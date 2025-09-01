Izraelský útok pohřbil téměř celou vládu Húsíů, v Jemenu se demonstrovalo

Podle agentury AFP je Rahaví nejvýše postaveným povstaleckým politikem, který přišel o život při izraelských náletech od začátku války v Pásmu Gazy. Húsíové v reakci přísahali, že zintenzivní své útoky na Izrael. Kromě Izraele bombardovaly jemenské povstalce také Spojené státy, které vedly vojenské operace proti jemenským rebelům od března do května letošního roku.
|
Húsíjský premiér zemřel při izraelském útoku na Saná, potvrdili povstalci
Čtvrteční izraelský útok zničil prakticky polovinu húsíjského kabinetu. Prozatímní nástupce Rahavího v premiérském křesle Muhammad Muftá nicméně podle AFP ujistil dav v mešitě, kde se pohřeb konal, že nemusí mít obavy o fungování vládního aparátu, a označil oběti útoku za mučedníky.
Jemenský analytik žijící v USA Muhammad Al Baša uvedl, že útok na vysoké představitele húsíjské vlády může znamenat změnu izraelského přístupu vůči húsíjským elitám. Podobný přístup podle analytika zvolil Izrael při útocích na vůdce teroristického hnutí Hamás v Pásmu Gazy a Hizballáhu v Libanonu, informuje AFP.
|
Húsíové vtrhli do kanceláří OSN v Jemenu. Zadrželi nejméně 11 zaměstnanců
V neděli zadrželi Húsíové ve městě Saná 11 pracovníků OSN. To se setkalo s odmítavou reakcí generálního tajemníka organizace Antónia Guterrese, který postup povstalců vůči světové organizaci odsoudil. Razie v kancelářích Světového potravinového programu (WFP) a Dětského fondu OSN (UNICEF) média dávají do souvislosti se zabitím Rahavího.
Agentura AFP v pondělí s odvoláním na svůj zdroj informovala, že v sobotu úřady ovládané Húsíi ve městě Saná zadržely desítky osob kvůli podezření ze spolupráce s Izraelem. Húsíové zároveň v neděli vypálili raketu na izraelský tanker v Rudém moři. Podobné útoky Húsíové provádějí po celou dobu války v Pásmu Gazy.
|
Izraelské letectvo zaútočilo na řídící centrum Húsíů v Jemenu. Odveta, uvedlo
Húsíové, financovaní a vyzbrojovaní Teheránem, ovládají sever Jemenu a jemenské pobřeží Rudého moře. Od začátku války v Pásmu Gazy pomocí dronů a střel opakovaně útočí na území Izraele.
Mnohokrát také zaútočili na obchodní plavidla v Rudém moři, několikrát i na americké vojenské lodě. Húsíové útoky označují za projev solidarity s Palestinci v Pásmu Gazy.