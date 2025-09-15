Expo v Ósace děsí černé vdovy. Odchytili už desítky pavouků, nacházejí vajíčka

Japonská asociace pro světovou výstavu minulé úterý na stole používaném návštěvníky objevila shluk vajíček snovačky, proto se rozhodla varování vydat. Návštěvníky požádala, aby kontaktovali zaměstnance, pokud některého z těchto pavouků s výrazným oranžovým až červeným pruhem na zadečku uvidí.
Od dubna, kdy výstava začala, bylo v prostorách pro oprávněné osoby nalezeno nejméně 70 snovaček. Asociace proto k hubení těchto pavouků, označovaných jako invazivní druh, už najala profesionální deratizátory.
|
Expo se Česku prodraží o desítky milionů. Datum splatnosti se rychle blíží
Snovačky jsou podle ósackého odboru životního prostředí aktivnější v horkých letních měsících. Nejedná se o agresivní druh, pokud se je ale člověk snaží chytit nebo se jich dotknout, mohou reagovat kousnutím. To způsobí ostrou bolest jako od vpichu jehlou, která se pak šíří po celém těle. Příznaky se mohou zhoršovat a způsobit zimnici či nevolnost, vážné komplikace jsou vzácné.
Organizátoři světové výstavy Expo 2025 na začátku června upozornili na 20krát vyšší než povolené množství bakterií legionella v mořské vodě, kvůli čemuž musela být načas pozastavena vodní představení. Koncem května také nasadili insekticidy proti tisícům malých mušek pakomára, které zaplavily stěny a sloupy prostoru, kudy návštěvníci procházeli.
|
Expo zamořili pakomáři. Všudypřítomný hmyz lidé odhánějí, aby ho nespolkli
Expo 2025 v Ósace se koná na 155hektarovém pozemku na umělém ostrově Jumešima, jemuž dominuje Grand Ring, největší dřevěná stavba na světě. Výstavy se účastní 158 zemí včetně Česka a sedm mezinárodních organizací. Akce byla zahájena 13. dubna a potrvá do 13. října.