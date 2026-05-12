Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Bývalou pravou ruku Zelenského Jermaka viní z praní peněz, hrozí mu 12 let

Autor: ,
  9:57
Ukrajinské úřady v pondělí sdělily bývalému šéfovi kanceláře prezidenta Volodymyra Zelenského Andriji Jermakovi, že ho podezírají z praní špinavých peněz při výstavbě luxusních rezidencí u Kyjeva. Jermak, který byl svého času pokládán za jednoho z nejmocnějších mužů ve státě, byl loni donucen odstoupit po vypuknutí korupčního skandálu.
Bývalý šéf kanceláře ukrajinského prezidenta Andrij Jermak na Světovém...

Bývalý šéf kanceláře ukrajinského prezidenta Andrij Jermak na Světovém ekonomickém fóru v Davosu. (21. ledna 2026) | foto: Agence String / SplashNews.com / Splash / ProfimediaProfimedia.cz

Prezident a jeho šedá eminence. Volodymyr Zelenskyj a Andrij Jermak během...
Ukrajinská protikorupční agentura provedla zátah proti korupčním strukturám v...
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj a šéf jeho prezidentské kanceláře...
Timur Mindič se svojí ženou Kaťou Verber, která si ještě za svobodna...
33 fotografií

„Nemám žádný dům, mám jen jeden byt,“ řekl Jermak k obvinění novinářům. Podrobněji se chce vyjádřit po skončení vyšetřování.

„Národní protikorupční úřad Ukrajiny (NABU) spolu se speciální protikorupční prokuraturou (SAP) odhalily organizovanou skupinu zapojenou do legalizace 460 milionů hřiven (asi 216 milionů korun) v luxusních stavebních projektech u Kyjeva.

Zelenského nejbližší muž Jermak po razii protikorupčního úřadu rezignoval

Podezření bylo sděleno jednomu z účastníků skupiny, bývalému vedoucímu prezidentské kanceláře,“ citoval web RBK-Ukrajina z úředního komuniké. Podezřelému hrozí až 12 let vězení a konfiskace majetku.

Oznámení o podezření je na Ukrajině procesní úkon, podnikaný na závěr vyšetřování trestného činu. Vyšetřovaný se tím mění v podezřelého.

NABU a SAP loni v listopadu podnikly u nejbližšího Zelenského spolupracovníka domovní prohlídky. Jermak následně oznámil, že podal demisi, a prezident Zelenskyj jej týž den odvolal.

Nový šéf Zelenského kanceláře. Místo Jermaka přichází jestřáb Budanov

Stalo se tak v souvislosti s vyšetřováním korupčního skandálu v ukrajinské energetice, kvůli kterému skončili dva ministři.

Jedním z obviněných je někdejší Zelenského spolupracovník Tymur Mindič, jenž mezitím uprchl do zahraničí. Podle vyšetřovatelů podezřelí požadovali od dodavatelů státní společnosti Enerhoatom provize ve výši deset až 15 procent z ceny kontraktu.

Vstoupit do diskuse

Češi staví evropskou AI. Brusel ji pak ale možná paradoxně zakáže vlastní regulací

Nejčtenější

Idylka v Osvětimi. Nafotil rozjívené esesáky, jeho album ukázalo banalitu zla

Nacističtí důstojníci SS a pracovnice spojovací služby pózují na dřevěném mostě...

Na první pohled obyčejná momentka z výletu přátel, ve skutečnosti svědectví z nitra Osvětimi. Album esesáka Karla Höckera ukazuje bezstarostné chvíle těch, kteří se podíleli na masovém vraždění, a...

Soud zveřejnil Epsteinova slova zapsaná do bloku krátce před sebevraždou

Americký finančník a sexuální delikvent Jeffrey Epstein

Federální soudce ve středu zveřejnil dokument považovaný za poznámku, kterou Jeffrey Epstein napsal před svou sebevraždou v roce 2019. Někdejší finančník a odsouzený sexuální delikvent v ní uvádí, že...

Oblečená pro nástupnictví. Dcera Kim Čong-una vysílá vzkaz jako módní ikona

Severokorejský vůdce Kim Čong-un se svou dcerou se účastní přehlídky v...

Kim Ču-e, dcera severokorejského lídra Kim Čong-una, nosí často stejné oblečení jako její otec. Její módní vkus zřejmě diktuje režim, aby ji připravil na roli nástupkyně. Její oděvy jsou zpravidla...

OBRAZEM: Za půl roku otevíráme. Takhle to dnes vypadá v nové brněnské aréně

Budovaná Arena Brno v areálu brněnského výstaviště zachycená na snímku z 6....

Zvenku už se nová brněnská aréna pro 13 tisíc diváků rýsuje prakticky do své finální podoby, ostatně její dokončení se neúnavným tempem blíží. Redakce iDNES.cz nyní exkluzivně nahlédla i dovnitř, jak...

Pentagon zveřejnil další dosud utajovaná videa a fotky UFO i z nejnovější doby

Pentagon zveřejnil fotografii toho, co nazval nevyřešenou zprávou o...

Pentagon v pátek začal zveřejňovat další dosud utajované soubory týkající se neidentifikovaných létajících objektů (UFO) a vzdušných jevů (UAP). Jedná tak na příkaz prezidenta Donalda Trumpa.

