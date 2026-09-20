Zabitím ajatolláha Alího Chámeneího v prvních dnech války s Íránem se Izrael a USA zbavily už třetí hlavy Teheránem vedené Osy odporu. Předtím Izrael zlikvidoval vůdce Hamásu Ismáíla Haníju i šéfa Hizballáhu Hasana Nasrálláha.
Jeden muž však hněvu Jeruzaléma a Washingtonu uniká. A to ač jeho síly ostřelovaly Izrael a vyzvaly i americké vojenské lodě v Rudém moři. Jeho jméno je Abdul-Malik al-Húsí.
Pod jeho vedením jemenští šíitští rebelové dokázali přežít vojenskou kampaň vedenou Saúdskou Arábií ve vleklé občanské válce. Obstáli i vůči bombardování ze strany USA a Británie poté, co začali v reakci na válku v Gaze ohrožovat námořní dopravu. A nezastavili se jen u toho.
Nabyl velké popularity mezi běžnými bojovníky tím, že se nevyhýbal boji na frontové linii. Nicméně nyní se vyznačuje až paranoidním chováním.