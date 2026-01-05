Češi uvázli se stovkami dalších turistů na Sokotře. Zrušily se tam všechny lety

Letecký provoz v Jemenu v minulých dnech narušily střety mezi separatisty z Jižní přechodné rady (STC), podporovanými Spojenými arabskými emiráty, a vládními silami, které mají podporu Saúdské Arábie.
Separatisté z STC v prosinci dobyli rozsáhlé části Jemenu, jež ovládala mezinárodně uznávaná vláda. Ta pak minulý týden kvůli jejich postupu vyhlásila na 90 dnů výjimečný stav a uzavřela také letecké, námořní i pozemní hranice.
„Máme přes 400 zahraničních turistů (...), jejichž lety byly zrušeny,“ uvedl zástupce guvernéra Sokotry pro kulturu a cestovní ruch Jahjá bin Afrar.
„Česká ambasáda v Rijádu je podle českého ministerstva zahraničí v kontaktu se zástupcem organizované skupiny 15 českých občanů, kteří se na Sokotře nacházejí,“ sdělil mluvčí českého ministerstva zahraničí Daniel Drake.
Všechny vnitrostátní a mezinárodní lety na Sokotře byly po vyhlášení výjimečného stavu minulé úterý pozastaveny, včetně tří leteckých spojů, které na vyhledávaný ostrov každý týden dopravují turisty z Abú Zabí ve Spojených arabských emirátech, sdělil místní představitel.
Na ostrově nyní podle něj nedobrovolně zůstává přesně 416 turistů, z toho více než 60 Rusů. Jsou mezi nimi ale také Britové, Francouzi či Američané, řekl nejmenovaný západní diplomat.
Destíky polských turistů
Polský rozhlas na svém webu s odvoláním na tamní ministerstvo zahraničí uvedl, že na ostrově zůstávají také desítky polských turistů. České ministerstvo zahraničí občany před cestami do Jemenu včetně Sokotry varuje.
Souostroví celkem čtyř ostrovů a dvou skalnatých útesů v Indickém oceánu východně od Afrického rohu s 50 tisíci obyvateli zůstalo relativně ušetřeno občanské války, která pustoší Jemen už přes deset let.
Jemen se snaží udělat ze Sokotry lákavou turistickou destinaci zejména pro ty, kdo se zajímají o ochranu přírody. Souostroví, přezdívané „Galapágy Indického oceánu“ a zapsané na seznamu světového dědictví UNESCO, tak přitahuje turisty i influencery z celého světa. Většina z nich přilétá přes Spojené arabské emiráty, hlavního sponzora separatistů z STC, kteří mají Sokotru pod kontrolou.
Jemenská Sokotra
