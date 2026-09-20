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Tajemný vůdce, kterého svět musí brát vážně. Kdo je uctívaný muž stojící za úspěchem Húsíů

Jan Hron

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Příznivci jemenského šíitského hnutí Húsíů libají portrét jeho vůdce Abdala Málika al-Húsího. (17. července 2026) | foto: Reuters

Jemenští Húsíové se projevují jako síla, se kterou už svět musí počítat. Vděčí za to vedení tajemného vůdce, o němž se toho příliš neví. Abdul-Malik al-Húsí vzbuzuje u svých následovníků svatou úctu. Muž, který se neobjevuje na veřejnosti, využívá jednoty svého hnutí, aby těžil z rozepří svých protivníků.

Zabitím ajatolláha Alího Chámeneího v prvních dnech války s Íránem se Izrael a USA zbavily už třetí hlavy Teheránem vedené Osy odporu. Předtím Izrael zlikvidoval vůdce Hamásu Ismáíla Haníju i šéfa Hizballáhu Hasana Nasrálláha.

Jeden muž však hněvu Jeruzaléma a Washingtonu uniká. A to ač jeho síly ostřelovaly Izrael a vyzvaly i americké vojenské lodě v Rudém moři. Jeho jméno je Abdul-Malik al-Húsí.

Pod jeho vedením jemenští šíitští rebelové dokázali přežít vojenskou kampaň vedenou Saúdskou Arábií ve vleklé občanské válce. Obstáli i vůči bombardování ze strany USA a Británie poté, co začali v reakci na válku v Gaze ohrožovat námořní dopravu. A nezastavili se jen u toho.

Nabyl velké popularity mezi běžnými bojovníky tím, že se nevyhýbal boji na frontové linii. Nicméně nyní se vyznačuje až paranoidním chováním.

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