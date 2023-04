Mír na dohled. Ze Saúdské Arábie míří do Jemenu další váleční zajatci

Letadlo s válečnými zajatci odletělo v sobotu ze Saúdské Arábie do jemenské metropole Saná se 120 zajatými povstalci zhruba před devátou ranní tamního času (08:00 SELČ). Odlet potvrdila i Jessica Moussanová z MVČK.

Do pátku bylo mezi Adenem a Saná přepraveno 318 zajatců, včetně bývalého ministra obrany Mahmúda Subajhího a bratra bývalého prezidenta Abdar Rabbúa Mansúra Hádího Násira. Celkem by mělo být za tři dny propuštěno téměř 900 zajatců. Jde o největší výměnu od propuštění více než 1 000 vězňů v říjnu 2020.

Očekává se, že ještě v sobotu bude následovat i druhý let ze Saúdské Arábie do Saná, zatímco 16 občanů Saúdské Arábie a tři Súdánci budou podle jemenské vlády během dne přepraveni ze Saná do Rijádu. Naplánovány jsou také tři lety se stovkou zajatců mezi jemenskými městy.

Výměna zajatců dál posiluje naděje na obnovení příměří ve válce, která trvá od roku 2014. Minulé příměří skončilo loni v říjnu.

O obnovení klidu zbraní jednala v Saná tento týden s povstalci delegace Saúdské Arábie spolu se zástupci Ománu, kteří působí jako prostředníci při jednáních. Delegace odjela ve čtvrtek a podle agentury AFP sice příměří neuzavřela, ale dohodla se na dalším kole jednání.

Nynější výměna zajatců je výsledkem jednání, která za zprostředkování OSN a MVČK válčící strany v Jemenu obnovily minulý měsíc. Írán a Saúdská Arábie se předtím dohodly po sedmi letech na obnovení diplomatických vztahů. Tento ozbrojený konflikt bývá označován za zástupnou válku mezi sunnitskou Saúdskou Arábií a Íránem, který podporuje šíitské povstalce.

Válka v Jemenu, nejchudší zemi arabského světa, si vyžádala přes 150 000 mrtvých a další desítky tisíc lidí zemřely hladem či kvůli epidemiím cholery. Podle OSN způsobila jednu z největších humanitárních katastrof na světě.