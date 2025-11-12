„O dívkách věděl.“ Demokraté zveřejnili další Epsteinovy e-maily o Trumpovi

Autor: ,
  16:13
Finančník Jeffrey Epstein ve své elektronické korespondenci zmiňoval nynějšího amerického prezidenta Donalda Trumpa, plyne podle amerických médií z e-mailů, které ve středu zveřejnili demokratičtí zákonodárci. Korespondence podle demokratů mimo jiné zřejmě naznačuje, že Trump strávil hodiny v Epsteinově domě s jednou z obětí sexuálního zneužívání.
Zleva americký realitní developer a současný prezident Donald Trump a jeho...

Zleva americký realitní developer a současný prezident Donald Trump a jeho přítelkyně (a budoucí manželka) Melania Knaussová, finančník (a budoucí odsouzený sexuální delikvent) Jeffrey Epstein a britská společenská celebrita Ghislaine Maxwellová společně pózují v klubu Mar-a-Lago, Palm Beach na Floridě. Snímek je z února 2000. | foto: Getty Images

Autobusová zastávka v Londýně nedaleko americké ambasády, kde aktivisté...
Jeffrey Epstein na fotografii poskytované registrem sexuálních delikventů v New...
Aktivisté promítali v úterý na britský královský hrad Windsor fotografie Trumpa...
Harvey Weinstein, Jeffrey Epstein a Ghislaine Maxwellová na oslavě 18....
20 fotografií

Miliardář podle e-mailů rovněž napsal, že Trump „věděl o těch dívkách“, podle stanice CNN zřejmě v souvislosti s Trumpovým tvrzením, že Epsteina vyhodil ze svého floridského klubu Mar-a-Lago za to, že tam vyhledával mladé dívky, jež tam pracovaly. Mnoho z těchto dívek bylo v té době nezletilých, připomíná deník The New York Times (NYT).

V dalším e-mailu finančník podle NYT přemítal o tom, jak se postavit otázkám médií ohledně jeho vztahu s Trumpem, který v té době začínal být politickou osobností známou po celé zemi. E-maily byly odeslány před tím, než se Trump poprvé stal prezidentem.

Adresáty byli Epsteinova přítelkyně a spolupachatelka Ghislaine Maxwellová, jež je nyní v americkém vězení, a spisovatel a novinář Michael Wolff. Žádný z e-mailů neobdržel ani neposlal Trump, který v souvislosti s Epsteinovým případem nebyl obviněn z žádného trestného činu, uvedla CNN.

Princ Andrew hostil ve Windsoru na oslavě osmnáctin své dcery Epsteina i Weinsteina

Trump připouští, že se s finančníkem v minulosti přátelil, ale tvrdí, že jejich přátelství skončilo okolo roku 2004. Epstein, který byl obviněn ze sexuálních zločinů, spáchal sebevraždu ve vězení v roce 2019, kde čekal na pokračování soudního procesu. Demokraté ze sněmovního výboru pro dohled však uvedli, že e-maily vyvolávají nové otázky o vztahu mezi oběma muži.

Výbor zprávy získal, když si vyžádal tisíce dokumentů z Epsteinovy pozůstalosti na začátku tohoto roku, podle prohlášení demokratů je to asi 23 tisíc různých materiálů. Diskuse o dokumentech souvisejících s Epsteinovým případem, jež původně slíbila zveřejnit Trumpova administrativa, tak podle BBC zřejmě opět naberou na intenzitě poté, co skončí nynější platební neschopnost americké vlády. List NYT v létě informoval, že ministryně spravedlnosti Pam Bondiová Trumpovi řekla, že jeho jméno ve spisech figuruje.

Podpis v ženském klíně. Demokraté ukázali dopis, jejž prý Trump poslal Epsteinovi

Finančník čelil obviněním z nelegálního obchodu se sexem a kriminálního spiknutí. Podle prokurátorů v letech 2002 až 2005 ve svých rezidencích v New Yorku a na Floridě platil za sexuální služby desítkám nezletilých dívek, z nichž některým bylo údajně jen 14 let. Finančník veškerá obvinění odmítal.

