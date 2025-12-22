Ministerstvo vymazalo z Epsteinových spisů fotku s Trumpem. Po kritice ji vrátilo

Americké ministerstvo spravedlnosti v neděli opětovně zveřejnilo snímek, který den předtím odstranilo z volně dostupných spisů týkajících se odsouzeného sexuálního delikventa Jeffreyho Epsteina. Dospělo k závěru, že fotografie, na nichž je zachycen i americký prezident Donald Trump, nepředstavuje riziko pro pozůstalé oběti. Způsob zveřejnění spisů a vysoké množství cenzury budí podezření i hněv demokratů.
Fotografie, kterou americké ministerstvo po kritice opět zveřejnilo.

Fotografie, kterou americké ministerstvo po kritice opět zveřejnilo. | foto: Department of Justice

Ministerstvo nejprve uvedlo, že „kvůli opatrnosti a dalšímu přezkoumání fotografii dočasně odstranili“. Později ale informovalo: „Zjistili jsme, že neexistují žádné důkazy o tom, že by tam byly zachyceny nějaké Epsteinovy oběti, a tak jsme ji poté opět zveřejnili.“

Snímek z Epsteinova newyorského sídla zachycuje stůl s několika zarámovanými fotografiemi a také otevřenou zásuvku s dalšími fotkami. V otevřeném šuplíku stolu je vidět i fotka Trumpa.

Ministerstvo spravedlnosti uvedlo, že federální prokurátoři v New Yorku označili snímek s Trumpem jako potenciálně ohrožující Epsteinovy oběti. Nejprve nevysvětlené odstranění fotky vyvolalo v sobotu vlnu obvinění ze strany demokratů kvůli podezření z politického zasahování ve prospěch prezidenta, který byl dříve Epsteinovým přítelem.

Málo důkazů i Trumpa, hodně Clintona. Co ukazují odtajněné Epsteinovy spisy

V neděli ráno náměstek americké ministryně spravedlnosti Todd Blanche vysvětlil, že odstranění fotografií z pátečního zveřejnění Epsteinových spisů nemá s prezidentem nic společného. Trval na tom, že fotografie budou znovu zveřejněny, jakmile se rozhodne, jestli je nutné materiály redigovat.

Blanche uvedl, že k odstranění celkem 16 fotografií došlo po žádosti skupin hájících práva obětí. „Nemáme dokonalé informace. Když jsme od skupin hájících práva obětí dostali takový signál, fotografie jsme raději odstranili a prošetřili,“ řekl.

„Musíme chránit oběti“

„Viděla jsem řadu jmen přeživších, která nikdy neměla být zveřejněna, přitom jejich identitu je potřeba chránit. Systém selhal,“ uvedla obhájkyně práv obětí Gloria Allredová s tím, že její obavy se týkají i zachycení podob obětí na fotografiích.

Jedna z obětí Epsteina, která v roce 2009 nahlásila sexuálního delikventa, Federálnímu úřadu pro vyšetřování (FBI), v nedělním dopise ministerstvu spravedlnosti uvedla, že její jméno bylo v dokumentech neoprávněně zveřejněno, přestože jí předtím nebylo umožněno nahlédnout do svého spisu.

Nové snímky z kauzy Epstein. Ukazují český pas, Ficova poradce i popisky na ženách

„Ten rozpor je zarážející,“ napsala oběť v redigovaném dopise zveřejněném na X. „Ministerstvo spravedlnosti tvrdí, že můj spis vyžaduje delší přezkoumání, aby se zjistilo, zda jsou úpravy vhodné – přesto nemělo žádný problém zveřejnit mou totožnost v rámci hromadného zveřejnění,“ uvedla.

Situace přichází v době, kdy Trumpova administrativa čelí kritice za to, že spisy zveřejnila jen částečně, přestože zákon vyžadoval publikaci kompletní verze.

Na snímku pracovního stolu je vidět i fotografie Donalda Trumpa.
Lídr demokratické menšiny ve Sněmovně reprezentantů Hakeem Jeffries v pořadu ABC This Week uvedl, že „toto první zveřejnění dokumentů je nedostatečné“. „Nesplňuje požadavky zákona,“ argumentoval.

Dále řekl, že právní předpisy vyžadují, aby ministerstvo spravedlnosti „do 15 dnů poskytlo Kongresu a americkému lidu písemné vysvětlení, proč zadrželo určité dokumenty“.

Komentáře přišly poté, co kalifornský zástupce Ro Khanna, Jeffriesův kolega z Demokratické strany, prohlásil, že by mělo být zahájeno řízení o odvolání generální prokurátorky Pam Bondiové z funkce kvůli tomu, že do 19. prosince nezveřejnila všechny dokumenty týkající se Epsteina. Tento termín stanovil zákon o transparentnosti Epsteinových spisů, jehož spoluautorem je Khanna.

V neděli Blanche vysvětloval, že vláda neměla čas prostudovat všechny spisy a provést úpravy nezbytné k ochraně obětí.

„Je to velmi jednoduché a jasné,“ řekl Blanche. „Zákon také vyžaduje, abychom chránili oběti. A proto stále přezkoumáváme dokumenty a pokračujeme v našem procesu. Jednoduše proto, abychom chránili oběti.“

Všechna fakta na stůl, žádá demokrat

„Pam Bondiová, je to pravda? Co dalšího se tají? Potřebujeme transparentnost pro americkou veřejnost,“ napsali v sobotu na X demokraté z výboru pro dohled nad Sněmovnou reprezentantů poté, co ze spisu zmizela některé snímky.

Ministerstvo spravedlnosti ve svém prohlášení uvedlo: „Fotografie a další materiály budou nadále přezkoumávány a redigovány v souladu se zákonem a s velkou opatrností.“

Demokraté tvrdí, že dosud zveřejněné soubory byly silně redigovány a vybrány tak, aby vykreslily demokraty, včetně bývalého prezidenta Billa Clintona, ve špatném světle.

Ministerstvo nevydá všechny spisy k Epsteinovi, kongresmani to kritizují

Republikáni ve výboru na to reagovali tím, že dřívější zprávy vybrané demokraty podle nich „opakovaně zveřejňovaly pečlivě vybrané upravené fotografie, aby získaly politické body a vytvořily falešnou zprávu proti prezidentu Trumpovi“.

Demokratický senátor Tim Kaine z Virginie řekl NBC, že pokud existují nezodpovězené otázky ohledně Clintonova vztahu s Epsteinem, exprezident „by se jimi měl zabývat, a já předpokládám, že tak učiní.“

„Položme všechna fakta na stůl a pak si sami lidé mohou udělat vlastní úsudek o komkoli, kdo má spojitost s tímto příšerným případem,“ dodal Kaine.

Redigování ministerstva spravedlnosti bylo v některých případech podle všeho přehnané, míní britský deník The Guardian. Upravena byla třeba fotografie Clintona a zpěváků Michaela Jacksona a Diany Rossové v letadle kvůli zakrytí tváře dítěte. Později se ukázalo, že se jednalo o Jacksonova syna a že neupravená fotografie je snadno dostupná v komerčních fotoarchivech.

Komerční sdělení
