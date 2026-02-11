Epstein toužil vidět Putina, lovil Ukrajinky. Spisy odhalují zvrácené vazby na východ

Autor:
  14:50
Odtajněné dokumenty vnášejí nové světlo do sítě kontaktů Jeffreyho Epsteina ve východní Evropě. Usvědčený sexuální delikvent se roky intenzivně pokoušel o sblížení s nejvyššími ruskými představiteli včetně Vladimira Putina, zajímal se však i o ukrajinskou politiku a toužil po napojení na tamní elity.
Americký finančník Jeffrey Epstein

Americký finančník Jeffrey Epstein | foto: MAFRA

Fotografie z Epstein Files
„Nepodařilo se mi přesvědčit Reida (Hoffmana), aby změnil svůj program ohledně...
„Nic víc neřeknu, neprozrazujte mě... myslím, že žije, třesu se,“ píše se v...
Epsteinovy spisy zveřejněné ministerstvem spravedlnosti Spojených států (9....
144 fotografií

Záznamy ukazují, že Epstein opakovaně usiloval o osobní schůzku s ruským prezidentem. Rusko se v dokumentech objevuje celkem 5553krát. Jméno prezidenta Vladimira Putina ve spisech figuruje nejméně v 1005 případech. Epstein svému okolí tvrdil, že by mohl Kremlu radit, jak přilákat západní investice. V roce 2013 o této možnosti psal například tehdejšímu izraelskému premiérovi Ehudu Barakovi, jak upozornila zpravodajská stanice CNN.

Prostředníkem v jeho snahách byl také někdejší norský premiér a bývalý generální tajemník Rady Evropy Thorbjörn Jagland. Politik v e-mailech Epsteinovi potvrdil, že se plánuje s Putinem setkat a předat mu zprávu o tom, že by mu magnát mohl být užitečný.

Selhání úřadů. Epsteinovy spisy jsou plné nahých snímků a citlivých údajů obětí

Epstein si na délce případného setkání s Putinem zakládal, požadoval minimálně dvě až tři hodiny. Dokumenty nicméně neuvádějí, zda ke schůzce skutečně došlo. Sexuální delikvent pak v korespondenci premiérovi Barakovi sdělil, že o schůzku s ním stál sám Putin. Nakonec ji prý ale Epstein odmítl. Nelíbilo se mu totiž, že by na ekonomické konferenci v Petrohradě nebyl prezidentovým hlavním hostem a setkání by proběhlo jen na okraj akce.

Finančník se s tím nesmířil a pokusil se vyjednat schůzku skrze spoluzakladatele sítě LinkedIn Reida Hoffmana. Ani spolupracovník Hoffmana mu pozvánku do Kremlu nezajistil: „Nepodařilo se mi Reida přesvědčit, aby změnil svůj rozvrh a šel se s tebou setkat s Putinem,“ napsal a zprávu zakončil mrkajícím smajlíkem.

Hoffman několik dní po zveřejnění Epsteinových spisů prohlásil, že na Epsteina nikdy neměl osobní vazby.

Kromě Putina udržoval Epstein pravidelné kontakty s Vitalijem Čurkinem, dlouholetým ruským velvyslancem při OSN. Po Čurkinově náhlém úmrtí v roce 2017 dokonce Epstein nabízel pomoc jeho synovi Maximovi s hledáním práce ve finančním sektoru v New Yorku.

Premiér Donald Tusk na začátku února po odtajnění dalších spisů oznámil, že země zahájí vyšetřování možných vazeb sexuálního delikventa na ruské tajné služby. Tusk vyslovil podezření, zda celá pedofilní aféra nebyla spoluorganizována Kremlem s cílem získat kompromitující materiály na světové lídry.

Podivné auto, výměna těla? Výpověď ze spisů křísí konspirace o Epsteinově úmrtí

Kreml jakékoli napojení na Epsteina odmítá. Mluvčí Dmitrij Peskov označil teorie o magnátovi jako ruském špionovi za nesmyslné a vyzval novináře, aby jimi neztráceli čas. „Zní to jako dobrý vtip, ale neztrácejme čas,“ řekl.