Vstoupit do diskuse (3 příspěvky)

Nejčtenější

Rezignace? Zveřejnit intimní video je zásah do soukromí. Rajchla se zastává i Rakušan

Nespokojený lídr moravskoslezské kandidátky SPD Jindřich Rajchl. (4. října 2025)

Nejen členové nové vládní koalice se zastávají poslance za SPD Jindřicha Rajchla při jeho sporu s aktivisty okolo Mikea Oganesjana. Taťána Malá z ANO tvrdí, že zveřejnění sexuálně explicitního videa,...

Jak se nakupuje v nizozemské „matce“ českého Alberta. Ceny někdy překvapí

Řetězci Albert Heijn patří zhruba třetina nizozemského maloobchodního trhu s...

Řetězci Albert Heijn patří zhruba třetina nizozemského maloobchodního trhu s potravinami. V Česku provozuje přes tři stovky supermarketů pod značkou Albert. Jak to vypadá v Albertově „mateřské zemi“...

Česko má po 13 letech světovou Miss Earth. Korunku získala Natálie Puškinová

Natálie Puškinová zvítězila na Filipínách v soutěži krásy Miss Earth. Stala se...

Česko má další světovou královnu krásy. Mezinárodní soutěž Miss Earth 2025 vyhrála ve filipínské Manile studentka Natálie Puškinová (21). Je druhou českou nositelkou tohoto titulu.

Rajchl obvinil aktivisty, že pronásledují jeho dceru. Chtějí zveřejnit intimní video

Jindřich Rajchl ve štábu hnutí SPD v hotelu Don Giovanni. (4. října 2025)

Poslanec za SPD a předseda strany PRO Jindřich Rajchl podal trestní oznámení na aktivisty pod vedením provokatéra Mikea Oganesjana. Rajchl je viní z toho, že v pátek večer pronásledovali jeho dceru....

Budou platit všichni, vzkazuje Rajchl a chystá žaloby. Zvažoval konec v politice

Jindřich Rajchl

Poslanec SPD a předseda strany PRO Jindřich Rajchl prohlásil, že hodlá zažalovat platformu pro sdílení obsahu HeroHero za to, že poskytla prostor pro video, na kterém se dostává do sporu s aktivisty...

Němci zadrželi po příjezdu z Česka člena Hamásu. Sháněl zbraně pro útoky

ilustrační snímek

Německá policie zadržela po příjezdu z Česka člena palestinské teroristické organizace Hamás. Čelí podezření, že obstarával zbraně, které měly posloužit k útokům na izraelské či židovské objekty v...

12. listopadu 2025  15:37,  aktualizováno  16:29

Ukrajinská ministryně energetiky rezignovala, šéf spravedlnosti je mimo funkci

Ukrajinský ministr spravedlnosti, tehdy ještě ve funkci ministra energetiky,...

Ukrajinská ministryně energetiky Svitlana Hrynčuková oznámila, že podala demisi. Stalo se tak kvůli korupčnímu skandálu v ukrajinské energetice, v souvislosti s kterým prezident Volodymyr Zelenskyj...

12. listopadu 2025  8:49,  aktualizováno  16:28

Pavel reaguje na schůzku na Hradě. Od Babiše chce změny v programu vlády

Prezident Petr Pavel se sešel s předsedou hnutí ANO Andrejem Babišem.

Kancelář prezidenta republiky oznámila, že prezident Petr Pavel nadále požaduje, aby předseda hnutí ANO Andrej Babiš do jmenování premiérem veřejně oznámil, jak hodlá vyřešit svůj střet zájmů. Pavel...

12. listopadu 2025  16:09,  aktualizováno  16:24

„O dívkách věděl.“ Demokraté zveřejnili další Epsteinovy e-maily o Trumpovi

Zleva americký realitní developer a současný prezident Donald Trump a jeho...

