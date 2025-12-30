Saúdská Arábie, která vládu podporuje, v úterý v Jemenu podnikla vzdušný úder v přístavu Mukallá, jehož cílem byla zahraniční vojenská podpora separatistům.
V Jemenu od roku 2014 trvá občanská válka. Separatisté z Jižní přechodné rady (STC) v ní po boku vládních sil bojují proti povstaleckým Húsíjům, zároveň ale usilují o nezávislost jižního Jemenu a ovládají většinu území více než 40 milionové země; především oblasti na jejím jihu a východě.
Saúdská Arábie minulý týden separatisty vyzvala, aby se stáhli z východních provincií Hadramaút a Mahra, které tento měsíc ovládli. V úterý koalice vedená Saúdskou Arábií zaútočila na přístav Mukallá na jihu Jemenu, v němž podle ní v uplynulých dnech dvě lodě, které připluly z přístavu Fudžajra ve Spojených arabských emirátech, vyložily velké množství zbraní a bojových vozidel na podporu separatistů.
Rijád a SAE dosud nejblíž konfliktu
Koalice uvedla, že úder na přístav si nevyžádal žádné oběti. Agentura Reuters s odvoláním na dva zdroje napsala, že útok mířil přímo na dok, kde byl vyložen náklad z obou lodí. Reuters také poznamenal, že aktuální vývoj přiblížil Saúdskou Arábii a Spojené arabské emiráty více než kdy dřív otevřenému konfliktu.
Saúdská Arábie v úterý vyzvala SAE, aby do 24 hodin stáhly své síly z Jemenu. Podporu, které Spojené arabské emiráty poskytují jemenským separatistům, označila za hrozbu pro svou i regionální bezpečnost. Zároveň Rijád vyjádřil naději, že Abú Zabí podnikne nutné kroky, aby se podařilo zachovat vzájemné vztahy.
Spojené arabské emiráty následně uvedly, že je útok na přístav překvapil. Náklad z lodí byl podle nich určen jednotkám SAE a nebyly v něm žádné zbraně. Abú Zabí také dalo najevo zklamání z prohlášení Rijádu a odmítlo vznesená obvinění. K aktuální situaci je podle SAE nutné přistupovat zodpovědně a neměla by se eskalovat.
Reuters připomíná, že Saúdská Arábie a SAE jsou významnými členy Organizace zemí vyvážejících ropu (OPEC) a spory mezi nimi by mohly zkomplikovat hledání shody na množství těžené ropy.
Jemenská vláda, která má pod kontrolou jen malou část území, v úterý kvůli aktuálnímu vývoji zrušila obranný pakt se Spojenými arabskými emiráty a vyzvala k okamžitému stažení jednotek SAE. Podle agentury DPA se tím fakticky rozpadlo spojenectví Saúdské Arábie a Spojených arabských emirátů v boji proti Húsíjům, kteří jsou podporováni Íránem a ovládají velké části západního Jemenu včetně hlavního města Saná.
Představitelé separatistů z Jižní přechodné rady, kteří mají zastoupení i v mezinárodně uznávané jemenské prezidentské radě, postup šéfa této rady vůči SAE odmítli a uvedli, že tato blízkovýchodní země zůstává partnerem v boji proti Húsíjům. Jižní Jemen byl samostatnou zemí v letech 1967 až 1990.