Analytici CNN se spíše kloní k názoru, že se Epstein snažil stylizovat do role důležitého geopolitického hráče. Dokumenty však potvrzují, že Rusko osobně navštívil, například v listopadu 2002 letěl svým soukromým letadlem do Moskvy a Petrohradu.

Laciný ukrajinský eskort

Vazby Jeffreyho Epsteina na Ukrajinu měly podle spisů velmi konkrétní a temnější podobu. E-maily, o kterých informovala deník The Kyiv Independent , odhalují úzkou spolupráci s modelingovými agenturami v Kyjevě, konkrétně Linea 12 Models a L-Models.

V jedné z konverzací z roku 2010 jsou tyto dvě agentury označeny za jediné spolehlivé v ukrajinské metropoli. Ostatní menší firmy pisatel, jehož jméno je ve spisech začerněno, označil za zdroje „levného eskortu“.

Součástí těchto zpráv byly fotografie konkrétních žen, ze kterých si Epsteinovi spolupracovníci vybírali. Klíčovou postavou byl v tomto směru francouzský agent Jean-Luc Brunel, který Kyjev pravidelně navštěvoval za účelem hledání nových žen.

Fyzik Hawking v intimním vztahu s dívkou? Spisy o Epsteinovi přinesly další jméno

Brunel, který byl později obviněn ze znásilnění nezletilých a v roce 2022 zemřel ve vězení, si s majitelkou jedné z kyjevských agentur Mashou Manyukovou dopisoval o smlouvách pro ukrajinské modelky a jejich cestách do USA. Manyuková se hájila tím, že o Epsteinovi ani o Brunelových aktivitách nevěděla.

Záznamy odkrývají i logistiku těchto operací. V dubnu 2011 Epstein obdržel e-mail s nabídkou letenek z New Yorku do Kyjeva. Všechny varianty počítaly s lety ruské společnosti Aeroflot a mezipřistáním v Moskvě.

Ukrajinská stopa zahrnuje také luxusní ubytování. V roce 2012 Epsteinova asistentka Lesley Groffová zařizovala rezervaci v pětihvězdičkovém hotelu Hyatt v centru Kyjeva. Pokoj měl být rezervován přímo přes kancelář šéfa hotelového řetězce Thomase Pritzkera.

Zvrácená princezna, znásilnění a kokain. Norská monarchie se otřásá v základech

Kromě modelek a hotelů se Epstein zajímal i o ukrajinské nemovitosti. Spisy obsahují rozsáhlou korespondenci z roku 2017 o plánu koupit historické sídlo ve Lvově na ulici Boryse Romanyckého.

Budovu v roce 2015 pořídila za 128 500 dolarů ukrajinská obchodnice s uměním Anastasija Syroočenková. Finance poskytla společnost Lviv Enterprises LLC. Epstein v e-mailech spekuloval o pochybné minulosti původní majitelky nemovitosti.

Zajímavý je také Epsteinův zájem o ukrajinskou politiku v době prezidentské kampaně v roce 2019. Svému kontaktu tehdy doporučoval, aby začal sledovat dění kolem Volodymyra Zelenského, vítěze voleb.

Andrew na čtyřech nad ženou, exministr ve slipech. Co odhalují nové Epsteinovy spisy

V kontextu Ukrajiny Epstein cynicky poznamenal, že tamní „sofistikovaná korupce“ nabízí příležitost k vydělání obrovských peněz. Svému kontaktu napsal, že by ji v budoucnu rád viděl jako „ženskou oligarchyni“.

Dokumenty zachycují i diskusi o výsledcích ukrajinských voleb mezi Epsteinem a tehdejším slovenským ministrem zahraničí Miroslavem Lajčákem. Lajčák v e-mailu poznamenal, že Rusové nenávidí Petra Porošenka, což by po nástupu Zelenského, který Porošenka nahradil ve funkci, mohlo pomoci vyřešit konflikt.

