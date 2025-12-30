Saúdové vs. Emiráty. V Jemenu přituhuje, platí výjimečný stav, hranice se zavřely

Autor: ,
  15:32
Mezinárodně uznávaná jemenská vláda v úterý na 90 dnů vyhlásila výjimečný stav a na 72 hodin uzavřela letecké, námořní i pozemní hranice. Reaguje tak na postup separatistů podporovaných Spojenými arabskými emiráty, kteří za poslední měsíc ovládli další rozsáhlé oblasti.
Stoupající kouř po leteckém úderu koalice vedené Saúdskou Arábií, který byl...

Stoupající kouř po leteckém úderu koalice vedené Saúdskou Arábií, který byl namířen proti separatistům na jihu. (30. prosince 2025) | foto: Reuters

Obyvatelé Adenu požadují novou nezávislost Jižního Jemenu. (8. prosince 2025)
Bojovníci Jižní přechodné rady (STC) si připomínají v Adenu výročí nezávislosti...
Separatisté z jihu Jemenu stojící u vojenské techniky během střetů s vládní...
Jemenští separatisté podpalují silnici v oblasti Adenu. (29. srpna 2019)
88 fotografií

Saúdská Arábie, která vládu podporuje, v úterý v Jemenu podnikla vzdušný úder v přístavu Mukallá, jehož cílem byla zahraniční vojenská podpora separatistům.

V Jemenu od roku 2014 trvá občanská válka. Separatisté z Jižní přechodné rady (STC) v ní po boku vládních sil bojují proti povstaleckým Húsíjům, zároveň ale usilují o nezávislost jižního Jemenu a ovládají většinu území více než 40 milionové země; především oblasti na jejím jihu a východě.

Z krvavých písků Arábie se rodí nový stát. Emiráty si vyřizují účty se Saúdy

Saúdská Arábie minulý týden separatisty vyzvala, aby se stáhli z východních provincií Hadramaút a Mahra, které tento měsíc ovládli. V úterý koalice vedená Saúdskou Arábií zaútočila na přístav Mukallá na jihu Jemenu, v němž podle ní v uplynulých dnech dvě lodě, které připluly z přístavu Fudžajra ve Spojených arabských emirátech, vyložily velké množství zbraní a bojových vozidel na podporu separatistů.

Rijád a SAE dosud nejblíž konfliktu

Koalice uvedla, že úder na přístav si nevyžádal žádné oběti. Agentura Reuters s odvoláním na dva zdroje napsala, že útok mířil přímo na dok, kde byl vyložen náklad z obou lodí. Reuters také poznamenal, že aktuální vývoj přiblížil Saúdskou Arábii a Spojené arabské emiráty více než kdy dřív otevřenému konfliktu.

Stoupající kouř po leteckém úderu koalice vedené Saúdskou Arábií, který byl namířen proti separatistům na jihu. (30. prosince 2025)
Obyvatelé Adenu požadují novou nezávislost Jižního Jemenu. (8. prosince 2025)
Bojovníci Jižní přechodné rady (STC) si připomínají v Adenu výročí nezávislosti Jižního Jemenu. (30. listopadu 2025)
Separatisté z jihu Jemenu stojící u vojenské techniky během střetů s vládní armádou v Adenu. (10. srpna 2019)
88 fotografií

Saúdská Arábie v úterý vyzvala SAE, aby do 24 hodin stáhly své síly z Jemenu. Podporu, které Spojené arabské emiráty poskytují jemenským separatistům, označila za hrozbu pro svou i regionální bezpečnost. Zároveň Rijád vyjádřil naději, že Abú Zabí podnikne nutné kroky, aby se podařilo zachovat vzájemné vztahy.

Spojené arabské emiráty následně uvedly, že je útok na přístav překvapil. Náklad z lodí byl podle nich určen jednotkám SAE a nebyly v něm žádné zbraně. Abú Zabí také dalo najevo zklamání z prohlášení Rijádu a odmítlo vznesená obvinění. K aktuální situaci je podle SAE nutné přistupovat zodpovědně a neměla by se eskalovat.

Izraelský útok pohřbil téměř celou vládu Húsíů, v Jemenu se demonstrovalo

Reuters připomíná, že Saúdská Arábie a SAE jsou významnými členy Organizace zemí vyvážejících ropu (OPEC) a spory mezi nimi by mohly zkomplikovat hledání shody na množství těžené ropy.

