Vládní a vojenské zdroje agentuře Reuters sdělily, že provládním jednotkám se podařilo dostat pod kontrolu rozsáhlé oblasti u průlivu, který je důležitou námořní obchodní trasou.
Mluvčí provládních jednotek uvedl, že se vládním silám podařilo převzít kontrolu nad letištěm ve městě Zúbáb, které leží na pobřeží Rudého moře. Húsíové ale tvrzení o postupu provládních jednotek odmítli.
Koalice uvedla, že její letouny podporují ze vzduchu pozemní jednotky jemenských provládních sil.
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Húsíové, kteří mají podporu z Íránu, vedou občanskou válku proti vládě od roku 2014. Během ní obsadili severozápad země včetně metropole Saná.
V současnosti povstalci ovládají téměř celé jemenské pobřeží Rudého moře. Povstalci zahájili v uplynulých týdnech ofenzivu v oblastech u průlivu Báb al-Mandab, což jsou podle agentur nejrozsáhlejší boje od vyhlášení příměří v roce 2022.
V neděli jemenská vláda podporovaná Rijádem ohlásila zahájení rozsáhlé operace proti povstalcům. Ti na údery koalice mimo jiné reagují údery na Saúdskou Arábii. Podle zdroje agentury AFP povstalci v neděli znovu zasáhli v Saúdské Arábii klíčový ropovod East–West a poškodili ho. Podle jiného zdroje agentury Reuters ale fungování ropovodu nebylo přerušeno.