22. prosince 2025
Vstoupit do diskuse (4 příspěvky)

Nejčtenější

OBRAZEM: Nova slaví 32 let. Jak se změnily Borhyová, Pergnerová či Mráčková?

Nova slaví 32 let. Jak se změnily Borhyová, Pergnerová či Mráčková?

Před dvaatřiceti lety, 4. února 1994 v 19 hodin, odstartovalo z Národního muzea první vysílání TV Nova. Komerční televize se záhy stala jedničkou na českém televizním trhu. Připomeňte si moderátory,...

Selhání úřadů. Epsteinovy spisy jsou plné nahých snímků a citlivých údajů obětí

Fotografie z Epstein Files

Extrémně citlivá data, nahé fotografie či čísla bankovních účtů. To vše se nachází v dokumentech, které byly zpřístupněny veřejnosti ve věci sexuálního skandálu Jeffreyho Epsteina. Masivní únik...

EXKLUZIVNĚ: Fotoalbum z motocyklové dovolené prezidenta Pavla ve Španělsku

Český prezident Petr Pavel na motocyklové dovolené v Andalusii (leden 2026)

Ještě snad nikdy nebyla dovolená českého prezidenta Petra Pavla pod takovým drobnohledem veřejnosti. Jeho boj na politické scéně patří k hlavním tématům posledních týdnů. Když spor se stranou...

Epstein odkázal stamiliony běloruské milence, volal jí těsně před svou smrtí

Epsteinova přítelkyně Karyna Shuliaková v New Yorku (30. května 2024)

Jeffrey Epstein si před smrtí přál, aby podstatná část jeho peněz připadla jeho přítelkyni pocházející z Běloruska. Mezi dědici jsou uvedeni také jeho bratr či harvardský profesor matematiky Martin...

Malou Rosie vyfotil bez kalhotek, skandální výstava zažehla kulturní válku

Robert Mapplethorpe: Rosie (1976) Snímek publikujeme v cenzurované podobě

Tak a je to venku. Jsem zvrhlík. Pedofil! O nic lepší než Epstein. Jinak bych tento článek nikdy nenapsal... Ale možná, možná jsem ve skutečnosti milovník moderního umění, syrového a provokativního,...

Učebnicový příklad pokusu o vraždu s rozmyslem. Soud střelci přidal čtyři roky

Za postřelení hosta po hromadné rvačce před barem v centru Prahy si Robert...

Za postřelení hosta po hromadné rvačce před barem v centru Prahy si Robert Kulena odpyká 13 let vězení. Původně uložený trest mu pravomocně o čtyři roky zvýšil pražský vrchní soud, který vyhověl...

11. února 2026  15:12

Místo práce cesta na frontu. Keňa se zlobí na Rusko, že podvodem verbuje její muže

Keňský ministr zahraničí Musalia Mudavadi (16. června 2025)

Kreml se při hledání dalších bojeschopných mužů rozhlíží po celém světě včetně Afriky. Do své války na Ukrajině vysílá například i Keňany, mnohdy však pod falešnou záminkou lukrativní práce. A keňská...

11. února 2026  15:05

Lítačku čeká modernizace. Chystaná nová verze aplikace slibuje praktické změny

Od příštího ledna by měla fungovat vylepšená aplikace PID Lítačka 2.0. Nabídne...

Od příštího ledna by měla fungovat vylepšená aplikace PID Lítačka 2.0. Nabídne tmavý režim, možnost si koupit víc jízdenek najednou a změnu v nastavení a parkování. Další nové funkce mají do aplikace...

11. února 2026  12:36,  aktualizováno 

Přinášíte nelegální, nezákonný návrh, vyčetl Schillerové rozpočet Jurečka

Přímý přenos
Schůze Poslanecké sněmovny. Poslanci projednají v úvodním kole návrh státního...

