Tragická nehoda v Jeruzalémě. Českou diplomatku srazilo auto

„S hlubokým zármutkem jsme přijali zprávu o tragickém úmrtí naší skvělé kolegyně a diplomatky Kláry Schneiderové v Jeruzalémě. Její odchod je pro nás všechny bolestnou ztrátou. V této těžké chvíli myslíme především na její rodinu a blízké,“ sdělil Čörgő.
Na znamení úcty a posledního rozloučení se zemřelou bude podle něj v pátek a v sobotu na Černínském paláci, kde ministerstvo sídlí, vyvěšená černá vlajka.
Schneiderová byla první tajemnicí jeruzalémské pobočky českého velvyslanectví v Tel Avivu. Podle Radiožurnálu zemřela poté, co ji na ulici srazil vůz, který najel na chodník. Řidič zřejmě ztratil kontrolu nad vozidlem, tamní policie nehodu vyšetřuje, uvedl rozhlas.