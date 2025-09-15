Expo v Ósace děsí černé vdovy. Odchytili už desítky pavouků, nacházejí vajíčka

Autor: ,
  15:52
Organizátoři světové výstavy Expo 2025 v japonské Ósace vydali varování před jedovatými pavouky, protože v prostorách objevili jejich vajíčka. Od dubna tam odchytili sedm desítek jedinců druhu snovačka Hasseltova, také známé jako australská černá vdova, informoval web deníku Asahi šimbun.
Snovačka jedovatá známá také jako černá vdova

Snovačka jedovatá známá také jako černá vdova | foto: Chepyle, Wikimedia Commons

Expo 2025 v Ósace (21. srpna 2025)
V deštivé Ósace začalo Expo 2025. (13. dubna 2025)
Snovačka, jeden z nejnebezpečnějších pavouků světa. Z rodu redback. Vyfoceno v...
V deštivé Ósace začalo Expo 2025. (13. dubna 2025)
15 fotografií

Japonská asociace pro světovou výstavu minulé úterý na stole používaném návštěvníky objevila shluk vajíček snovačky, proto se rozhodla varování vydat. Návštěvníky požádala, aby kontaktovali zaměstnance, pokud některého z těchto pavouků s výrazným oranžovým až červeným pruhem na zadečku uvidí.

Od dubna, kdy výstava začala, bylo v prostorách pro oprávněné osoby nalezeno nejméně 70 snovaček. Asociace proto k hubení těchto pavouků, označovaných jako invazivní druh, už najala profesionální deratizátory.

Expo se Česku prodraží o desítky milionů. Datum splatnosti se rychle blíží

Snovačky jsou podle ósackého odboru životního prostředí aktivnější v horkých letních měsících. Nejedná se o agresivní druh, pokud se je ale člověk snaží chytit nebo se jich dotknout, mohou reagovat kousnutím. To způsobí ostrou bolest jako od vpichu jehlou, která se pak šíří po celém těle. Příznaky se mohou zhoršovat a způsobit zimnici či nevolnost, vážné komplikace jsou vzácné.

Organizátoři světové výstavy Expo 2025 na začátku června upozornili na 20krát vyšší než povolené množství bakterií legionella v mořské vodě, kvůli čemuž musela být načas pozastavena vodní představení. Koncem května také nasadili insekticidy proti tisícům malých mušek pakomára, které zaplavily stěny a sloupy prostoru, kudy návštěvníci procházeli.

Expo zamořili pakomáři. Všudypřítomný hmyz lidé odhánějí, aby ho nespolkli

Expo 2025 v Ósace se koná na 155hektarovém pozemku na umělém ostrově Jumešima, jemuž dominuje Grand Ring, největší dřevěná stavba na světě. Výstavy se účastní 158 zemí včetně Česka a sedm mezinárodních organizací. Akce byla zahájena 13. dubna a potrvá do 13. října.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Řidič formule ukázal, jak ho policie dopadla. Stěžuje si, že neprávem

Policistům se podařilo v neděli zastavit formuli, která se proháněla po dálnici D4. Jednapadesátiletého řidiče pronásledovali až k jeho domu, kde se muž odmítal policii ztotožnit. Hájil se tím, že...

V USA dopadli Kirkova vraha. Trump pro něj chce trest smrti

Guvernér Utahu Spencer Cox oficiálně oznámil zadržení Tylera Robinsona, podezřelého z vraždy konzervativního aktivisty Charlieho Kirka. O dopadení vraha již předtím informoval prezident Donald Trump....

Dalí levitoval, kočky létaly. Ztřeštěnou fotku trefili až na poosmadvacáté

Trvalo to jen zlomek sekundy. Salvador Dalí vyskočil, vzduchem létaly kočky, všechno kolem se vznášelo. A uprostřed chaosu v newyorském studiu stiskl Philippe Halsman spoušť. Po šesti hodinách se mu...

Zemřel „ostrý hoch“ republikánů a Trumpův přítel Kirk, stříleli na něj v Utahu

Americký konzervativní aktivista Charlie Kirk, který byl ve středu postřelen při vystoupení na univerzitě v Utahu, zemřel, oznámil prezident Donald Trump na sociální síti. Jednalo se o vlivného...

Expolicista s firmami a nezkolaudovanou vilou. Kdo je tajemný pilot formule z D4

Premium

Na dvoře a v garážích u honosné vily za vysokým pískovým plotem stojí auta, která většina lidí zná maximálně jako angličáky, případně z fotek a videí. Kanárkově žlutá corvetta. Zlaté lamborghini. A...

