům

Za vlády prezidenta Billa Clintona působil jako zvláštní vyslanec pro Afriku.
Připravujeme podrobnosti...
Za vlády prezidenta Billa Clintona působil jako zvláštní vyslanec pro Afriku.
Připravujeme podrobnosti...
Ještě snad nikdy nebyla dovolená českého prezidenta Petra Pavla pod takovým drobnohledem veřejnosti. Jeho boj na politické scéně patří k hlavním tématům posledních týdnů. Když spor se stranou...
Ministerstvo spravedlnosti USA zveřejnilo nové fotografie a jména z Epsteinových spisů. Seznam zahrnuje členy elity od Billa Gatese přes Hillary Clintonovou až po Micka Jaggera či Donalda Trumpa....
Jeffrey Epstein si před smrtí přál, aby podstatná část jeho peněz připadla jeho přítelkyni pocházející z Běloruska. Mezi dědici jsou uvedeni také jeho bratr či harvardský profesor matematiky Martin...
Od našeho zpravodaje v Itálii Skákal, pohupoval se v kolenou, držel se za hlavu a nakonec v čisté euforii zvedl jednu ruku nad hlavu, zatímco ve druhé houpal ročního Kryštofa. Takhle v Livigno Snow Parku prožívali stříbrnou jízdu...
Ve stovkách měst a obcí v Česku se sešly tisíce lidí na shromážděních na podporu prezidenta Petra Pavla ve sporu s ministrem zahraničí Petrem Macinkou. Akce inicioval spolek Milion chvilek a měli...
Zemřel americký černošský baptistický pastor a bojovník za lidská práva Jesse Jackson, bylo mu 84 let. Oznámila to jeho rodina. Jackson byl spolupracovník vůdce afroamerického hnutí za občanská práva...
Úřad práce vede od pondělí někdejší šéf olomouckého úřadu práce a bývalý náměstek ministerstva práce Roman Chlopčík. Do funkce generálního ředitele ho jmenoval ministr práce Aleš Juchelka (ANO)....
Do Česka míří celosvětově úspěšná reality show Asia Express, která slibuje napětí od prvního do posledního dílu. Televize Prima si začne vysílat v neděli 22. února na streamovací platformě prima+ a o...
Dálnice D1 na Vysočině byla v úterý ráno kvůli sněhové kalamitě obtížně sjízdná, problémy v dopravě byly i na jiných silnicích v kraji. Na dálnici se v noci stalo několik nehod, uvízlé kamiony...
Celá Vysočina se v úterý probudila do bílého rána. Napadlo od pěti až do dvaceti centimetrů sněhu. Příval způsobil mnohé komplikace, zejména v dopravě, přidělal lidem i práci. Bílá peřina ale zároveň...
Nebe nad Kyjevem pomáhají střežit i veteráni amerického a nizozemského letectva. Spolu s ukrajinskými letci působí v letce vyzbrojené stíhačkami F-16, která zasahuje hlavně proti ruským střelám s...
Pražští policisté v úterý přijali oznámení o možné výhrůžce směřující k Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy (FSV UK). Okamžitě provedli opatření k zajištění bezpečnosti přítomných lidí. V...
Na základní škole v Letňanech zahájil Petr Pavel první den oficiální návštěvy Prahy. Se školáky debatoval mimo jiné o adopci pro stejnopohlavní páry, o svém prezidentování a zmínil, v jakém případě...
Mandátový a imunitní výbor rozhoduje o doporučení všem poslancům, zda mají vydat k trestnímu stíhání premiéra a předsedu ANO Andreje Babiše a šéfa Sněmovny a SPD Tomia Okamuru. U Babiše jde o kauzu...
Italská veřejnost v posledních dnech sleduje případ dvouletého chlapce, jehož život visí na vlásku po neúspěšné transplantaci srdce. Ta se podle informací médií nezdařila, protože orgán byl poškozen...
Advantage Consulting, s.r.o.
Jihomoravský kraj
nabízený plat: 40 000 - 50 000 Kč
Do příkopu u Strašína na Sušicku dnes ráno nešťastně zapadl linkový autobus se 14 dětmi na palubě. Zůstal tam zaklíněný tak, že nešly otevřít dveře. Přivolaní hasiči proto zvolili nouzovou cestu na...
V pražském kině Lucerna se od rána koná poslední rozloučení s Janou Brejchovou. Kino bude pro veřejnost otevřeno do 13:00. Samotná rodina se s herečkou rozloučila již v pondělí na přísně utajeném a...