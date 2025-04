Setkáváme se v Tel Avivu poblíž takzvaného náměstí Rukojmích, kde se konají pravidelná shromáždění s apely na vládu, aby udělala všechno pro to, aby se všichni zajatci vrátili domů...

Ano (ukazuje na tričko s anglickým nápisem Bring Them Home – Now!, pozn. red.), jenže to stále k ničemu nevede.

Proč?

Podívejte se, situace je skutečně velmi špatná. Už přes rok a půl válčíme s Hamásem a 59 rukojmích – včetně mého syna – stále zůstává v zajetí v Gaze. Kvůli naší vládě, která je plná kriminálníků.