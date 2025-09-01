Izraelský útok pohřbil téměř celou vládu Húsíů, v Jemenu se demonstrovalo

Autor: ,
  19:22
V jemenské metropoli Saná se v pondělí konal pohřeb húsíjského premiéra Ahmada Rahavího a dalších 11 představitelů hnutí podporovaného Íránem. Podle AFP se obřadu zúčastnily tisíce lidí, AP uvádí stovky. Mnozí přítomní skandovali protiizraelská a protiamerická hesla. Premiér, devět ministrů a dva úředníci zemřeli při izraelském náletu minulý čtvrtek.
Smuteční průvod v ulicích jemenské metropole Saná. Pohřeb Ahmeda al-Rahavího se...

Smuteční průvod v ulicích jemenské metropole Saná. Pohřeb Ahmeda al-Rahavího se proměnil v masovou demonstraci proti Izraeli a USA (1. září 2025) | foto: ČTK

Smuteční průvod v ulicích jemenské metropole Saná. Pohřeb Ahmeda al-Rahavího se...
Smuteční průvod v ulicích jemenské metropole Saná. Pohřeb Ahmeda al-Rahavího se...
Smuteční průvod v ulicích jemenské metropole Saná. Pohřeb Ahmeda al-Rahavího se...
Smuteční průvod v ulicích jemenské metropole Saná. Pohřeb Ahmeda al-Rahavího se...
6 fotografií

Podle agentury AFP je Rahaví nejvýše postaveným povstaleckým politikem, který přišel o život při izraelských náletech od začátku války v Pásmu Gazy. Húsíové v reakci přísahali, že zintenzivní své útoky na Izrael. Kromě Izraele bombardovaly jemenské povstalce také Spojené státy, které vedly vojenské operace proti jemenským rebelům od března do května letošního roku.

Húsíjský premiér zemřel při izraelském útoku na Saná, potvrdili povstalci

Čtvrteční izraelský útok zničil prakticky polovinu húsíjského kabinetu. Prozatímní nástupce Rahavího v premiérském křesle Muhammad Muftá nicméně podle AFP ujistil dav v mešitě, kde se pohřeb konal, že nemusí mít obavy o fungování vládního aparátu, a označil oběti útoku za mučedníky.

Jemenský analytik žijící v USA Muhammad Al Baša uvedl, že útok na vysoké představitele húsíjské vlády může znamenat změnu izraelského přístupu vůči húsíjským elitám. Podobný přístup podle analytika zvolil Izrael při útocích na vůdce teroristického hnutí Hamás v Pásmu Gazy a Hizballáhu v Libanonu, informuje AFP.

Húsíové vtrhli do kanceláří OSN v Jemenu. Zadrželi nejméně 11 zaměstnanců

V neděli zadrželi Húsíové ve městě Saná 11 pracovníků OSN. To se setkalo s odmítavou reakcí generálního tajemníka organizace Antónia Guterrese, který postup povstalců vůči světové organizaci odsoudil. Razie v kancelářích Světového potravinového programu (WFP) a Dětského fondu OSN (UNICEF) média dávají do souvislosti se zabitím Rahavího.

Agentura AFP v pondělí s odvoláním na svůj zdroj informovala, že v sobotu úřady ovládané Húsíi ve městě Saná zadržely desítky osob kvůli podezření ze spolupráce s Izraelem. Húsíové zároveň v neděli vypálili raketu na izraelský tanker v Rudém moři. Podobné útoky Húsíové provádějí po celou dobu války v Pásmu Gazy.

Izraelské letectvo zaútočilo na řídící centrum Húsíů v Jemenu. Odveta, uvedlo

Húsíové, financovaní a vyzbrojovaní Teheránem, ovládají sever Jemenu a jemenské pobřeží Rudého moře. Od začátku války v Pásmu Gazy pomocí dronů a střel opakovaně útočí na území Izraele.

Mnohokrát také zaútočili na obchodní plavidla v Rudém moři, několikrát i na americké vojenské lodě. Húsíové útoky označují za projev solidarity s Palestinci v Pásmu Gazy.

Vstoupit do diskuse (8 příspěvků)

Stereotypy o Rusku nám dělají dobře. Rusko ale nekrachuje, říká z Moskvy Just

Nejčtenější

Erotický portál zveřejňuje fotky italských političek. V galeriích je i Meloniová

Italské političky kritizují erotický portál, který bez svolení zveřejňuje jejich fotografie. Pod snímky jsou pak často komentáře uživatelů s jasným sexuálním podtextem. Nejméně dvě političky již...

Tragédie na Klatovsku. Smrt hocha na brigádě řeší policie jako ublížení na zdraví

Kriminalisté z Klatov se zabývají tragickou událostí, která se ve středu ráno stala ve firmě ve Velkých Hydčicích. Teprve patnáctiletý chlapec tam zemřel po vážném pracovním úrazu. Podle Deníku ho...

Prázdné pláže, všude strážci. Rusové popisují Kimův resort, udivila je čistota

Ruští návštěvníci, kteří navštívili nový severokorejský resort Wonsan Kalma, popisují, že je všude doprovázela ochranka a průvodci. Kdykoliv o něco požádali, čekali na ně ochotní zaměstnanci....

