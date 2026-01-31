Epstein Lajčákovi nabízel mladé dívky. Plánovali také schůzku Fica s Bannonem

Nově zveřejněný soubor obsahuje více než tři miliony stran dokumentů, 2000 videí a 180 tisíc fotografií. Podle náměstka ministra spravedlnosti Todda Blanche jde mimo jiné o materiály zajištěné na Epsteinových zařízeních, včetně rozsáhlé e-mailové komunikace.
V jedné z konverzací poslal Epstein Lajčákovi fotografii mladých žen, na což slovenský diplomat reagoval dotazem, proč ho nikdy nepozve, aby si také „pohrál“. Epstein mu následně odepsal, že může mít obě, a dodal, že si může vzít i jejich sestry – vzápětí se mu ale vysmál, že jsou na něj nejspíš příliš mladé, protože jim ještě není třicet let.
Z dokumentů vyplývá, že téma dívek se v jejich komunikaci objevovalo opakovaně. „Děvčata jsou tu neuvěřitelná,“ psal Lajčák Epsteinovi například z Moskvy. Z Kyjeva pak uváděl, že tam jsou „děvčata nádherná jako vždy“.
Další zpráva se týkala někdejšího poradce amerického prezidenta Donalda Trumpa Steva Bannona. Lajčák Epsteinovi psal, že by mohl zprostředkovat schůzku mezi Bannonem a premiérem Ficem. „Rád by hrál Steveovu hru. Je dobrý,“ uvedl v jedné ze zpráv.
V jiné komunikaci Lajčák rovněž vyjadřoval sympatie k ruskému ministrovi zahraničí Sergeji Lavrovovi.
Lajčák veškerá obvinění odmítá. Podle serveru Pravda prohlásil, že žádné schůzky pro premiéra neorganizoval a že ženy nikdy nebyly součástí jeho komunikace. „Absolutně nikdy,“ uvedl. Zároveň tvrdí, že nerozumí tomu, jak mohou být zprávy podepsány jeho jménem, a popírá i zprostředkování schůzky mezi Ficem a Bannonem.
Na zveřejněné informace reagovala slovenská opozice. Předseda Progresivního Slovenska Michal Šimečka vyzval Lajčáka k okamžité rezignaci. „Po dnešku neexistuje jiná možnost než jeho odchod. Pokud tak neučiní sám, musí ho premiér Fico okamžitě odvolat,“ uvedl s tím, že kauza vážně poškozuje mezinárodní pověst Slovenska.
Lajčák už dříve připustil, že s Epsteinem byl v minulosti v kontaktu, šlo prý však pouze o společenskou komunikaci v rámci diplomatických povinností. Loni byly rovněž zveřejněny fotografie z Epsteinova sídla, na nichž je Lajčák zachycen spolu s ním.
Případ finančníka Epsteina, který v roce 2019 spáchal sebevraždu ve vězení, v němž čekal na proces kvůli obvinění ze zneužívání nezletilých dívek, způsobil americkému prezidentovi Donaldu Trumpovi a jeho administrativě potíže. Epstein byl Trumpovým přítelem, prezident nicméně tvrdí, že přátelství s ním ukončil před mnoha lety a že o zločinech, pro které byl finančník vyšetřován, nevěděl.
Epstein se pohyboval mezi mnoha vlivnými lidmi z politiky, byznysu i umění. Některé hostil ve svých nemovitostech, kde byly přítomny i dívky. Trump se původně stavěl proti zveřejnění dokumentů, nakonec ho však podpořil, a to i pod veřejným tlakem svých příznivců. Úřady Trumpa v souvislosti s Epsteinem z ničeho neobvinily.
Trumpova administrativa se uvolněním nové sady snaží vyhovět zákonu, který v listopadu přijal Kongres. Ten ministerstvu spravedlnosti, Federálnímu úřadu pro vyšetřování (FBI) a federálním prokurátorům ukládá povinnost zveřejnit všechny dokumenty související s Epsteinem. Zákon drtivou většinou podpořili zákonodárci obou komor, tedy Sněmovny reprezentantů i Senátu. Zákon lhůtu stanovil do 19. prosince 2025. Ministerstvo ale uvedlo, že kvůli velkému množství materiálů bude zveřejňování trvat déle.
V pátek Blanche odmítl, že by ministerstvo zadržovalo nějaké „supertajné dokumenty“. Zdržení podle něj bylo způsobeno nutností dokumenty zkontrolovat a odstranit osobní údaje asi tisícovky obětí. Z fotografií a videí byly odstraněny všechny ženy s výjimkou Ghislaine Maxwellové, která byla Epsteinovou blízkou spolupracovnicí. Maxwellová byla v roce 2021 odsouzena k 20letému trestu vězení za obchodování s nezletilými osobami za účelem sexuálního zneužívání.
Blanche uvedl, že zveřejněním souboru dokumentů administrativa zakončuje plánované zveřejňování požadované zákonem. S tím ovšem nesouhlasí demokratický poslanec Ro Khanna, který byl jedním z iniciátorů zákona. Ministerstvo podle něj v prosinci uvedlo, že identifikovalo přes šest milionů stran týkajících se Epsteinova případu, dnes ale po kontrole a anonymizačních úpravách zveřejnilo pouze asi 3,5 milionu stran. „To vyvolává otázky, proč je zbytek zadržován,“ uvedl poslanec.