Finančník Jeffrey Epstein ve své elektronické korespondenci zmiňoval nynějšího amerického prezidenta Donalda Trumpa, plyne podle amerických médií z e-mailů, které ve středu zveřejnili demokratičtí...

12. listopadu 2025  16:13

To se nepovedlo. Při zdvihání se zlomil vánoční strom. Vada dřeva, míní Ústí

Na Mírovském náměstí v Ústí nad Labem spadl při instalaci vánoční strom. (12....

Na Mírovém náměstí v Ústí nad Labem spadl ve středu dopoledne při instalaci vánoční strom. Na vině nebyl nikdo z pracovníků, smrk měl totiž podle mluvčí magistrátu Romany Macové příliš suché dřevo....

12. listopadu 2025  15:06,  aktualizováno  16:11

Noční kšeft s iPhony za sto tisíc skončil pokusem o loupež. Poznáte podezřelého?

Policie pátrá po muži, který je podezřelý z pokusu o loupež (12. listopadu 2025)

Policie hledá muže, který se na smluvené noční schůzce v Praze na Spořilově pokusil oloupit prodávajícího o sadu iPhonů za více než 100 tisíc korun. Při setkání na ulici poškozenému nedal peníze,...

12. listopadu 2025  11:27,  aktualizováno  16:02

Westfield Černý Most dokončil rozšíření za provozu. Nabídne více značek i zábavy

Westfield Černý Most se po osmnácti měsících stavebních prací představuje v...

Pražské nákupní centrum na Černém Mostě prošlo po osmnácti měsících rozsáhlou modernizací a rozšířením. Nyní se představuje v nové podobě i pod mezinárodní značkou Westfield. Práce probíhaly za...

12. listopadu 2025

Psychoterapie pomůže se spánkem trvale. Funguje i zkrátit čas v posteli, říká lékař

Premium
Ján Praško (2022)

Když člověk pochopí, proč nespí, a začne měnit vzorce chování i myšlení, obvykle dochází nejen ke zlepšení spánku, ale i k celkové stabilizaci psychiky. Klesají jak úzkost, tak napětí a zvyšuje se...

12. listopadu 2025

Tom Felton je znovu Draco Malfoy. Návrat do slavné role provázely výkřiky a ovace

Tom Felton coby Draco Malfoy

Britský herec Tom Felton se po letech vrátil do role Draca Malfoye, kterou proslavil ve filmové sérii o Harrym Potterovi. Poprvé si ji znovu zahrál v divadelní inscenaci Rowlingové hry Harry Potter a...

12. listopadu 2025  15:47

O prodlouženém víkendu opět nepojede metro na lince C, pokračuje výměna pražců

Složky IZS zasahují na hlavním nádraží v Praze kvůli srážce osoby s metrem....

Kvůli výměně pražců nepojede od soboty do pondělí v Praze metro na lince C mezi stanicemi Hlavní nádraží a Pražského povstání. V tiskové zprávě to uvedla mluvčí pražského dopravního podniku (DPP)...

12. listopadu 2025  15:47

Místo podmínky vězení. Po dovolání Bradáčové padl za útok nožem u baru nový trest

Dvaadvacetiletý Jindřich Sander u Krajského soudu v Plzni. Mladík je obžalovaný...

Pražský vrchní soud poslal ve středu třiadvacetiletého Jindřicha Sandera, který v červenci 2023 před plzeňským barem bodl muže do hrudníku, na pět a půl roku do vězení za pokus o vraždu. Potvrdil tak...

12. listopadu 2025  15:36

Vnuk JFK chce do Kongresu. Je hvězdou sítí, bratrance Roberta hlasitě kritizuje

Jack Schlossberg, vnuk někdejšího amerického prezidenta Johna F. Kennedyho. (4....

Vnuk někdejšího amerického prezidenta Johna F. Kennedyho, dvaatřicetiletý Jack Schlossberg, oznámil svou kandidaturu do amerického Kongresu. Schlossberg se příští rok chce za Demokratickou stranu...

12. listopadu 2025  15:15

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.