Obří Airbus A380 přerušil v Praze přistání. Manévr se podařilo natočit

V sobotu 23. srpna kolem 13. hodiny šel na přistání na pražském Letišti Václava Havla stoj Airbus A380 spol. Emirates, let EK139 z Dubaje do Prahy. Dopravní obr však přistávací manévr přerušil a...

Kdysi bezpečnou Kostarikou zmítá zločin, postaví drsné vězení po vzoru Salvadoru

Kostarika bude mít novou věznici s přísným režimem, k jejímuž zřízení vládu středoamerické země inspiroval Salvador a jeho obří věznice pro členy gangů. Kostarický prezident Rodrigo Chaves ve středu...

Dálnici D2 u Blučiny uzavřela hromadná nehoda. Hasiči vyprošťují dva lidi

Dálnici D2 v pondělí po 17:40 uzavřela na 11. kilometru u Blučiny na Brněnsku ve směru na Brno nehoda nejméně tří nákladních automobilů. Obnovení provozu bude trvat delší dobu. Osobní vozidla v...

1. září 2025  18:38,  aktualizováno  19:25

Po útoku na Babiše vyzval Fiala k respektu, Havlíček mluví o nenávistné kampani

Předsedu hnutí ANO Andreje Babiše na předvolebním mítinku napadl muž berlí, na předsedu vlády a šéfa ODS Petra Fialu zase při podobné příležitosti nějaká žena plivla. Na projev násilí reagovali...

1. září 2025  18:51,  aktualizováno  19:23

Izraelský útok pohřbil téměř celou vládu Húsíů, v Jemenu se demonstrovalo

V jemenské metropoli Saná se v pondělí konal pohřeb húsíjského premiéra Ahmada Rahavího a dalších 11 představitelů hnutí podporovaného Íránem. Podle AFP se obřadu zúčastnily tisíce lidí, AP uvádí...

1. září 2025  19:22

Na Babiše zaútočil na mítinku muž berlí, šéf ANO skončil v nemocnici

Předsedu hnutí ANO Andreje Babiše někdo fyzicky napadl. Na setkání s voliči v Dobré na Frýdecko-Místecku jej neznámý muž udeřil berlí do hlavy. Podle různých svědectví ho zasáhl do hlavy či krku....

1. září 2025  17:45,  aktualizováno  18:47

V rodinném domě vzplála sušička. Pohotoví sousedé hasili i vodou z bazénu

Pondělní požár sušičky v rodinném domě v Chroustovicích na Chrudimsku uhasili sami sousedé. Použili na to vodu z bazénu a několik hasicích přístrojů. Majitele tak zachránili od milionové škody....

1. září 2025  18:20

Jsi Ukrajinec! pokřikovali na Fialu v Budějovicích. Jedna žena na něj plivla

Rozporuplné emoce vzbudila návštěva předsedy vlády Petra Fialy (ODS) v Českých Budějovicích na předvolebním mítinku koalice SPOLU. Zatímco příznivci nešetřili slovy chvály a s Fialou se fotili, jeho...

1. září 2025  17:56

Na Zličíně vznikne P+R parkoviště pro 600 aut, současné plochy jsou plné už ráno

Na Zličíně vznikne místo nové stanice metra B a dvou parkovacích domů pouze pětipatrová budova s P+R parkovištěm pro šest stovek aut. Tendr na jeho výstavbu za stovky milionů v pondělí schválili...

1. září 2025  17:25

Mrtvý? Nikdy mi nebylo líp, vzkázal Trump z golfu. Opět se spekuluje o jeho zdraví

Americký prezident Donald Trump na sociálních sítích vzkázal, že se „nikdy necítil lépe“. Reagoval tak na spekulace o svém zdravotním stavu. Ty se znovu rozvířily i proto, že se minulý týden několik...

1. září 2025  17:19

Kandidátky v číslech: dominují opět muži, nejméně žen mají Motoristé a SPOLU

Premium

Po minulých volbách zasedlo ve Sněmovně nejvíce žen v historii. Ke zvolení padesátky poslankyň výrazně pomohlo kroužkování, jež do křesla vyneslo třeba současnou lídryni STAN v Moravskoslezském kraji...

1. září 2025

Bod varu, láva a dinosauři. Animovaná Doba ledová se vrátí šestým dílem

I když se zdálo, že dobrodružství lenochoda Sida, smilodona Diega a rodiny okolo mamuta Mannyho skončilo pátým dílem nazvaným Mamutí drcnutí, studio Disney nyní oznámilo, že se ke slavné animované...

1. září 2025  16:59

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Nábřeží Karla Schwarzenberga. Praha nazve prostranství v centru po zesnulém politikovi

Dosud bezejmenná část pražského nábřeží na Malé Straně mezi Karlovým mostem a Lichtenštejnským palácem ponese jméno zesnulého politika a diplomata Karla Schwarzenberga. Schválili to v pondělí radní...

1. září 2025  15:25,  aktualizováno  16:52

Zneužívaní táborníci promluvili až v dospělosti. Podlehl jsem nemoci, tvrdí vedoucí

Vrchní soud v Praze dnes zpřísnil trest za dlouhodobé sexuální zneužívání chlapců nejen na pionýrských táborech. Místo pěti let vězení si má bývalý vedoucí z Plzeňska odsedět o dva roky víc. Musí...

1. září 2025  16:49

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.