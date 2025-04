To je jako za Stalina! Největší udavačka v Rusku naříká, že ji taky udali

Když si peroxidový vlastenecký zpěvák Šaman letos na Mezinárodní den žen vytáhl na pódium o osm let starší blondýnku a před zraky užaslých diváků se jí přisál na rty, moskevská hudební aréna vybuchla nadšením.

Pod taktovkou režimních píáristů se zrodil hvězdný pár. On zasloužilý umělec a autor nacionalistických hitů, ona spanilá bojovnice za bezpečnost dětí na internetu. Společenské rubriky tak už měsíc plní zprávy, co společně snídají a kdo z nich myje nádobí, Šaman zároveň odmítá obvinění, že by jejich románek byl jen inscenovanou fraškou.