Češi uvázli se stovkami dalších turistů na Sokotře. Zrušily se tam všechny lety

Přes 400 turistů uvázlo na jemenském ostrově Sokotra, který leží v Arabském moři jižně od břehů Jemenu, po zrušení jejich letů v důsledku zvýšení napětí na pevnině z posledních dní. Česká ambasáda v Rijádu je podle českého ministerstva zahraničí v kontaktu se zástupcem skupiny 15 českých občanů, kteří jsou na Sokotře přes cestovní kancelář. Delegace Evropské unie organizuje repatriační let.
Ilustrační snímek letiště na jemenské Sokotře (1. listopadu 2011)

Ilustrační snímek letiště na jemenské Sokotře (1. listopadu 2011) | foto: Wikipedia Commons/ Gerry & Bonni

Letecký provoz v Jemenu v minulých dnech narušily střety mezi separatisty z Jižní přechodné rady (STC), podporovanými Spojenými arabskými emiráty, a vládními silami, které mají podporu Saúdské Arábie.

Separatisté z STC v prosinci dobyli rozsáhlé části Jemenu, jež ovládala mezinárodně uznávaná vláda. Ta pak minulý týden kvůli jejich postupu vyhlásila na 90 dnů výjimečný stav a uzavřela také letecké, námořní i pozemní hranice.

Z krvavých písků Arábie se rodí nový stát. Emiráty si vyřizují účty se Saúdy

„Máme přes 400 zahraničních turistů (...), jejichž lety byly zrušeny,“ uvedl zástupce guvernéra Sokotry pro kulturu a cestovní ruch Jahjá bin Afrar.

„Česká ambasáda v Rijádu je podle českého ministerstva zahraničí v kontaktu se zástupcem organizované skupiny 15 českých občanů, kteří se na Sokotře nacházejí,“ sdělil mluvčí českého ministerstva zahraničí Daniel Drake.

SAE ukončily vojenskou přítomnost v Jemenu. Saúdové zároveň zaútočili na separatisty

Všechny vnitrostátní a mezinárodní lety na Sokotře byly po vyhlášení výjimečného stavu minulé úterý pozastaveny, včetně tří leteckých spojů, které na vyhledávaný ostrov každý týden dopravují turisty z Abú Zabí ve Spojených arabských emirátech, sdělil místní představitel.

Na ostrově nyní podle něj nedobrovolně zůstává přesně 416 turistů, z toho více než 60 Rusů. Jsou mezi nimi ale také Britové, Francouzi či Američané, řekl nejmenovaný západní diplomat.

Destíky polských turistů

Polský rozhlas na svém webu s odvoláním na tamní ministerstvo zahraničí uvedl, že na ostrově zůstávají také desítky polských turistů. České ministerstvo zahraničí občany před cestami do Jemenu včetně Sokotry varuje.

Saúdové vs. Emiráty. V Jemenu přituhuje, platí výjimečný stav, hranice se zavřely

Souostroví celkem čtyř ostrovů a dvou skalnatých útesů v Indickém oceánu východně od Afrického rohu s 50 tisíci obyvateli zůstalo relativně ušetřeno občanské války, která pustoší Jemen už přes deset let.

Jemen se snaží udělat ze Sokotry lákavou turistickou destinaci zejména pro ty, kdo se zajímají o ochranu přírody. Souostroví, přezdívané „Galapágy Indického oceánu“ a zapsané na seznamu světového dědictví UNESCO, tak přitahuje turisty i influencery z celého světa. Většina z nich přilétá přes Spojené arabské emiráty, hlavního sponzora separatistů z STC, kteří mají Sokotru pod kontrolou.

Jemenská Sokotra

Jemenská Sokotra

Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap.

