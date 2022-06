Polskem hýbe kauza týrání postižených dětí. Za násilím měly stát jeptišky

‼️PODAJ DALEJ‼️ To nie Rosja, to nie Korea Północna. To Polska 2022. Zakonnice zamykają dzieci w klatce. Biją je. Wyzywają. To jest straszna historia, ale musicie ją poznać i podać dalej, żeby coś się zmieniło. Doceńcie naszą robotę z @DariuszFaron

