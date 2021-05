V Jeruzalémě to dál vře. Stovky zraněných, nacionalisté chystají pochod

Podle sdělení policie Palestinci z komplexu mešity Al-Aksá házeli kameny na přilehlou silnici. Podle Palestinců strážnici do komplexu mešity hodili zábleskové granáty a desítky lidí utrpěly zranění.



Na místě je podle AFP mnoho zraněných a městem se rozléhá houkání sirén. Policie podle agentury při zásahu použila pogumované projektily.

„Při střetech byly zraněny stovky lidí,“ uvedl Červený půlměsíc s tím, že zhruba 50 lidí bylo převezeno do nemocnice.

V pondělí Izrael slaví svátek Den Jeruzaléma, který připomíná obsazení východní části města Izraelem za šestidenní války v roce 1967. Izrael připojil východní Jeruzalém ke zbytku města a celé jej nyní označuje za svou metropoli. Je to v rozporu s mezinárodním právem a Palestinci stále chtějí, aby byl východní Jeruzalém hlavním městem jejich budoucího státu.

Brzy ráno se izraelská policie podle webu The Times of Israel rozhodla kvůli obavám z možných střetů zakázat židům vstup do komplexu na Chrámové hoře. Má také rozhodnout, zda povolí plánovaný pochod židovských nacionalistů.

Nepokoje v Jeruzalémě propukly po zahájení postního měsíce ramadánu v polovině dubna, kdy Izrael omezil Palestincům shromažďování na místě, kde se Arabové většinou scházejí k večerní modlitbě.

V posledních dnech napětí podpořilo hrozící nucené vystěhování desítek palestinských rodin z jejich domů ve čtvrti Šajch Džarráh ve východním Jeruzalémě. Do jejich domovů se chtějí nastěhovat izraelští osadníci.

Ke zklidnění situace vyzvaly EU, Rusko, USA i OSN. V pátek utrpělo při střetech mezi Palestinci a policií u mešity Al-Aksá zranění kolem 200 Palestinců. V sobotu a neděli se do komplexu vrátil klid a střety se přesunuly do jiných částí města. Podle Červeného půlměsíce si sobotní střety vyžádaly kolem stovky zraněných.