Deprese ve „středověké“ cele. Spisy přibližují sebevraždu zvrhlíka Epsteina

Dva týdny před sebevraždou seděl Epstein v rohu své cely na Manhattanu a zakrýval si uši, aby utlumil zvuk protékající toalety. V té době byl pod dohledem psychiatra kvůli dřívějšímu pokusu o sebevraždu, ale trval na tom, že má „báječný život“ a „byl by blázen“, kdyby ho ukončil.

Dokument dlouhý 4000 stran, který agentura AP získala od Federálního úřadu pro věznice (BOP), zahrnuje podrobnou psychologickou rekonstrukci událostí vedoucích k Epsteinově sebevraždě, jeho zdravotní historii, e-maily a další záznamy.

Agentura zároveň uvádí, že jde o zatím nejúplnější popis Epsteinova zadržení a smrti, který pomáhá vyvrátit mnoho konspiračních teorií o jeho sebevraždě. Dokumenty zdůrazňují i fakt, že k finančníkově smrti přispěl také nedostatek vězeňského personálu.

V jednom e-mailu si státní zástupce stěžuje na nedostatek informací v kritických hodinách po Epsteinově smrti. Podle AP napsal, že je „upřímně neuvěřitelné“, že BOP vydává veřejná tisková prohlášení dřív, „než nám řekli základní informace, abychom je mohli předat jeho právníkům a rodině“.

Dokumenty zároveň poskytují nový pohled na Epsteinovo chování během jeho 36 dnů ve vězení. Údajně se totiž pokusil kontaktovat dlouholetého lékaře gymnastické reprezentace USA Larryho Nassara, který si od roku 2018 odpykává trest za sexuální zneužívání mladistvých závodnic.

Epstein se Nassarovi pokusil poslat dopis, ten se ale vrátil a o dva týdny později ho nalezli vyšetřovatelé ve vězeňské podatelně. Samotný dopis není mezi novými dokumenty zařazen.

Noc před svou smrtí se Epstein omluvil ze schůzky se svými právníky, aby zavolal své rodině. Podle zprávy vedoucího jednotky údajně řekl jednomu ze zaměstnanců věznice, že volal své matce. Ta ale byla v té době 15 let mrtvá.

„Zachází se mnou jako se špatným chlapem“

Epstein dorazil do vězení 6. července, po 22 hodinách se ale „kvůli výraznému nárůstu mediálního pokrytí a povědomí o jeho proslulosti mezi vězni“ přesunul do zvláštní ubytovací jednotky, píše se v psychologické rekonstrukci jeho smrti.

Epstein později prohlásil, že je naštvaný, protože musí nosit oranžovou kombinézu. Pro své téměř každodenní návštěvy s právníky požadoval hnědou uniformu. Stěžoval si také, že s ním ve vězení zachází jako se „špatným chlapem“, přestože se za mřížemi choval slušně.

Během prvotní zdravotní prohlídky při nástupu do vězení uvedl, že měl v předchozích pěti letech více než deset sexuálních partnerek. Lékařské záznamy ukázaly, že trpěl spánkovou apnoe, zácpou, hypertenzí, bolestmi dolní části zad a prediabetem a v minulosti se léčil s chlamydiemi.

Podle dokumentů se ale Epstein nejprve pokusil novému prostředí přizpůsobit. Objednával si košer jídla a prostřednictvím svého právníka vzkázal vězeňským úředníkům, že chce povolení cvičit venku. Dva dny předtím, než byl nalezen mrtvý, koupil Epstein od vězeňského komisaře předměty v hodnotě 73,85 dolarů (přes 1600 korun) včetně rádia a sluchátek. Když zemřel, na účtu mu zbylo 566 dolarů (zhruba 12 500 korun).

Jeho nálada se ale zhoršila, když mu soudce 18. července zamítl kauci. To zvýšilo pravděpodobnost, že za mřížemi zůstane až do soudu, možná déle. V případě odsouzení mu hrozilo až 45 let vězení.

O čtyři dny později byl Epstein nalezen na podlaze své cely s pruhem prostěradla kolem krku, pokus o sebevraždu ale tehdy přežil. Převoz do nemocnice nebyl nutný, finančník tak zůstal ve věznici pod psychiatrickým dohledem. Dozorci v záznamech uvedli, že často seděl zamyšleně na kraji postele nebo s hlavou opřenou o zeď.

25. července 2019

Den před Epsteinovou sebevraždou soud zveřejnil výpověď, v níž jedna z jeho údajných obětí Virginia Robertsová Giuffreová tvrdila, že ji držel jako sexuální otrokyni. To, ve spojení s nedostatkem mezilidských vztahů a „myšlenkou, že by mohl strávit život ve vězení, byly pravděpodobně faktory, které přispěly k Epsteinově sebevraždě,“ uvedli úředníci.

BOP uzavřel manhattanskou věznici v roce 2021. Interní zpráva odeslaná po Epsteinově smrti připisovala problémy ve vězení „sníženému počtu zaměstnanců, nesprávnému nebo nedostatečnému školení a dohledu“. Zároveň popsala kroky, které úřad podnikl k nápravě chyb odhalených právě Epsteinovou sebevraždou.

Epsteinův advokát Martin Weinberg uvedl, že vězni žili ve „středověkých podmínkách, kterým by neměl být vystaven žádný obžalovaný v Americe“.