„Nemám žádný dům, mám jen jeden byt,“ řekl Jermak k obvinění novinářům. Podrobněji se chce vyjádřit po skončení vyšetřování.
„Národní protikorupční úřad Ukrajiny (NABU) spolu se speciální protikorupční prokuraturou (SAP) odhalily organizovanou skupinu zapojenou do legalizace 460 milionů hřiven (asi 216 milionů korun) v luxusních stavebních projektech u Kyjeva.
Podezření bylo sděleno jednomu z účastníků skupiny, bývalému vedoucímu prezidentské kanceláře,“ citoval web RBK-Ukrajina z úředního komuniké. Podezřelému hrozí až 12 let vězení a konfiskace majetku.
Oznámení o podezření je na Ukrajině procesní úkon, podnikaný na závěr vyšetřování trestného činu. Vyšetřovaný se tím mění v podezřelého.
NABU a SAP loni v listopadu podnikly u nejbližšího Zelenského spolupracovníka domovní prohlídky. Jermak následně oznámil, že podal demisi, a prezident Zelenskyj jej týž den odvolal.
Stalo se tak v souvislosti s vyšetřováním korupčního skandálu v ukrajinské energetice, kvůli kterému skončili dva ministři.
Jedním z obviněných je někdejší Zelenského spolupracovník Tymur Mindič, jenž mezitím uprchl do zahraničí. Podle vyšetřovatelů podezřelí požadovali od dodavatelů státní společnosti Enerhoatom provize ve výši deset až 15 procent z ceny kontraktu.