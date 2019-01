I jeptišky znásilňují děti. Americká televize odkryla církevní tajemství

„Je to tajemství, o kterém se dosud nemluvilo,“ říká Cahillová v rozhovoru pro CBS. V patnácti letech ji začala zneužívat řádová sestra v New Jersey. Dívka se s ní tehdy přátelila a řekla jí i věci, se kterými se do té doby nikomu nesvěřila. Třeba jak ji už od jejích pěti let znásilňoval její strýc, rovněž duchovní.

„Udělala bych pro ni cokoli, zemřela bych pro ni. Dala mi vše, co jsem potřebovala a o čem jsem tehdy ani nevěděla, že potřebuji. Byla jsem tak zlomená a ona všechny kousky sesbírala,“ líčí Cahillová, jak blízký měla s boží služebnicí vztah.

Jeptiška však s ní chtěla ještě bližší vztah. Jednoho večera jí údajně vnutila alkohol a drogy a začala ji „učit“, jak mít sex se ženou. „Přes den jsem byla s kamarády a po večerech, o víkendech a v létě s tou pedofilní sestrou,“ dodává. V té době také Cahillová také propadla závislostem poté, co se u ní rozvinula posttraumatická stresová porucha.

V roce 1994 žena vše ohlásila na policii. Církev jí v mimosoudním vyrovnání vyplatila 70 tisíc dolarů (dnes zhruba 1,5 milionu korun) a dotyčnou jeptišku zbavila všech funkcí, díky nimž pracovala s veřejností. Řádovou sestrou však zůstala.

Televize v reportáži uvádí, že Cahillová není jedinou ženou, která má s jeptiškami podobnou zkušenost. Nevyžádané polibky a obtěžování policii po letech údajně nahlásilo ještě několik dalších žen. A že američtí věřící nejsou v církvi v bezpečí ani s ženskými služebnicemi Boha, potvrzuje také bývalá řádová sestra Mary Dispenza.

Sama v minulosti obtěžování zažila, když si ji zavolala jedna ze starších jeptišek. „Klekla jsem si vedle ní a ona mi začala jemně líbat celý obličej. Ráda bych řekla, že to nebylo zase tak hrozné, ale ono bylo. Nesla jsem si to v sobě až dodnes,“ popisuje žena.

Situaci, kdy zneužívání chlapců kněžími se na veřejnosti řeší stále častěji, ale o činech jeptišek se nemluví a neví, se snaží změnit. Začala proto spolupracovat s organizací SNAP (organizace obětí sexuálního násilí a zneužívání kněžími). Ta pomáhá obětem duchovních a díky tomu se Dispenza doslechla o dalších jeptiškách, které se samy dopouštěly sexuálního násilí nebo ho kryly.

Později ji údajně kontaktovalo osmnáct obětí, které si obtěžováním prošly. „Pro mnoho z nás jsou požadavky na pohlavní čistotu a držení celibátu nerealistické,“ míní Dispenza. Jen ve státě Pensylvánie od 40. let minulého století kolem tří set kněží znásilnilo nejméně tisíc dětí, ukázala loni zveřejněná zpráva.

Otázku zrušení povinného sexuálního půstu loni otevřel další skandál s przněním dětí také v Německu, ale i v Irsku či na Slovensku. „Cílem církve je být blízko lidem. Ale jak jim mohu být nablízku, když žiju radikálně jiný život?“ cituje agentura AP slovenského kněze Michala Lajchu, který celibát označil za „hnisající ránu“.