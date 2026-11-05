Poté, co letos v létě proíránští Húsíové začali útočit na saúdskoarabské ropné tankery v Rudém moři a obsadili pobřeží podél strategické úžiny Báb al-Mandab, se Rijád snažil zjistit, jak může situaci deeskalovat.
Odpovědí byla výše zmíněná suma. Podle WSJ se částka v průběhu doby měnila, ale stále se pohybovala v řádech desítek miliard dolarů. Dalším požadavkem bylo, aby Rijád oficiálně uznal húsíjskou vládu.
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Húsíové bombardovali palác jemenského prezidenta, mezi oběťmi je jeho ochranka
Saúdská Arábie se před více než deseti let zapojila do jemenské občanské války a vedla protihúsíjskou koalici. Válka si vyžádala přes 150 tisíc obětí, další desítky tisíc lidí zemřely hladem či na epidemie cholery. V roce 2022 konflikt utlumilo příměří.
Napětí mezi Rijádem a Húsíji značně vzrostlo v červenci, kdy síly mezinárodně uznávané jemenské vlády v odvetě za přílet íránského letadla bombardovaly mezinárodní letiště v povstalci kontrolovaném hlavním městě Saná. Húsíové poté zahájili námořní blokádu Saúdské Arábie.
V posledních měsících jemenští povstalci vzdušnými údery zasáhli několik letišť a ropných zařízení v Saúdské Arábii. Rijád v reakci útočí na húsíjské pozice.