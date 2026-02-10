Podivné auto, výměna těla? Výpověď ze spisů křísí konspirace o Epsteinově úmrtí

Odsouzený sexuální delikvent Jeffrey Epstein, někdejší přítel amerického prezidenta Donalda Trumpa či bývalého šéfa Bílého domu Billa Clintona, byl nalezen mrtvý ve své cele v srpnu 2019. Jakkoli pitevní zpráva hovoří o sebevraždě oběšením, nesrovnalosti a údaje z vyšetřovacích spisů přiživují pochybnosti o tom, co se ve věznici Metropolitan Correctional Center v New Yorku skutečně stalo.
Souběh okolností dává prostor pro spekulace, k nimž se velká část Američanů obrací i skrze fóra na sociálních sítích jako Reddit či X.
Jedním z dokumentů, které v těchto týdnech rozdmýchaly emoce, je svědectví domnělého zaměstnance zařízení, kde Epstein pobýval. „Neřeknu k tomu nic víc, prosím, nezkoušejte mě doxovat (doxing znamená prozrazování identity – pozn. red.), ale včera večer po sčítání ve 04:15 ho na vozíku v poutech vzali na ošetřovnu, ale ani jedna sestra nepotvrdila, že by s ním mluvila.“
Záznam pochází z anonymního zdroje ze sociální sítě 4chan, proto nelze potvrdit jeho relevanci i navzdory tomu, že byl zařazen do vyšetřovacích spisů v rámci kauzy miliardáře Epsteina.
Autor na závěr upozorňuje na údajnou přítomnost neidentifikovaného personálu a vozidla: „Příjezdová dodávka se NEZAPSALA a nezaznamenali jsme registrační značku... Běží mi mráz po zádech, ale myslím, že ho vyměnili,“ uzavírá korespondenci, která je na stránkách amerického ministerstva spravedlnosti označena jako EFTA00133623.
Americká stanice CBS News týden po zveřejnění spisů poukázala také na chyby ohledně technického zabezpečení věznice. Již loni stanice informovala, že podle jejích analýz je celá řada nejasností kolem poslední minuty z prostor před Epsteinovou celou. Kongres Spojených států navíc šedesátisekundový záznam z bezpečnostní kamery zveřejnil až v září minulého roku.
Generální prokurátorka Pam Bondiová se tehdy snažila vysvětlit, proč podle ní jedna minuta záznamu chyběla. „Každou noc se ty kamery resetují, každá kamera by měla postrádat tu samou minutu před půlnocí,“ řekla. To ale tedy nevysvětluje, jak mohl Kongres později zveřejnit záznam včetně oné minuty.
Také britská televize BBC se zaměřila na technické parametry poslední minuty zveřejněné kongresem. Poukázala na fakt, že 9. srpna (den před Epsteinovou sebevraždou) měla zhruba v sedm hodin vězeňská služba převést nespecifikovaného vězně, což je nestandardní postup.
Podle zjištění CBS navíc dozorci ve zmíněné době nedodržovali své povinnosti a následně falšovali záznamy v deníku směn.
Epstein byl v roce 2008 v rámci tajné dohody s obžalobou odsouzen za sexuální zneužívání na 18 měsíců. Nový proces kvůli obvinění ze zneužívání nezletilých dívek měl začít v roce 2020 a Epstein na něj čekal ve vězení, kde ovšem v roce 2019 podle úřadů spáchal sebevraždu.
Jeho smrt se záhy stala předmětem konspiračních teorií. Zahraniční média řešila například to, jak je možné, že takto ostře sledovaný vězeň nebyl lépe hlídán. Konspirace přiživily i jeho vazby na vlivné osobnosti.
22. prosince 2025