Lídr jemenských separatistů neodletěl na jednání do Rijádu. Obvinili ho z vlastizrady

Autor:
  9:44
Vůdce jemenské separatistické Jižní přechodné rady (STC) Ajdarús Zubajdí, která je podporovaná Spojenými arabskými emiráty, nenastoupil do letadla do Rijádu a utekl na neznámé místo. Separatisté později oznámili, že se nachází na jihozápadě země, kde pokračují rozsáhlé boje. Jemenská prezidentská rada Zubajdího vyloučila ze svých řad a obvinila z vlastizrady.
Vůdce jemenské separatistické Jižní přechodné rady (STC) Ajdarús Zubajdí. (22....

Vůdce jemenské separatistické Jižní přechodné rady (STC) Ajdarús Zubajdí. (22. září 2023) | foto: AP

Stoupající kouř po leteckém úderu koalice vedené Saúdskou Arábií, který byl...
Obyvatelé Adenu požadují novou nezávislost Jižního Jemenu. (8. prosince 2025)
Bojovníci Jižní přechodné rady (STC) si připomínají v Adenu výročí nezávislosti...
Separatisté z jihu Jemenu stojící u vojenské techniky během střetů s vládní...
88 fotografií

Rijád pořádá fórum, které chce jednat o situaci na jihu Jemenu. Delegace separatistů tak odletěla do Saúdské Arábie s více něž tříhodinovým zpožděním bez svého lídra.

V reakci na prohlášení saudskoarabské koalice, podle které vůdce Zubajdí prchnul neznámo kam, jihojemenští separatisté oznámili, že se jejich vůdce nachází v Adenu, kde dohlíží na vojenské a bezpečnostní operace.

SAE ukončily vojenskou přítomnost v Jemenu. Saúdové zároveň zaútočili na separatisty

Podle Reuters separatisté zároveň dodali, že se svou delegací v saúdskoarabské metropoli ztratili kontakt.

Boje na jihozápadě země

Ve středu zahynuli čtyři lidé při vzdušných úderech koalice vedené Saúdskou Arábií na provincii Dálí, píše agentura AFP. Zubajdího současně jemenská prezidentská rada vyloučila ze svých řad a obvinila z vlastizrady, které se podle ní dopustil úsilím o odtržení několika provincií od Jemenu.

STC rovněž vyzvala k ukončení vzdušných úderů prováděných saúdskoarabskou koalicí. Podle AFP koalice provedla nejméně 15 úderů v provincii Dálí, které měly cílit na sídla místních vůdců, kteří jsou loajální k Zubajdímu.

Největší jemenský přístav Aden, jižně od provincie Dálí

Největší jemenský přístav Aden, jižně od provincie Dálí

Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz

Saúdská Arábie a Spojené arabské emiráty již několik let podporují odlišné frakce v mezinárodně uznávané jemenské prezidentské radě, které sice společně bojovaly proti proíránským Húsíjům ovládajícím západ Jemenu, ale současně jsou ve sporu ohledně osudu jižního Jemenu.

Separatisté z STC podporovaní Spojenými arabskými emiráty dobyli v prosinci rozsáhlé části Jemenu, které ovládala mezinárodně uznávaná vláda. Ta následně kvůli postupu separatistů na 90 dnů vyhlásila výjimečný stav.

Saúdové vs. Emiráty. V Jemenu přituhuje, platí výjimečný stav, hranice se zavřely

Saúdská Arábie na přelomu roku separatisty vyzvala, aby se stáhli z východních provincií Hadramaút a Mahra, které v prosinci ovládli. STC se zbraní a základen vzdát odmítá. Síly podporované Rijádem mezitím oba regiony znovu dobyly.

V Jemenu od roku 2014 trvá občanská válka. Separatisté z Jižní přechodné rady v ní po boku vládních sil bojují proti povstaleckým Húsíjům, zároveň ale usilují o nezávislost jižního Jemenu a ovládají většinu území více než čtyřicetimilionové země, především oblasti na jejím jihu a východě. Jižní Jemen byl samostatnou zemí v letech 1967 až 1990.

30. prosince 2025