Jemenská vláda, která má pod kontrolou jen malou část území, v úterý kvůli aktuálnímu vývoji zrušila obranný pakt se Spojenými arabskými emiráty a vyzvala k okamžitému stažení jednotek SAE. Podle agentury DPA se tím fakticky rozpadlo spojenectví Saúdské Arábie a Spojených arabských emirátů v boji proti Húsíjům, kteří jsou podporováni Íránem a ovládají velké části západního Jemenu včetně hlavního města Saná.

Představitelé separatistů z Jižní přechodné rady, kteří mají zastoupení i v mezinárodně uznávané jemenské prezidentské radě, postup šéfa této rady vůči SAE odmítli a uvedli, že tato blízkovýchodní země zůstává partnerem v boji proti Húsíjům. Jižní Jemen byl samostatnou zemí v letech 1967 až 1990.

Vstoupit do diskuse

Vánoce jsem poznal až v Československu, vzpomíná kubánský návrhář Osmany Laffita

Nejčtenější

„Nejvíc se pilo v pondělí.“ Tchán vytáhl staré fotky z vojny a já nestačil zírat

Jan Hausenblas: Fotografie ze základní vojenské služby v Michalovcích (1976 až...

Sedmdesátá léta, východní Slovensko. U Zemplínské Šíravy roste betonová ozdravovna ministerstva obrany, na stavbě pracují hlavně branci. Jedním z nich byl Jan Hausenblas, můj tchán. Na vojnu si tehdy...

Čína otevřela nejdelší dálniční tunel na světě, protnul pohoří Ťan-šan

Nejdelší dálniční tunel na světě Tchienshan Shengli, se nachází se v...

Čína v pátek otevřela nejdelší dálniční tunel na světě. Nachází se na dálnici Urumči-Juli v autonomní oblasti Sin-ťiang a protíná pohoří Ťan-šan. Měří 22 kilometrů a zkracuje cestu, která dříve...

Terminátorka z Ústí. Osmnáctiletá Nela se po ztrátě ruky učí ovládat robotickou paži

Osmnáctiletá Nela se po ztrátě ruky učí ovládat robotickou paži, na kterou se...

Ve dveřích mě vítá štíhlá tmavovlasá dívka. Podává mi pravou ruku. Následuje stisk, za který by se nemusel stydět ani legendární silák Gustav Frištenský. Ruka drtí moji dlaň a dřív, než uslyším...

Vémola a kolotočář. Jak se bojovník MMA stal právoplatným členem podsvětí

Premium
Razie u domu Karlose Vémoly.

Už několik týdnů se pražským podsvětím nesla zpráva, že policie v posledních měsících udělala obrovský kus práce a spousta lidí z polosvěta promluvila. A že přijdou akce, které zasáhnou vlivné...

Vémola šel do vazby, hrozí mu až 18 let. Může zkolabovat, varoval advokát

Karlos „Terminátor“ Vémola oslaví 40.narozeniny na velkolepé akci Noc s...

Zápasník Karel „Karlos“ Vémola zamířil do vazby. Ve čtvrtek o tom rozhodl Obvodní soud pro Prahu 1. Redakci iDNES.cz to potvrdil zdroj blízký vyšetřování. Vémola je obviněný z organizované drogové...

Saúdové vs. Emiráty. V Jemenu přituhuje, platí výjimečný stav, hranice se zavřely

Stoupající kouř po leteckém úderu koalice vedené Saúdskou Arábií, který byl...

Mezinárodně uznávaná jemenská vláda v úterý na 90 dnů vyhlásila výjimečný stav a na 72 hodin uzavřela letecké, námořní i pozemní hranice. Reaguje tak na postup separatistů podporovaných Spojenými...

30. prosince 2025  15:32

Plná parkoviště, dlouhé fronty u lanovek. Lidé vzali sjezdovky na jihu Čech útokem

Před Silvestrem lyžařská střediska praskají ve švech

Tisíce lyžařů denně plní velké šumavské areály. Parkoviště jsou už ráno plná, u lanovek se tvoří fronty. S tím musí návštěvníci počítat, protože vánoční prázdniny patří k vrcholům zimní sezony....

30. prosince 2025  15:31

Dánská pošta skončila s posíláním dopisů, z ulic mizí poslední schránky

Červené dánské poštovní schránky (prosinec 2025)

Dánská pošta končí s doručováním dopisů. Země je tak zřejmě vůbec první v Evropě, která tuto službu uzavírá. Z ulic zároveň mizí typické červené poštovní schránky.

