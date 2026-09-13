Húsíové se chlubí ukořistěnou americkou technikou. Saúdové vás prodali, vzkázali

Na záběrech zveřejněných Al-Džazírou jsou vidět americká obrněná vozidla MRAP, která Saúdská Arábie dodala svým spojencům v Jemenu.
Video zachycuje situaci na jihozápadě země. Húsíové se techniky v hodnotě milionů dolarů zmocnili během rychlého postupu.
Jeden z povstalců na záběrech oslovuje Tárika Sáliha, jemenského vojenského velitele a člena Prezidentské rady, vládního orgánu země. „Saúdové vás prodali za almužnu,“ vzkázal.
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Húsíové ve čtvrtek ovládli rozsáhlé části pobřeží Rudého moře a o den dříve také přístavní město Mokka. Skupina tvrdí, že vytlačila saúdskoarabské spojence z území o rozloze 5400 kilometrů čtverečních.
Rychlý postup podle expertů odhalil slabou koordinaci a nedostatečné vyzbrojení vládních jednotek.
Ještě významnější kořistí se pro povstalce stal ostrov Perim. Území o rozloze 13 kilometrů čtverečních leží uprostřed průlivu Báb al-Mandab, který rozděluje na dvě námořní trasy. Húsíové tak získali základnu přímo v jedné z nejdůležitějších námořních úžin světa.
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Báb al-Mandab spojuje Rudé moře s Adenským zálivem a představuje jižní vstup k Suezskému průplavu. „Kontrola ostrova spolu s ovládnutím celého jemenského pobřeží dává Húsíům skutečnou možnost námořní dopravu průlivem omezit nebo zcela zastavit,“ uvedl analytik Wolfgang Pusztai.
Pro Írán, který povstalce podporuje, navíc představuje další páku v širším konfliktu se Spojenými státy.
Húsíové tvrdí, že běžná námořní doprava v Rudém moři a Báb al-Mandabu zůstane bezpečná. Výjimku mají tvořit lodě spojené se Saúdskou Arábií. „V reakci na saúdskou blokádu budeme pokračovat ve strategii obležení za obležení,“ oznámil Jahjá Sarí, mluvčí Húsíů.
Další útoky v oblasti by mohly mít citelné dopady na světový obchod. Húsíové už v minulosti zaútočili na více než stovku obchodních lodí. Pokud nyní rozšíří své cíle i na další plavidla, jejich pozice u Báb al-Mandabu jim může útoky výrazně usnadnit. Růst cen pojištění a přepravy by se následně mohl promítnout do cen energií či kontejnerové dopravy.