Rozpočet na letošní rok se schodkem 310 miliard korun schvalují poslanci. V prvním čtení posuzují jen příjmy, výdaje a výši deficitu. „Návrh je v rozporu se zákonem,“ vytkl vládě šéf poslanců TOP 09...

11. února 2026  5:20,  aktualizováno 

Babiš chce s Macronem mluvit o změnách povolenek, Ukrajinu s ním řešit nebude

Premiér Andrej Babiš se zúčastnil jednání lídrů takzvané koalice ochotných,...

Od našeho zpravodaje ve Francii Premiéra Andreje Babiše čeká ve středu v Paříži večeře s francouzským prezidentem Emmanuelem Macronem. Před neformálním summitem Evropské rady o konkurenceschopnosti s ním bude ladit postoje k...

11. února 2026,  aktualizováno  14:57

Zemřel bubeník a srdce punkové kapely The Pogues. Bylo mu 72 let

Andrew Ranken z kapely The Pogues na vystoupení v Terminálu 5 v New Yorku v...

Ve věku 72 zemřel Andrew Ranken, bubeník britské kapely The Pogues, v níž svého času působil známý zpěvák Shane MacGowan. Ranken, přezdívaný The Clobberer, ve skupině působil s přestávkou od roku...

11. února 2026  14:53

Epstein toužil vidět Putina, lovil Ukrajinky. Spisy odhalují zvrácené vazby na východ

Americký finančník Jeffrey Epstein

Odtajněné dokumenty vnášejí nové světlo do sítě kontaktů Jeffreyho Epsteina ve východní Evropě. Usvědčený sexuální delikvent se roky intenzivně pokoušel o sblížení s nejvyššími ruskými představiteli...

11. února 2026  14:50

Policie bleskově zadržela muže souzeného za utýrání jezevčíka. Plivl na svědkyni

Soudní jednání v případu utýraného jezevčíka provázel velký zájem veřejnosti....

Teplický okresní soud poslal do vazby Vladislava Trejbala, jenž je obžalovaný v případu brutálně utýraného jezevčíka. Důvodem jsou obavy, že by mohl ovlivňovat svědky. Ukázalo se totiž, že na jednu...

11. února 2026  14:44

Prezident si na olympijském festivalu zkusil biatlon, první dáma střílela lépe

Prezidentský pár dorazil na českobudějovické výstaviště, kde se odehrává...

Na olympijský festival v Českých Budějovicích ve středu po obědě dorazil prezidentský pár. Petr Pavel s manželkou Evou ve zhruba dvouhodinovém programu zvládl setkání s dobrovolníky i dětmi. Pavel si...

11. února 2026  8:27,  aktualizováno  14:28

Rum, vaječňák i podivné odměny. Kontrola účetnictví školy odhalila milionové škody

Premium
Základní škola a mateřská škola na Novém Hradci Králové

Loňská hloubková kontrola hospodaření v Základní a Mateřské škole Nový Hradec Králové nejspíš ukazuje na systematické zneužívání. V účetnictví se objevilo sto lahví rumu a vaječného likéru, domácí...

11. února 2026  14:26

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Pavel i matky Čechů padlých ve válce vystoupí na akci Společně za Ukrajinu!

Prahou prošel průvod na podporu Ukrajiny, na Staroměstském náměstí promluvil...

Na akci Společně za Ukrajinu! vystoupí 21. února na Staroměstském náměstí v Praze prezident Petr Pavel, matky Čechů, kteří padli ve válce, filmařka Agnieszka Holland, hokejový olympijský vítěz...

11. února 2026  14:23

Polsko se zatím nepřipojí k Trumpově Radě míru. Má o ní pochybnosti

Polský premiér Donald Tusk v Kyjevě, kde se setkal s ukrajinským prezidentem...

Polsko se za nynějších okolností nepřipojí k Radě míru vytvářené americkým prezidentem Donaldem Trumpem, ale bude dále analyzovat možnosti. Ve středu to uvedl polský premiér Donald Tusk. Polsko podle...

11. února 2026  14:06

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.