Jemenský „sexy pirát“ uchvátil sociální sítě. Jde o Palestinu, ne o krásu, říká

Pro svůj pohledný zevnějšek získal Rašíd al-Haddad na internetu přezdívku „Timhúti Chalamet“, v narážce na populárního amerického herce Timothéeho Chalameta. Jeho fanynky mu též říkají „sexy pirát“.

Mladík získal pozornost svými videi, na kterých ukazuje jemenskými povstalci zajatou izraelskou obchodní loď Galaxy Leader. Húsíové z ní udělali turistickou atrakci, Jemenci se po desítkách vydávají na její prohlídku u břehů rudomořského přístavu al-Salif, kde kotví.

Není jisté, zda se al-Haddad nájezdu na loď účastnil. Na svých sociálních účtech se ukazuje s válečným vybavením a samopalem kalašnikov, podle magazínu Newsweek v jednom příspěvku naznačoval, že je členem jemenských ozbrojených sil.

Portál Vice uvádí, že na platformě Threads se nová hvězda sítí představuje jako „mediální osobnost, herec a fotograf“. Je též aktivní na Instagramu, YouTubu a Snapchatu. Jeho účet na TikToku zmizel, není jasné, zda jej zrušil on, nebo společnost.

Mladíkovy sociální příspěvky vzbudily značnou pozornost uživatelů sociálních sítí, některé dosáhly i milionů zhlédnutí. „Bože, jsi nádherný,“ stálo v jednom komentáři. „Může mě unést,“ rozplýval se další.

Al-Haddad ale takové roztoužené výroky příliš neoceňuje. „Naším problémem je Palestina a teď není čas mluvit o kráse,“ napsal v arabštině na platformě X. „Doufám, že se můj vzkaz dostane k vám, svobodné Palestině, a budeme bojovat proti izraelské agresi, která porušuje lidská práva,“ dodal.

Húsíové, kteří ovládají severozápadní část Jemenu včetně hlavního města Saná a většinu jemenského pobřeží Rudého moře, se ve válce Izraele s palestinským teroristickým hnutím Hamás postavili na stranu Palestinců. Od listopadu začali útočit na lodě v Rudém moři. Tvrdí, že útoky jsou reakcí na válku Izraele v Pásmu Gazy a že cílem jsou jen ty lodě, které mají nějakou vazbu na Izrael nebo plují do izraelských přístavů. USA a Británie se rozhodly jejich aktivity ohrožující globální obchod netolerovat a podnikly na Jemen údery. Húsíové v reakci na to v pondělí uvedly, že své „legitimní“ cíle v Rudém moři rozšiřují o americká a britská plavidla.

Influenceři ve válce

Al-Haddadův případ ukazuje na stále výraznější roli „influencerů“ ve snaze jednotlivých stran různých konfliktů ovlivnit veřejné mínění a získat sympatie globálního publika. Od teroristického útoku Hamásu a následných vojenských akcí Izraele proti Pásmu Gazy Palestinci i Izraelci využívají jejich služeb k šíření vlastní perspektivy.

Sociální sítě vyplňují prostor uvolněný klesající důvěrou a zájmem v tradiční média. Podle nedávné zprávy Institutu pro studium žurnalistiky agentury Reuters 20 procent lidí ve věku 18 až 24 let uvádí, že jako zpravodajský zdroj používají TikTok. Jako jeho výhodu zmiňují rozmanitější názory a autentičtější informace.

„Na TikToku nakonec vidíte skutečné organické zpravodajství od lidí, kteří v konfliktu skutečně žijí,“ řekl listu The Washington Post Jules Suzdaltsev. „Chci slyšet mladé Palestince a Izraelce, kteří to aktivně prožívají, a vím, že to mohu získat do značné míry nefiltrovaně prostřednictvím sociálních médií.“