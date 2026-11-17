Dávám posunky najevo, že vážně ne. A tak mi vnucuje své průvodcovské služby. Nikdo přece nezná tohle místo tak dobře jako on, vždyť se tu narodil. Jen tady, pár metrů od sebe u pátého zastavení na Křížové cestě, kde je ve zdi otisk Ježíšovy ruky, je to už druhý místní Arab, který tvrdí to samé. „Jen sto šekelů. Tak sedmdesát,“ odpovídají, když se ptám, za kolik jsou služby těchto samozvaných průvodců.
A tak jsme si u jeho krámu povídali a pili kafe z termosky. Vyprávěl, že kdysi ve starém Jeruzalémě mívali s otcem dva obchody. Ten svůj už zavřel, nechal si jen ten po otci. Na hodně místech jsou však vidět jen stažené zaprášené rolety.