Požár bytu v Praze vyhnal z domu 12 lidí, zasahovali hasiči ze čtyř stanic

Hasiči zasahovali u požáru bytu v Kardašovské ulici v Praze 9. Z domu...

Požár jedné místnosti panelákového bytu v Kardašovské ulici v Praze 14 zaměstnal v úterý ráno hasiče ze čtyř stanic. Z domu muselo být evakuováno dvanáct lidí, událost se obešla bez zranění.

12. května 2026  10:09,  aktualizováno  10:31

Texas žaluje Netflix. Platformu viní ze špehování a vytváření závislosti

Netflix

V Texasu v pondělí padla žaloba na streamovací platformu Netflix. Stát firmu viní z údajného špehování uživatelů včetně dětí, shromažďování jejich dat a z toho, že platformu utváří tak, aby...

12. května 2026  10:26

Terapeut zneužíval klientky a vymámil miliony na stavbu, kde by přečkal konec světa

Kriminalisté zadrželi dvaapadesátiletého muže, psychoterapeuta, který je...

Pražský psychoterapeut Alan Jarkovský obviněný ze znásilnění svých klientek vybral 20 milionů na výstavbu resortu, kde měl přečkat konec světa. V úterý o tom informoval server iRozhlas. Přestavbu...

12. května 2026  10:20

Po letních teplotách šok. Meteorologové ukázali, kde v Česku bude v úterý sněžit

Sníh na Churáňově v úterý 12. května 2026

Ve vyšších polohách v Česku, hlavně na Krušných horách, v úterý může napadnout sníh. Objeví se především odpoledne a večer a mohl by se udržet přes noc. Na síti X to uvedl Český hydrometeorologický...

12. května 2026  10:18

Tvrdej sport, tam se s tebou nemažou. Balzerová hraje s našimi hvězdami MMA

Bojovník

Režiséři Vojtěch Frič a Tomáš Dianiška představili trailer k filmu Bojovník o bývalém boxerském šampionovi, který chce znovu něco dokázat, tentokrát ve světě MMA. Ve filmu se objeví i skutečné hvězdy...

12. května 2026  10:15

V Brně na stavbě prasklo jeřábu rameno. Policie uzavřela okolí, evakuuje lidi

V Brně v ulici Vodařská prasklo rameno jeřábu. (12. května 2026)

Kvůli prasklému ramenu jeřábu v Brně v ulici Vodařská uzavřely policejní hlídky nejbližší okolí a pomáhají s evakuací lidí z dotčených domů. Policisté upozorňují, že v místě je nutné počítat s...

12. května 2026  10:15

VIDEO: Dvě party Romů se do sebe pustily přímo na ulici. Kvůli lásce

Ve Znojmě se přímo na ulici chtěly porvat dvě party Romů

Dlouhodobé sváry mezi skupinami Romů ve Znojmě vyústily v další konflikt. Přímo na ulici se do sebe chtěly pustit dvě mnohačlenné party. Napjatou situaci plnou nadávek a strkanic museli klidnit...

12. května 2026  10:03

Při bouři na koncertě v Thajsku spadlo lešení, zemřel sedmnáctiletý chlapec

Jeden mrtvý a několik zraněných po pádu lešení během bouře na koncertě v Thajsku

Při koncertu v Thajsku zemřel sedmnáctiletý chlapec poté, co se během silné bouře zřítila kovová konstrukce u vstupu do areálu. Neštěstí se stalo ve městě Saraburi, kde prudký déšť a vítr zranily...

12. května 2026  10:03

Špidla: V Česku je milion ponižovaných lidí. Odmítám je oblbovat jako ostatní strany

Vysíláme
Hostem pořadu Rozstřel je expremiér Vladimír Špidla, který zakládá Novou...

V Česku podle bývalého premiéra Vladimíra Špidly vznikla „krutá společnost“, která ponižuje milion lidí. V Rozstřelu na iDNES.cz řekl, že současné politické strany se z občanů snaží dělat jen volební...

12. května 2026

Starmer, Macron i Merz na odpis. Lídrům stěžejních zemí EU nevěří ani čtvrtina lidí

Premium
Britský premiér Starmer se vzpamatová z volebního šoku. Francouzský prezident...

Mají toho opravdu hodně společného. Britský premiér Keir Starmer, francouzský prezident Emmanuel Macron a německý kancléř Friedrich Merz, muži v čele tří stěžejních evropských zemí, klíčových...

12. května 2026

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Bývalou pravou ruku Zelenského Jermaka viní z praní peněz, hrozí mu 12 let

Bývalý šéf kanceláře ukrajinského prezidenta Andrij Jermak na Světovém...

Ukrajinské úřady v pondělí sdělily bývalému šéfovi kanceláře prezidenta Volodymyra Zelenského Andriji Jermakovi, že ho podezírají z praní špinavých peněz při výstavbě luxusních rezidencí u Kyjeva....

12. května 2026  9:57

VIDEO: Zvládl nástrahy a je rekordmanem. Rys Bardi došel ze Šumavy do Krušných hor

Mladý rys Bardi, když ještě žil se sourozenci a matkou na Šumavě.

Dvouletý rys Bardi došel ze Šumavy až na německou stranu Krušných hor. Obě pohoří dělí vzdušnou čarou vzdálenost 160 kilometrů. Podle hnutí Duha, která jeho pohyb monitoruje, se jedná o nejdelší...

11. května 2026  16:09,  aktualizováno  12. 5. 9:38

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.