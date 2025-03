Orel much nelapá, ale někdy už to prostě jinak nejde. Člověk podvědomě podceňuje jemenské Húsie jako exotický komparz bosých otrhanců z pohádek tisíce a jedné noci, ale tahle skupina přerostlá ve stát zatáhla americké námořnictvo do největších bojů, jichž se zúčastnilo od konce druhé světové války.