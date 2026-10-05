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Koalice vedená Saúdy spustila masivní údery proti Húsíům, cílem je pobřeží i Saná

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  15:04
Koalice proti jemenským povstalcům vedená Saúdskou Arábií oznámila rozsáhlé...

Koalice proti jemenským povstalcům vedená Saúdskou Arábií oznámila rozsáhlé údery ze vzduchu na hlavní město Saná, které od roku 2014 drží Húsíové. (4. října 2026) | foto: Profimedia.cz

Koalice proti jemenským povstalcům vedená Saúdskou Arábií oznámila rozsáhlé...
Koalice proti jemenským povstalcům vedená Saúdskou Arábií oznámila rozsáhlé...
Koalice proti jemenským povstalcům vedená Saúdskou Arábií oznámila rozsáhlé...
Koalice proti jemenským povstalcům vedená Saúdskou Arábií oznámila rozsáhlé...
39 fotografií
Koalice proti jemenským povstalcům vedená Saúdskou Arábií tvrdí, že ráno provedla rozsáhlé údery ze vzduchu proti Húsíům s nasazením asi sta bojových letounů. Tvrdí rovněž, že zasáhla na tři stovky cílů. Provládní jednotky později oznámily strategickou ofenzivu na hlavní město Saná, které od roku 2014 drží Húsíové.

Vládní a vojenské zdroje agentuře Reuters sdělily, že provládním jednotkám se podařilo dostat pod kontrolu rozsáhlé oblasti u průlivu, který je důležitou námořní obchodní trasou.

Mluvčí provládních jednotek uvedl, že se vládním silám podařilo převzít kontrolu nad letištěm ve městě Zúbáb, které leží na pobřeží Rudého moře. Húsíové ale tvrzení o postupu provládních jednotek odmítli.

Koalice uvedla, že její letouny podporují ze vzduchu pozemní jednotky jemenských provládních sil.

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Húsíové, kteří mají podporu z Íránu, vedou občanskou válku proti vládě od roku 2014. Během ní obsadili severozápad země včetně metropole Saná.

V současnosti povstalci ovládají téměř celé jemenské pobřeží Rudého moře. Povstalci zahájili v uplynulých týdnech ofenzivu v oblastech u průlivu Báb al-Mandab, což jsou podle agentur nejrozsáhlejší boje od vyhlášení příměří v roce 2022.

V neděli jemenská vláda podporovaná Rijádem ohlásila zahájení rozsáhlé operace proti povstalcům. Ti na údery koalice mimo jiné reagují údery na Saúdskou Arábii. Podle zdroje agentury AFP povstalci v neděli znovu zasáhli v Saúdské Arábii klíčový ropovod East–West a poškodili ho. Podle jiného zdroje agentury Reuters ale fungování ropovodu nebylo přerušeno.

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