V Jemenu zkoumají tajemnou „díru do pekla“. Lidé se tam bojí kvůli džinům

Do podzemní jámy hluboké přes sto metrů se dá dostat otvorem o průměru 30 metrů. Nachází se ve východojemenské provincii Mahra.



Jeskyňáři ze sousedního Ománu se tam spustili a uvnitř našli hady, mrtvá zvířata a šedé či zelené jeskynní perly vzniklé z vodních kapek. Kromě pachu z mrtvých zvířecích těl však neobjevili nic nadpřirozeného ani žádný specifický zápach, píše agentura AFP.



„Jsou tam hadi, ale když je nerušíte, nic vám neudělají. Říkali jsme si, že tento projekt odhalí nové jemenské krásy a část tamní historie,“ řekl šéf skupiny a profesor geologie na německé technice v Ománu Muhammad Kindí.

„Odebrali jsme vzorky z vody, skály, půdy a několika mrtvých zvířat, ale musíme je teprve prozkoumat,“ dodal Kindí, jehož skupina o průzkumu vydá zprávu.

Jemenské úřady v červnu sdělily, že netuší, co se v jámě staré podle nich „miliony“ let skrývá. Nikdo z Jemenců se zatím na dno vstupního tvoru nedostal. „Byli jsme v ústí vstupu, dostali jsme se do hloubky padesáti šedesáti metrů a zjistili, že jsou uvnitř podivné věci. Je to velmi tajemné,“ řekl generální ředitel místního úřadu geologických a minerálních studií Saláh Bábhajr.

Generace Jemenců si předávají legendy, podle nichž v té „pekelné díře“ žijí zlí duchové, džinové. Lidé z okolí se k vstupu nepřibližují, ani o Barhútu nemluví, aby nepřivolali neštěstí.



O účinnosti jejich metody se dá pochybovat, protože jak napsala AFP, Jemen má neštěstí víc než dost. Sedm let se tam bojuje, což zaplatily životem desítky tisíc lidí a miliony obyvatel ztrátou domovů. Podle OSN panuje v třicetimilionovém Jemenu nejhorší humanitární krize na světě. Množství lidí tam čelí hladu a na pomoci je závislých osmdesát procent občanů.