Expo v Ósace děsí černé vdovy. Odchytili už desítky pavouků, nacházejí vajíčka

Organizátoři světové výstavy Expo 2025 v japonské Ósace vydali varování před jedovatými pavouky, protože v prostorách objevili jejich vajíčka. Od dubna tam odchytili sedm desítek jedinců druhu...

15. září 2025  15:52

Osm miliard v ohrožení. Univerzita Karlova může přijít o dotaci na kampus Albertov

Ministerstvo školství zahájilo řízení o odebrání dotace Univerzitě Karlově (UK) na stavbu Biocentra Albertov a kampusu Mephared 2 v Hradci Králové. V pondělí to uvedl portál Publico. Mluvčí...

15. září 2025  15:50

Copak je to heroin? Vězně u soudu překvapil návrh trestu za pašování léků

Okresní soud v Lounech začal projednávat případ desetičlenné skupiny, která podle vyšetřovatelů do dvou věznic v Ústeckém a Středočeském kraji pašovala drogy a léky na předpis. Mezi obžalovanými jsou...

15. září 2025  15:48

„Mladí budou šťastní.“ USA a Čína se dohodly na pokračování TikToku, naznačil Trump

Spojené státy a Čína dosáhly dohody ohledně pokračování populární čínské platformy pro sdílení krátkých videí TikTok v USA. V příspěvku na síti Truth Social to v pondělí naznačil americký prezident...

15. září 2025  15:41

Jasný Signál Nezávislých kandiduje ve volbách do Sněmovny s číslem 3.

Trojku určil letos los pro nové politické hnutí Jasný Signál Nezávislých (JaSaN). Jeho předseda, energetický expert Vladimír Štěpán povede volební kandidátku v Praze. Známější je pardubický lídr,...

15. září 2025  15:41

Povodeň jim vzala vše. Žijeme tady a teď, dům po pradědovi opravíme, věří manželé

Když se podívá z okna přes silnici, vidí místo, kde stál jejich dům, který s manželem přes deset let budovali. Po loňské povodni ho však statik nechal zbourat a nyní je na pozemku jen hromada kamení....

15. září 2025  15:38

Mladík pořezal taxikáře na krku střepem. Myslel jsem, že mě chtějí zabít, hájí se

Městský soud v Praze se v pondělí začal zabývat pobodáním taxikáře z letošního března na pražských Vinohradech. Dvacetiletého mladíka obžaloba viní z trestného činu opilství, podle státní zástupkyně...

15. září 2025  15:37

Hlasy levice nesmí ve volbách zase propadnout, říká lídr Stačilo! a SOCDEM

Málokteré politické uskupení má za sebou takové kotrmelce. Sociální demokracie, SOCDEM, do června 2023 Česká strana sociálně demokratická, měla donedávna vše, co si lze přát. Za předsednictví Miloše...

15. září 2025  15:30

Lupič přepadl seniorku s chodítkem, policie si na něj počkala u ubytovny

Recidivista si v Českých Budějovicích troufá hlavně na seniory, poslední oběti je devadesát let. Seniorce s chodítkem vytáhl z tašky mobil a peněženku. Policisté měli dobrý popis pachatele a zaměřili...

15. září 2025  15:24

Miliardář Chlad nabízí peníze za příspěvky podporující Motoristy. Sporné, míní expert

Podnikatel Richard Chlad spustil soutěž, která má podle jeho slov především motivovat mladé lidi k účasti ve volbách. Ve skutečnosti ale iniciativa směřuje především k propagaci Motoristů sobě, které...

15. září 2025  15:21

Prolistujte naše letáky a ulovte slevy pro děti i maminky
Prolistujte naše letáky a ulovte slevy pro děti i maminky

Nejnovější akční zboží z letáků (celkem 1384 výrobků)

Podívejte se na cokoli. Bělorusové pozvali Američany na manévry s Ruskem

V Bělorusku jsou zástupci americké armády, kteří sledovali společné cvičení běloruských a ruských vojáků. Běloruský ministr obrany Viktar Chrenin Američanům řekl, že se mohou podívat na cokoliv, co...

15. září 2025  12:28,  aktualizováno  15:14

Rekord na Emmy. Hvězda Adolescenta se stala nejmladším mužským držitelem ceny

Patnáctiletý britský herec Owen Cooper se stal nejmladším mužským držitelem televizní ceny Emmy. Ocenění za nejlepšího herce ve vedlejší roli získal za výkon v oceňované minisérii Adolescent od...

15. září 2025  15:14

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.