30. prosince 2025  15:03

Putin poslal novoroční přání zahraničním lídrům. Ficovi a dalším „vyvoleným“

Ruský prezident Vladimir Putin (23. října 2025)

Ruský prezident Vladimir Putin poslal vánoční a novoroční zdravici řadě zahraničních lídrů včetně amerického prezidenta Donalda Trumpa. Z evropských činitelů obdrželi přání pouze slovenský premiér...

30. prosince 2025  14:41

Zaparkované auto se v Istanbulu propadlo do země. Majitel byl rád

Auto v Istanbulu se propadlo do země před zraky majitele. Nebyl jsem vůbec...

Osobní auto zaparkovaná mimo silnici se v istanbulské čtvrti Esenyurt nečekaně propadlo do jámy. Událost u potoka Haramidere zachytil v pátek 26. prosince svědek na mobilní telefon. Majitel vozu byl...

30. prosince 2025  14:35

Zákaz pyrotechniky zamotal Čechům hlavu. Jak najít místo na silvestrovský ohňostroj

Kde jsou podle novely zákona od 1. prosince 2025 zakázány ohňostroje i další...

Už pár týdnů platí novela zákona, která mimo jiné zavedla ochranné zóny, kde se nesmí pyrotechnika používat. Pokud si nechcete silvestrovský ohňostroj odepřít, musíte najít místo, kde se dá legálně...

30. prosince 2025  14:20

Při požáru garáže se popálil jeden člověk, zásah hasičů komplikovalo náledí

Požár garáže v obci Krpy na Mladoboleslavsku. (30. prosince 2025)

U požáru garáže v obci Krpy na Mladoboleslavsku zasahovali v úterý hasiči, oheň poškodil i sousední rodinný dům. Jeden člověk utrpěl lehké popáleniny, záchranáři ho převezli do nemocnice. Předběžná...

30. prosince 2025  14:10

Osudy zaniklých obcí. Po válce mizely z mapy kvůli odsunu i uhlí, líčí historik

Zaniklá obec Lučina. (8. 9. 2017)

Na konci bavorské vesnice Untergrafenried je malé parkoviště. U hraniční závory končí úzká asfaltka a mění se na polní cestu, která po chvilce mizí v křoví. Tam před 80 lety stávala obec Grafenried,...

30. prosince 2025  14:06

RECENZE: Když zdraví předstírají postižené. Kolečkův Dream Team baví, ale opatrně

55 % Premium
Z filmu Dream Team

Komedie, která se více kaje než směje. Tak lze shrnout novinku kin Dream Team, kterou táhne dopředu skvostný Martin Hofmann v hlavní roli svérázného trenéra basketbalu, odhodlaného uspět na...

30. prosince 2025

Dosud největší manévry. Čína cvičí blokádu Tchaj-wanu i odrazení dalších zemí

Záběry čínské státní televize z vojenského cvičení, které Čína uspořádala v...

Čína v druhý den svých rozsáhlých manévrů nacvičuje blokádu Tchaj-wanu. Napsala to agentura Reuters, podle které jde o dosud největší čínské vojenské cvičení v okolí ostrova, který Peking považuje za...

30. prosince 2025  6:46,  aktualizováno 

Advantage Consulting, s.r.o.
SPECIALISTA LOGISTIKY - JUNIOR (40-50.000 Kč)

Advantage Consulting, s.r.o.
Jihomoravský kraj
nabízený plat: 40 000 - 50 000 Kč

Dalších 29 886 volných pozic

Eurostar kvůli technickým potížím zastavil vlaky mezi Evropou a Londýnem

Cestující na pařížském nádraží Gare du Nord u vlaku Eurostar během výpadku...

Železniční společnost Eurostar kvůli technickým potížím zastavila všechny spoje mezi Londýnem, Paříží, Amsterodamem a Bruselem. Podle agentury Reuters za to mohou problémy s dodávkou energie v...

30. prosince 2025  13:46

Rusko ztrácí vojáky nejrychleji od začátku války, zlomem byl nástup Trumpa

Pohřeb ruských vojáků v Luhanské oblasti na Ukrajině (6. července 2024)

Za posledních deset měsíců se ruské ztráty ve válce s Ukrajinou zvyšují nejrychleji od začátku rozsáhlé invaze v roce 2022. Vyplývá to z analýzy, kterou zveřejnila britská veřejnoprávní stanice BBC....

30. prosince 2025  13:44

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.