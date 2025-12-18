Nové snímky z kauzy Epstein. Ukazují český pas, Ficova poradce i popisky na ženách

Demokraté ze Sněmovny reprezentantů ve čtvrtek zveřejnili další fotografie ke kauze odsouzeného sexuálního delikventa Jeffreyho Epsteina. Na snímcích jsou mimo jiné český pas jisté ženy, jejíž údaje jsou začerněné, nebo slovenský diplomat a současný poradce premiéra Roberta Fica Miroslav Lajčák. Vidět jsou i popisky na spoře oděných ženách.
Epstein přitom udržoval úzké vazby na amerického prezidenta Donalda Trumpa, Billa Clintona či britského prince Andrewa.

„Demokraté ze sněmovního výboru pro dohled budou pokračovat ve zveřejňování fotografií a dokumentů z Epsteinovy pozůstalosti, aby americkému lidu poskytli transparentnost,“ uvedl Robert Garcia, který je předním demokratickým zástupcem ve zmíněném výboru.

Ve čtvrtek zveřejněné snímky jsou součástí více než 95 000 fotek, které zákonodárci obdrželi z Epsteinovy pozůstalosti. Na nyní uvolněné sérii je například český pas, ze kterého je patrné, že patřil ženě. Ostatní údaje jsou skryté. U místa vydání je uvedeno „magistrát města“, jméno je ale začerněno.

Epstein po boku Trumpa, Clintona nebo Gatese. Demokraté zveřejnili nové snímky

Na dalším snímku je diplomat Lajčák po Epsteinově boku. Jsou zde i fotografie miliardáře Billa Gatese, který je v ženské společnosti. AP poznamenala, že sněmovní výbor nevznesl vůči mužům na fotografiích žádné obvinění.

Snímky rovněž zachycují spoře oděnou ženu, jejíž tělo je popsáno citáty z románu Lolita od spisovatele Vladimira Nabokova.

Fico už v listopadu prohlásil, že Lajčáka kvůli jeho vazbám na Epsteina neodvolá. Slovenská média dříve uvedla, že Lajčák komunikaci s Epsteinem potvrdil. Zdůraznil však, že podle něj probíhala pouze na společenské úrovni v rámci diplomatických povinností, a Epsteinovy činy ostře odsoudil.

Komunikace mezi Lajčákem a Epsteinem je součástí přibližně 20 000 stran dokumentů, které dříve zveřejnil výbor pro dohled.

Seznam sexuálních delikventů

Než se stal klíčovou postavou ve sledovaném případu sexuálního zneužívání mladých dívek, byl Epstein učitelem matematiky a následně se stal mocným finančníkem v New Yorku.

V 80. letech minulého století si podmanil bohaté a slavné okázalými večírky a lety svým soukromým letadlem. Na vrcholu své kariéry spravoval aktiva klientů ve výši stovek milionů dolarů.

Zneklidňující pohled do Epsteinova světa. K vidění jsou neznámé fotky z jeho sídla

V roce 2005 rodiče 14leté dívky oznámili policii na Floridě, že Epstein sexuálně zneužil jejich dceru ve svém domě v Palm Beach. Finančník se vyhnul federálnímu obvinění a místo toho mu byl uložen 18měsíční trest vězení.

Od roku 2008 byl uveden na seznamu sexuálních delikventů v New Yorku. Jednalo se o doživotní označení, které signalizuje vysoké riziko opětovného spáchání stejného trestného činu.

V roce 2019 byl Epstein zatčen v New Yorku a čelil podezření z provozování rozsáhlé prostituční sítě a zneužívání nezletilých dívek. Poté, co mu bylo zamítnuto propuštění na kauci, byl zadržován v newyorském vězení, kde byl o několik měsíců později nalezen mrtvý ve své cele.

