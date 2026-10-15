Húsíové uvedli, že cílem útoku bylo vojenské velitelství v prezidentském paláci. Podle agentury Saba, která je na húsíjské hnutí napojená, zaútočili proíránští bojovníci na „velitelství vojenských operací, řízené saúdskými důstojníky“ v prezidentském paláci a také na sklady zbraní, které jim patřily. Tři svědci předtím řekli, že v okolí paláce zaslechli hlasité výbuchy.
Podle agentury AFP, která se odvolává na tři vládní vojenské zdroje, přišli nejméně čtyři lidé o život a více než deset dalších utrpělo zranění.
Vojenský mluvčí povstalců Jahjá Sarí podle agentury Reuters prohlásil, že úder na místo, jež označil za saúdské velitelství vojenských operací v Adenu, byl součástí deklarované strategie skupiny „cílit na saúdské vojenské kapacity, ať už se nacházejí kdekoli“.
Húsíové podporovaní Íránem vedou občanskou válku proti jemenské vládě od roku 2014, během níž obsadili severozápad země včetně metropole Saná. Povstalci v současnosti ovládají také téměř celé jemenské pobřeží Rudého moře a v uplynulých týdnech zahájili ofenzivu v oblastech u průlivu Báb al-Mandab, což jsou podle agentur nejrozsáhlejší boje od vyhlášení příměří v roce 2022.
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Masakr na letišti, hořící rafinerie. Saúdská Arábie je na lopatkách
Húsíové útočí i na Saúdskou Arábii, která podporuje tažení proti nim. Podle dnešního vyjádření mluvčího vojenské koalice vedené Saúdskou Arábií Húsíové jen v tomto měsíci zaútočili dvacetkrát na mezinárodní letiště v Rijádu, přičemž tyto útoky si vyžádaly 17 obětí. Koalice rovněž uvedla, že v jemenských horách zničila více než 120 skladů zbraní a řadu odpalovacích zařízení. Rijád dnes obvinil Írán, že nadále vyzbrojuje, cvičí a podporuje povstalce v Jemenu.
Jemenské vládní síly ve čtvrtek oznámily, že Húsíové zaútočili také na město Márib, které je pod kontrolou vlády a nachází se v regionu bohatém na ropu v centrální části Jemenu. „Teroristické milice Húsíů vypálily několik balistických raket na hustě osídlené město Márib,“ uvedly vládní síly na síti X.