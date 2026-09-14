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Ofenziva Húsíů nebere konce. Dobyli další ostrovy v Rudém moři

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  12:28
Jemenští povstalci Húsíové slaví poté, co dobyli přístav Muchá. (13. září 2026)

Jemenští povstalci Húsíové slaví poté, co dobyli přístav Muchá. (13. září 2026) | foto: Profimedia.cz

Jemenští povstalci Húsíové slaví poté, co dobyli přístav Muchá. (13. září 2026)
Jemenští povstalci Húsíové slaví poté, co dobyli přístav Muchá. (13. září 2026)
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Jemenští povstalci Húsíové v jižní části Rudého moře obsadili další strategické ostrovy. Posilují tak kontrolu nad významnou trasou pro námořní dopravu. Ostrovy Malý Haníš a Velký Haníš leží přibližně 160 kilometrů severně od průlivu Báb al-Mandab. Ten spojuje Adenský záliv s Rudým mořem a je součástí vodní cesty k Suezskému průplavu.

Obsazení souostroví potvrdili zástupci Húsíů i jemenské mezinárodně uznávané vlády. Húsíové se ostrovů zmocnili poté, co se z nich stáhly stovky příslušníků provládních sil.

Minulý týden přitom získali kontrolu nad přístavem Muchá na pevninské části Jemenu a ostrovem Perim (také známým jako Majún) ležícím uvnitř průlivu Báb al-Mandab, čímž se přiblížili na pouhých 32 kilometrů od americké vojenské základny v Džibutsku na protilehlé straně úžiny.

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Nové územní zisky Húsíům umožňují dále ohrožovat saúdskoarabské ropné tankery, které využívají Rudé moře jako alternativní trasu v době, kdy Írán útočí na plavidla v Hormuzském průlivu.

Nová ofenziva povstalců, jež začala na začátku září, se v uplynulých dnech setkala jen s minimálním odporem ozbrojených sil jemenské vlády, podporované Saúdskou Arábií. O víkendu nicméně jemenská armáda oznámila, že postoupila směrem k přístavu Zúbáb, jenž leží na pobřeží Rudého moře a kterého se Húsíové minulý týden zmocnili.

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Současné boje podle agentury AP Jemen opět uvrhly do občanské války, kterou v roce 2022 utlumilo příměří. Húsíové zároveň provádějí pravidelné raketové a dronové útoky na Saúdskou Arábii, na což vojenská koalice vedená Rijádem odpovídá vzdušnými údery na pozice povstalců.

Íránem podporovaní Húsíové ovládají severozápadní Jemen včetně metropole Saná a většiny jemenského pobřeží Rudého moře. Hlavního města se zmocnili na přelomu let 2014 a 2015. Poté, co odtud vyhnali mezinárodně uznávanou vládu, vedli s jejími silami podporovanými koalicí válku až do příměří v roce 2022.

Hormuzem proplují čtyři lodě za den

Počet nákladních lodí, které o víkendu propluly Hormuzským průlivem, klesl na čtyři. Poslední desetidenní průměr přitom činil čtrnáct plavidel denně, informovala v pondělí agentura Reuters s odkazem na údaje o pohybu lodí. Při plavbě úžinou jedno plavidlo zasáhl neznámý projektil, informovala v neděli britská námořní služba (UKMTO).

Před začátkem války mezi Íránem, USA a Izraelem Hormuzský průliv podle údajů OSN využívalo více než sto nákladních lodí denně. Ománský ministr energetiky Sálim Aúfí v pondělí uvedl, že narušení provozu v Hormuzském průlivu je pravděpodobně jen krátkodobou záležitostí a situace by se měla stabilizovat.

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Úřad pro Perský záliv, který Írán zřídil za účelem vyřizování žádostí o proplutí Hormuzským průlivem, v pondělí zveřejnil aktualizovaný seznam 77 plavidel, která podle něj porušují „íránské protokoly pro Hormuzský průliv“. Plavidla uvedená na seznamu budou čelit omezením při budoucí plavbě včetně pokut, zadržení nebo konfiskace.

Hormuzský průliv se stal jedním z klíčových bojišť války, která začala na konci února americkými a izraelskými údery na Írán. Kvůli konfliktu v oblasti se provoz na této námořní trase výrazně snížil, což vedlo k cenovým výkyvům na trzích s ropou a plynem.

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