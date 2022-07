Chtěli postavit výtah, našli starobylou vilu z 1. století s rituální lázní

Vilu, jež před dvěma tisíci lety stála jen pár kroků od místa, kde se nacházel biblický Jeruzalémský chrám, objevili archeologové Hebrejské univerzity během několikaletých výkopových prací, kterými se snažili ochránit památky v Židovské čtvrti historického Starého města.

Archeologové se takovými pracemi snaží vědecky prozkoumat starověké artefakty a budovy, než budou odstraněny, aby udělaly prostor moderní výstavbě.

Jeruzalémská Zeď nářků je nejposvátnější židovské místo, kam se každým rokem miliony věřících chodí modlit a místo zároveň navštěvují další miliony turistů. K památce přitom vede dlouhých 142 schodů, které je potřeba z vyvýšené židovské čtvrti sejít. Druhou možností je obejít městské hradby a ke Zdi se dostat velkou oklikou skrz jednu z bran.

V roce 2017 proto Společnost pro rekonstrukci a rozvoj židovské čtvrti dostala zelenou pro zahájení stavby dvou výtahů, které by zjednodušily přístup na svaté místo.

Zařízení mělo vzniknout na úzkém kousku nevyužitého svahu, který přiléhá ke schodišti na východním konci židovské čtvrti. „Zeď nářků nemá být privilegiem, je klíčovou pro židy a všechny ostatní návštěvníky z celého světa, kteří se chtějí na toto místo podívat,“ řekl agentuře AP ředitel vývojářské skupiny Herzl Ben Ari. „Musíme ji zpřístupnit všem,“ dodal.

Nicméně, podobně jako v jiných starobylých městech jako Istanbul nebo Atény, moderní projekt zpomalily archeologické vykopávky. „Tento kus půdy, kde má být postaven výtah zůstal neporušen, což nám dalo skvělou příležitost k prozkoumání všech vrstev starověkého Jeruzaléma,“ podotkla archeoložka Michal Haberová, která na objevu pracovala.

Po pěti letech archeologických prací se projekt k ochraně starobylých památek blíží ke svému závěru. Dokončení výtahů, které ulehčí přístup ke Zdi nářků, však ještě potrvá. Do provozu nejspíš nebudou uvedeny dříve než za tři roky.

Během svého kopání archeologové velmi opatrně odkrývali jednotlivé vrstvy výstavby a suti, které se zde za dvě tisíciletí nahromadily. Celkem se jim podařilo dostat 9 metrů hluboko do země.

Vana s výhledem na promenádu

Na místě pracovníci nalezli třeba osmanské potrubí zabudované do dva tisíce let starého akvaduktu, který do Jeruzaléma přiváděl vodu z pramenů poblíž Betléma, olejové lampy z islámských dob i cihly označené názvem římské desáté jízdní legie - Legio X Equestris. Ta obléhala a útočila na Jeruzalém před dvěma tisíci lety a následně se ve městě i utábořila. Jedním z hlavních objevů však byly pozůstatky Judeánovy vily, postavené jen chvíli před zničením Jeruzalémského chrámu v roce 70.

Archeolog Oren Gutfeld uvedl, že byli překvapení z toho, že se jim podařilo objevit i stopy z doby dávné římské přestavby zničeného Jeruzaléma na město Aelia Capitolina v druhém století.

Části fresek a spletité mozaiky, které ve vile našli, značí, že její obyvatelé se těšili velkému bohatství. To potvrzuje i finální nález, který na archeology čekal těsně předtím, než se dostali k základům budovy.

Tým Gutfelda a Haberové se mohl radovat z nálezu soukromých lázní, které sloužily k židovským náboženským rituálům. Velká vana byla vytesána do vápencové skály a ozdobená masivními opracovanými kameny.

Haberová poznamenala, že nejzajímavější věcí na rituální lázni, také známé jako mikve, bylo její umístění. Lázeň totiž byla postavena tak, aby umožňovala výhled na promenádu poblíž chrámu. „Nacházíme se v zámožné čtvrti města v předvečer jeho konce,“ popsala archeoložka.

Ačkoli návrh výtahu ke Zdi nářků není tolik kontroverzní, moderní výstavba se v Jeruzalémě často dostává do střetu s archeologickými vykopávkami. Město, které je svaté hned pro tři světová náboženství – křesťanství, židovství a islám – je stále ohniskem častých sporů. Zatímco Palestinci si východní část Jeruzaléma nárokují jako hlavní město svého státu, za jehož vznik bojují, Israel vnímá celý Jeruzalém jako své vlastní věčné a nedělitelné hlavní město.

Izrael východní Jeruzalém získal vítězstvím v šestileté válce v roce 1967. Později země tuto část města připojila ke svému území, takový krok ale většina mezinárodního společenství neuznala. Východní Jeruzalém zahrnuje nejvýznamnější židovské, křesťanské i muslimské památky a Staré město.